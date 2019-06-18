Etapa de La Mesa a Grandas de Salime

El itinerario

Km 0. La Mesa (Albergue. Tienda en temporada)

Reanudamos desde el mismo albergue la pista local que nos trajo hasta La Mesa. Afrontamos un desnivel de 150 metros, rodeando la peña de los Coriscos, claveteada por una nutrida fila de molinos de viento. Tras el alto descendemos al lugar de Buspol.

Km 2,3. Buspol

Junto a la granja se encuentra la capilla de Santa Marina, austera y a su vez bella construcción en piedra y lajas de pizarra. Con toda probabilidad formó parte del hospital de peregrinos citado en este lugar. La campana, del siglo XIV, ya no se encuentra rellenando la espadaña. Sin embargo, a través de la puerta podemos vislumbrar las tres coloridas tallas que componen el retablo. Traspasando la cancela posterior comenzamos el largo descenso a la cuenca del río Navia. Conforme vayamos perdiendo metros, Grandas de Salime irá diluyéndose de nuestra panorámica.

Por delante 760 metros de desnivel negativo hasta la misma presa de Salime. Perdemos altura por la ladera, cubierta de piornos y monte bajo y de un pinar de repoblación. Cerca de 45 minutos después, desde Buspol, sigue un tramo de falso llano con algunos toboganes por pista forestal. A mano izquierda queda el desvío que se tomaba hace ya años para cruzar el embalse en lancha desde las inmediaciones del anegado pueblo de Salime (Km 5,9). Un kilómetro más adelante, sobre una curva y en la ladera de solana, hay un cortín, un muro circular de piedra que sirve para proteger las colmenas de los osos (Km 6,9). Un trecho después pasamos junto a una cruz y 400 metros más adelante, ¡Ojo!, tomamos el desvío a mano izquierda que nos sumerge en un espléndido castañar (8,1).

Tras varias vueltas y revueltas desembocamos en la AS-14, que seguimos en dirección a la presa. Antes de llegar a ella podemos entrar en la Boca de la Ballena, un mirador colgante diseñado por Vaquero Turcios que ofrece unas vistas espectaculares de la presa de 128 metros de altura. Acto seguido cruzamos por fin este embalse inaugurado en 1953.

Km 10. Embalse de Salime (Hotel-Bar-Restaurante 1 km después)

La AS-14 va a guiar nuestros pasos durante los próximos 4,5 kilómetros. Un kilómetro más adelante pasaremos junto al Hotel Las Grandas, situado en el lugar de Vistalegre (Km 11,1). Dejaremos pasar los kilómetros de asfalto abstraídos por el entorno y, unos 200 metros pasado el desvío a Pénjamo, abandonamos la AS-14 por la izquierda (Km 14,5). El arreón que propina una vereda muy empinada da paso a una bucólica senda boscosa que lleva hasta Grandas de Salime. Tomando el primer desvío a la derecha entramos por la avenida del Ferreiro, junto al Museo Etnográfico, y alcanzamos el Ayuntamiento, donde se encontraba el antiguo albergue. Para dirigirse al actual hay que tomar a la derecha la Avenida de la Costa (AS-12).