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Etapa da Mesa a Grandas de Salime
Ruta curta marcada por 8 quilómetros de descenso. Mellor con paus!
Información sobre a etapa 6: Etapa da Mesa a Grandas de Salime
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O itinerario
- Km 0. A Mesa (Albergue. Tenda en tempada)
Renovamos desde o mesmo albergue a pista local que nos trouxo até A Mesa. Afrontamos un desnivel de 150 metros, rodeando a pena dos Coriscos, claveteada por unha nutrida fila de muíños de vento. Tras o alto descendemos ao lugar de Buspol.
- Km 2,3. Buspol
Xunto á granxa atopar a capela de Santa Mariña, austera e á súa vez bela construción en pedra e lajas de lousa. Con toda probabilidade formou parte do hospital de peregrinos citado neste lugar. A campá, do século XIV, xa non se atopa enchendo a espadana. Con todo, a través da porta podemos albiscar o tres coloridas tallas que compoñen o retablo. Traspasando a cancela posterior comezamos o longo descenso á conca do río Navia. Conforme vaiamos perdendo metros, Grandas de Salime irá diluíndose da nosa panorámica.Por diante 760 metros de desnivel negativo até a mesma presa de Salime. Perdemos altura pola ladeira, cuberta de piornos e monte baixo e dun piñeiral de repoboación. Preto de 45 minutos despois, desde Buspol, segue un tramo de falso chan con algúns tobogáns por pista forestal. A man esquerda queda o desvío que se tomaba hai xa anos para cruzar o encoro en lancha desde as inmediacións do alagado pobo de Salime (Km 5,9). Un quilómetro máis adiante, sobre unha curva e na ladeira de solana, hai un cortín, un muro circular de pedra que serve para protexer as colmeas dos osos (Km 6,9). Un treito despois pasamos xunto a unha cruz e 400 metros máis adiante, Ollo!, tomamos o desvío a man esquerda que nos mergulla nun espléndido castañar (8,1).Tras varias voltas e revoltas desembocamos na AS-14, que seguimos en dirección á presa. Antes de chegar a ela podemos entrar na Boca da Balea, un miradoiro colgante deseñado por Vaqueiro Turcios que ofrece unhas vistas espectaculares da presa de 128 metros de altura. Acto seguido cruzamos por fin este encoro inaugurado en 1953.
- Km 10. Encoro de Salime (Hotel-Bar-Restaurante 1 km despois)
A AS-14 vai guiar os nosos pasos durante os próximos 4,5 quilómetros. Un quilómetro máis adiante pasaremos xunto ao Hotel As Grandas, situado no lugar de Vistalegre (Km 11,1). Deixaremos pasar os quilómetros de asfalto abstraídos pola contorna e, uns 200 metros pasado o desvío a Pénjamo, abandonamos a AS-14 pola esquerda (Km 14,5). O arreón que propina unha vereda moi empinada dá paso a unha bucólica senda boscosa que leva até Grandas de Salime. Tomando o primeiro desvío á dereita entramos pola avenida do Ferreiro, xunto ao Museo Etnográfico, e alcanzamos o Concello, onde se atopaba o antigo albergue. Para dirixirse ao actual hai que tomar á dereita a Avenida da Costa (AS-12).
- Km 16,8. Grandas de Salime (Todos os servizos)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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