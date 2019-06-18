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Etapa de Pola de Allande á Mesa
O Porto do Palo require esforzo polo seu gran desnivel
Información sobre a etapa 5: Etapa de Pola de Allande á Mesa
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Puntos de interese da etapa 5: Etapa de Pola de Allande á Mesa
O itinerario
O ascenso ao Porto do Pau, desde os castañares que poboan o fondo do val até os brezos e toxos das cotas superiores, queda gravado paira sempre. Sen ningunha dúbida, o maior desnivel do Camiño Primitivo é, sen dúbida, xunto á Ruta de Hospitais, una das xornadas máis gratificantes de toda a peregrinación.
- Km 0. Pola de Allande (Todos os servizos)
Abandonamos A Puela pola avenida principal, América primeiro e despois Galicia, onde se concentran gran parte dos establecementos. Xa pola AS-14 pasamos xunto a una gasolineira e máis adiante pegando ao lugar do Mazo (Km 1,1) (Bar). Pasado un quilómetro da gasolineira deixamos a estrada paira tomar una senda que baixa á veiga do río Nisón, tributario do Narcea. Xa de seu impresionante o paso por Hospitais, o ascenso ao porto do Pau non desmerece en absoluto. A senda ascende sosegadamente xunto aos lugares do Teixu e O Colobréu e alcanza o desvío ao albergue de Peñaseita, que se atopa ao pé da AS-14 a uns metros do bar Casa Viñas.
- Km 3,2. Desvío Albergue de Peñaseita (Albergue. Bar)
Se non imos pasar# a noite pasamos de longo o desvío e avanzamos baixo acivros e non poucas madroñeras. Cruzaremos o reguero de Fonfaraón pola ponte do Xestu Molín (Km 4) e pasaremos outro arroio e xunto a varios derrubes antes de chegar ao caserío da Reigada.
- Km 5,3. A Reigada
Nestes pagos o val estréitase aínda máis e o ascenso comeza a ser máis que patente. A soidade, a tan só 200 metros da estrada, absoluta. Máis arriba, un par de pontes de madeira axúdannos a cruzar o arroio baixo un bosque poboado por plantas de arándano (Km 6,4) . Salvaremos outro reguero antes de subir á AS-14 pero serán só cen metros de asfalto. Abandonamos a estrada pola dereita paira tomar una senda pedregosa que si é un verdadeiro pau. O ritmo decrece mentres alcanzamos a ladeira de solana e posteriormente una senda herbosa entre unha masa de piñeiros. Pasamos baixo a liña de alta tensión e ánimo, a cima xa está a un paso.
- Km 8,8. Porto do Pau (Bar móbil en tempada)
Xusto na cima, por unha senda que conflúe desde a dereita, incorpóranse os peregrinos que veñen desde Borres pola Ruta dos Hospitais. Tras a espectacular subida inicial iniciamos o descenso por unha trocha pedregosa desde a cal xa avistamos Montefurado. Cruzamos a AS-14 á altura do p.k 31 e renovamos a baixada por unha vereda menos áspera que avanza entre o piornal.
- Km 10,5. Montefurado
Montefurado é o pobo solitario que parece emerxer da montaña e que ben parece o decorado dunha película, coas súas casas en pedra lousa. O caserío tivo hospital de peregrinos. Na actualidade, a capela de Santiago, cunha talla pintoresca do Apóstolo, unhas galiñas, un mastín e o seu dono son os únicos signos vitais en varios quilómetros á redonda. Tras un breve descanso hai que pór rumbo cara a Texu de Lago.Sortéase un muro xunto a una cancela, onde crece un precioso arbusto de bayas vermellas, e subimos até o Sesto de la Fuente. No alto superamos una portilla e descendemos a media ladeira até a AS-14 (Km 12,9). O noso camiño progresa á esquerda desta, bordeando una ladeira paira chegar a Lago . Á entrada, pasado o cemiterio, crece un soberbio tezo xunto á igrexa parroquial de Santa María. Subimos até a AS-14.
- Km 14,5. Lago
Desde Lago até Berducedo median preto de catro quilómetros suaves. Abandonamos a estrada pola dereita e en breve cruzamos a estrada que se dirixe a Corondeño. Polas paraxes do Chao e A Llanada alcanzamos de novo a AS-14 (Km 15,8). Transitamos por ela durante aproximadamente un quilómetro paira deixala xunto á beiravía esquerda. Baixo un piñeiral dirixímonos a Berducedo , parroquia do Concello de Allande e outra alternativa máis de final de etapa grazas aos seus servizos e os seus xa tres albergues.
- Km 18,2. Berducedo (Albergues. Bares. Tenda)
Dirixímonos á Mesa pasando xunto á igrexa de Santa María, custodiada por outro soberbio tezo (Taxus baccata). Sagrado paira os pobos celtas, esta especie afai ser plantada xunto aos cemiterios e os edificios relixiosos, xa que a súa extrema lonxevidade dálle un carácter inmortal. Una pista e posterior camiño ascendente, balizado tamén como GR-109, afástanos de Berducedo, proporcionándonos una bela estampa desta parroquia do concello de Allande. No alto, a medio quilómetro da loma de Prima Madeira, torcemos á esquerda. Un bosquete de piñeiro silvestre (i>Pinus sylvestris) conduce posteriormente á estrada local que se dirixe á Mesa, parroquia do concello de Grandas de Salime (Km 20,4). En eonaviego, galego asturiano ou comunmente fala denomínase A Mesa. Antes de alcanzar o albergue de peregrinos visitamos a parroquial de Santa María Magdalena, de finais do XVII.
- Km 22,8. A Mesa (Albergue)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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