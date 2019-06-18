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Etapa de Tineo a Pola de Allande
Excelente oportunidade para gozar do concello de Allande
Información sobre a etapa 4: Etapa de Tineo a Pola de Allande
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O itinerario
- Km 0. Tineo (Todos os servizos)
Saímos do albergue Mater Christi e viramos á dereita pola travesía de Jesús Evaristo Casariego para descender até o Concello. É posible almorzar en calquera dos bares de ao redor ou na cafetaría do hotel, que abren desde ben cedo. Pasada a casa consistorial viramos á dereita por Calvo Sotelo, que devén na avenida González Mayo. Tras 150 metros subimos á dereita por Venera da Conda, que desemboca á súa vez na rúa de la Fuente. Alcanzamos en breve a fonte de San Juan, onde hai un par de mesas e bancos para o descanso. Si non levamos auga na cantimplora é o momento de enchela, necesitarémola máis tarde. Pronto se termina o pavimento e, a man esquerda, tomamos un camiño entre caducifolias para cruzar o regueiro de Robleu (Km 2,4).Continuamos xunto a o miradoiro de Letizia, onde vive o último de Filipinas, en alusión á súa propietario Pana, veciño da Vila. Neste percorrido pola serra tinetense, que avanza pola saia de o monte Brañugas (1.016 mt) e o pico Navariego, cada paso merece unha pausa. A sucesión interminable de lomas esténdese até os cumes leoneses. Á fronte tamén se distingue o Porto do Pau, que hollaremos mañá, e as primeiras estribaciones galegas. Bañado coa luz do amencer, o panorama é aínda máis extraordinario. Pasamos xunto a un depósito de auga (Km 3,5), seguindo o tendido ascenso polas belas paraxes de A Freita e o Rebuchar até o collado de A Garda (Km 5,4).Tomamos a pista asfaltada cara á esquerda e deixámola pola dereita pasados 150 metros. O camiño herboso rodea o pico de Puliares xunto a os pozos da Llamavieya e do Ruxidor. Chegamos ao intre a unha pista de formigón que desemboca na estrada de Cerezal e descendemos até a AS-350 á altura do caserío de Piedratecha.
- Km 7,5. Piedratecha
Seguimos a AS-350 durante varios minutos e abandonámola xunto á beiravía esquerda. O carreiro descende por toda unha delicia de bosque caducifolio e plántanos xunto ao desvío que leva a o mosteiro de Santa María A Real de Obona. Atópase a tan só 350 metros e recomendamos visitalo, aínda que esta xoia benedictina do século XIII corre aínda peor sorte que o de Cornellana. Alfonso IX, o mesmo que concedeu a Carta Poboa a Tineo en 1214, ordenou por decreto “que cantos camiñen a Santiago de Galicia fágano pasando polo seu poboa de Tineo e polo seu mosteiro de Obona” (Km 9,2). De novo na bifurcación, viramos á esquerda e proseguimos o noso camiño. Sobre a sombría vaguada temos unha vista fabulosa da aldea de Obona, asentada a media ladeira. A pista desemboca finalmente en Villaluz, aldea da parroquia de Obona.
- Km 11. Villaluz
Atopamos un merendero e unha fonte antes de saír á estrada TI-3. Por esta vía atravesamos unha a unha varias aldeas da parroquia de Obona, como son Veiga do Rei (Km 11,8) , Berrugoso e As Tendas (Km 13) para alcanzar finalmente Campiello, onde podemos facer unha merecida pausa en Casa Ricardo ou Casa Herminia, que conta tamén con albergue. Aqueles que vaian facer a ruta primitiva de Hospitais deberán facer noite aquí ou en Borres, poboación tamén provista de bar e albergue.
- Km 13,9. Campiello(Albergues. Bares. Tendas)
Continuamos pola TI-3 pasando por El Fresno, coa súa capela da Madalena, e O Espín. Deixamos a TI-3 pola esquerda á altura do p.k 7, tomando o local que se dirixe a Pereda, Orrea e Sangoñedo. Abandonámola pola dereita pasados 350 metros. Unha senda herbosa conduce até Borres. Deixamos o desvío do albergue, situado na parte superior baixo a estrada, e chegamos até o Barín de Borres, que abriu en 2013 e onde se recollen as chaves do albergue (observacións).
- Km 16,8. Borres(Albergues. Bar)
Os peregrinos que se dirixan a Pola de Allande, distante 11,4 quilómetros, poden pasar a noite ou continuar a xornada. Tras o Barín subimos a a AS-219 e cruzámola de fronte para seguir o ascenso por unha pista de cemento. Fabuloso a paisaxe que deixamos á saída de Borres. Tras os seus tellados esténdese xa o treito percorrido, a metáfora do gran poema de Machado: “Ao volver a vista atrás vese a senda que nunca se debe volver pisar”. Unha pista forestal percorre o linde dun piñeiral e chega xunto ao desvío que se dirixe ao Porto do Pau pola ruta primitiva de Hospitais a cal pasamos a describir a continuación. (Entre Borres e A Mortera, xusto antes de chegar a Samblismo atópase o desvío para facer a ruta dos hospitais, esta ruta é 5 quilómetros máis curta que a da Pola e con menos desnivel pois sobe directamente, ao contrario da da Pola que baixa para logo subilo todo de golpe, está ben sinalizada, frechas amarelas e postes de madeira dun metro de alto cada pouco marcan esta ruta nos lugares de maior complicación por si a néboa ou a neve fan acto de presenza. Si optamos por esta opción que sobe directamente primeiro ao alto da Marta e despois ao do Pau deberemos seguir o camiño que marca cara á dereita, á esquerda baixariamos á Pola de Allande, é necesario cargar con auga e algo de comida porque na ruta non hai servizos e as poucas fontes moitas veces están secas, o camiño pasa pola parte de arriba do pobo da Mortera onde ao final deste chégase á ermida de San Pascual, pasado esta salgue un camiño á esquerda en forte subida onde hai unha fonte, moitas veces seca, que en continuo ascenso lévanos até un collado onde colleremos á esquerda, está ben sinalizado, e continuamos subindo até chegar ás ruínas do primeiro hospital de peregrinos da ruta, o de Paradiella, desde este continuamos campo a través cunhas vistas incribles si a néboa non o impide até o hospital de Fonfaraón, o único techado aínda que fai ás veces de refuxio do gando e onde poderemos facer un pequeno alto no camiño para retomar forzas, continuamos por carreiro sinalizado sempre en ascenso pasando polas ruínas do último hospital da ruta, o de Valparaiso e desde alí continuar até o alto da Marta, a 1105 metros de altura, desde alí xa divisamos de fronte e á esquerda o porto do Pau, cara a onde nos dirixiremos primeiro en suave ascenso e logo en baixada até chegar a el e onde se unen os dous camiños, o que sobe da Pola de Allande e a ruta dos Hospitais. Esta ruta é pouco aconsellable no inverno por neve e hai que ter precaución os días de néboa). Por esta ruta desde o pobo de Borres até o porto do Pau hai 15 quilómetros.Douscentos metros máis adiante atópanse as primeiras casas de Samblismo, aldea da parroquia de Borres.
- Km 18,7. Samblismo (albergue)
Cruzamos a AS-219 e despedimos Samblismo por unha pista pavimentada que nos achega até A Mortera, pertencente á parroquia de Santiago de Cerredo.
- Km 19,7. A Mortera
Pasado o río A Mortera tomamos unha senda herbosa que ascende até a estrada. O baile camiño-estrada prolongarase durante os seguintes quilómetros e, tras salvar a AS-219 por un túnel, subiremos até Outeiros de Arriba, tamén de Santiago de Cerredo.
- Km 21,7. Outeiros de Arriba
Nuns centos de metros deixamos de novo a AS-219, esta vez pola esquerda, e baixamos até o río Villaverde, que cruzamos grazas á ponte decorada coa inscrición ‘2010. José Pérez Satorrio’. Subimos até unha pista pavimentada que volve desembocar na estrada. Por ela coroamos facilmente o alto de Porciles, a 773 metros de altitude.
- Km 23. Porciles(Bares)
Á entrada desta parroquia recíbenos o Bar San Roque e case á saída do pobo atopamos o Bar Casa Boto. Nada máis pasar este último soltamos a AS-219 pola esquerda e descendemos con brusquedad até o río Porciles. Pasado a canle sobrevén un duro tramo, onde uns chanzos axudan a superar o desnivel, que rube outra vez até a estrada. Superamos o pequeno núcleo de Lavadoira e coroamos o alto do mesmo nome, situado a 806 metros.
- Km 25,2. Lavadoira
Até aquí esténdese o Concello de Tineo. Xusto antes de chegar ao cartel que anuncia a entrada ao de Allande, deixamos a estrada pola beiravía esquerda e tomamos un camiño que descende até Ferroy pola saia de o Pico Coroa.
- Km 27,2. Ferroy
Cruzamos a poboación e saímos á AS-217, que deixamos de inmediato pola esquerda. Un bo atallo á beira de o regueiro do Caleyo plántanos á entrada de Pola de Allande. Pasamos xunto a Vila Rosario e atopamos de seguido o albergue de peregrinos.
- Km 28,2. Pola de Allande(Todos os servizos)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
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