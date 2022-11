Etapa de Tineo a Pola d'Allande

L’itinerari

Km 0. Tineo (Tots els serveis)

Km 7,5. Piedratecha

Km 11. Villaluz

Km 13,9. Campiello(Albergs. Bars. Botigues)

Km 16,8. Esborris(Albergs. Bar)

Km 18,7. Samblismo (alberg)

Km 19,7. La Mortera

Km 21,7. Pujols de Dalt

Km 23. Porciles(Bars)

Km 25,2. Lavadoira

Km 27,2. Ferroy

Km 28,2. Pola d'Allande(Tots els serveis)

Sortim de l'albergi girem a la dreta per la travessia de Jesús Evaristo Casariego per a descendir fins a el. És possible desdejunar en qualsevol dels bars de voltant o en la cafeteria de l'hotel, que obren des de ben d'hora. Passada la casa consistorial vam girar a la dreta per Calvo Sotelo, que esdevé en l'avinguda González Mayo. Després de 150 metres pugem a la dreta per Venera de la Conda, que desemboca al seu torn al carrer de la Font. Aconseguim en breu la, on hi ha un parell de taules i bancs per al descans. Si no portem aigua en la cantimplora és el moment d'omplir-la, la necessitarem més tard. Aviat s'acaba el paviment i, a mà esquerra, prenem un camí entre caducifòlies per a creuar el.Continuem al costat de el, on viu l'últim de Filipines, en al·lusió a la seva propietari Pana, veí de la Vila. En aquest recorregut per la serra tinetense, que avança per la faldilla de lai el, cada pas mereix una pausa. La successió interminable de llomes s'estén fins als cims lleonesos. Al capdavant també es distingeix el Port del Pal, que trepitjarem demà, i els primers contraforts gallecs. Banyat amb la llum del començar el dia, el panorama és encara més extraordinari. Passem al costat d'un dipòsit d'aigua (Km 3,5), seguint el tendit ascens pels bells paratges dei elfins al serral de.Prenem la pista asfaltada cap a l'esquerra i la deixem per la dreta passats 150 metres. El camí herbós envolta elal costat de els. Arribem a l'estona a una pista de formigó que desemboca en la carretera de Cerezal i descendim fins a l'AS-350 a l'altura del caseriu deSeguim l'AS-350 durant diversos minuts i l'abandonem al costat del voral esquerre. La sendera descendeix per tota una delícia de bosc caducifoli i ens planta al costat del desviament que porta a el. Es troba a tan sols 350 metres i recomanem visitar-ho, encara que aquesta joia benedictina del segle XIII corre encara pitjor sort que el de Cornellana. Alfons IX, el mateix que va concedir la Carta de poblament a Tineo en 1214, va ordenar per decret “que quants caminin a Santiago de Galícia ho facin passant per la seva pobla de Tineo i pel seu monestir d'Obona” (Km 9,2). De nou en la bifurcació, girem a l'esquerra i prosseguim el nostre camí. Sobre l'ombrívol tàlveg tenim una vista fabulosa del llogaret d'Obona, assentada a mig vessant. La pista desemboca finalment en, llogaret de la parròquia d'Obona.Trobem un berenador i una font abans de sortir a la carretera. Per aquesta via travessem una a una diversos llogarets de la parròquia d'Obona, com sónper a aconseguir finalment Campiello, on podem fer una merescuda pausa en, que compta també amb alberg. Aquells que vagin a fer la ruta primitiva d'Hospitals hauran de fer nit aquí o en Borres, població també proveïda de bar i alberg.Continuem per la TU-3 passant per, amb la seva capella de la Magdalena, i. Deixem la TU-3 per l'esquerra a l'altura del p.k 7, prenent la local que es dirigeix a Pereda, Orrea i Sangoñedo. L'abandonem per la dreta passats 350 metres. Una senda herbosa condueix fins a. Deixem el desviament de l'alberg, situat en la part superior sota la carretera, i arribem fins a el, que va obrir en 2013 i on es recullen les claus de l'alberg (observacions).Els pelegrins que es dirigeixin a Pola d'Allande, distant 11,4 quilòmetres, poden pernoctar o continuar la jornada. Després del Barín pugem a lai la creuem de front per a seguir l'ascens per una pista de ciment. Fabulós el paisatge que deixem a la sortida de Borres. Després de les seves teulades s'estén ja el tros recorregut, la metàfora del gran poema de Machado: “En girar la vista enrere es veu la senda que mai s'ha de tornar a trepitjar”. Una pista forestal recorre la boga d'una pineda i arriba al costat del desviament que es dirigeix al Port del Pal per la ruta primitiva dela qual passem a descriure a continuació. (Entre Borres i La Mortera, just abans d'arribar a Samblismo es troba el desviament per a fer la ruta dels hospitals, aquesta ruta és 5 quilòmetres més curta que la de la Pola i amb menys desnivell perquè puja directament, al contrari de la de la Pola que baixa per a després pujar-ho tot de cop, està ben senyalitzada, fletxes grogues i pals de fusta d'un metre d'alt cada poc marquen aquesta ruta en els llocs de major complicació per si la boira o la neu fan acte de presència. Si optem per aquesta opció que puja directament primer a l'alt de la Marta i després al del Pal haurem de seguir el camí que marca cap a la dreta, a l'esquerra baixaríem a la Pola d'Allande, és necessari carregar amb aigua i una mica de menjar perquè en la ruta no hi ha serveis i les poques fonts moltes vegades estan seques, el camí passa per la part de dalt del poble de la Mortera on al final d'aquest s'arriba a l'ermita de Sant Pasqual, passat aquesta surt un camí a l'esquerra en forta pujada on hi ha una font, moltes vegades seca, que en continu ascens ens porta fins a un serral on agafarem a l'esquerra, està ben senyalitzat, i continuem pujant fins a arribar a les ruïnes del primer hospital de pelegrins de la ruta, el de Paradiella, des d'aquest continuem camp a través amb unes vistes increïbles si la boira no ho impedeix fins a l'hospital de Fonfaraón, l'única teulada encara que fa a vegades de refugi del bestiar i on podrem fer un petit alt en el camí per a reprendre forces, continuem per sendera senyalitzada sempre en ascens passant per les ruïnes de l'últim hospital de la ruta, el de Valparaiso i des d'allí continuar fins a l'alt de la Marta, a 1105 metres d'altura, des d'allí ja albirem de front i a l'esquerra el port del Pal, cap a on ens dirigirem primer en suau ascens i després en baixada fins a arribar a ell i on s'uneixen els dos camins, el que puja de la Pola d'Allande i la ruta dels Hospitals. Aquesta ruta és poc aconsellable a l'hivern per neu i cal tenir precaució els dies de boira). Per aquesta ruta des del poble de Borres fins al port del Pal hi ha 15 quilòmetres.Dos-cents metres més endavant es troben les primeres cases de, llogaret de la parròquia de Borres.Creuem l'AS-219 i acomiadem Samblismo per una pista pavimentada que ens acosta fins a, pertanyent a la parròquia de Santiago de Cerredo.Passat elvam prendre una senda herbosa que ascendeix fins a la carretera. El ball camí-carretera es prolongarà durant els següents quilòmetres i, després de salvar l'AS-219 per un túnel, pujarem fins a, també de Santiago de Cerredo.En uns centenars de metres deixem de nou l'AS-219, aquesta vegada per l'esquerra, i baixem fins a el, que creuem gràcies al pont decorat amb la inscripció ‘2010. José Pérez Satorrio’. Pugem fins a una pista pavimentada que torna a desembocar en la carretera. Per ella coronem fàcilment l'alt de Porciles, a 773 metres d'altitud.A l'entrada d'aquesta parròquia ens rep eli gairebé a la sortida del poble trobem el. Res més passar aquest últim deixem anar l'AS-219 per l'esquerra i descendim amb brusquedat fins al riu Porciles. Passat el llit sobrevé un dur tram, on uns graons ajuden a superar el desnivell, que grimpa una altra vegada fins a la carretera. Superem el petit nucli dei coronem l'alt del mateix nom, situat a 806 metres.Fins aquí s'estén el Consell de Tineo. Just abans d'arribar al cartell que anuncia l'entrada al d'Allande, deixem la carretera pel voral esquerre i prenem un camí que descendeix fins aper la faldilla de elCreuem la població i sortim a l'AS-217, que deixem immediatament per l'esquerra. Una bona drecera a la vora de elens planta a l'entrada de Pola d'Allande. Passem al costat de Vila Rosario i trobem de seguit l'alberg de pelegrins.