Etapa de Salas a Tineo

L’itinerari

Km 0. Sales (Tots els serveis)

Km 5,9. Porciles (Alberg)

Km 7,8. Bodenaya (Alberg)

Km 8,9. L'Espina (Albergs. Àrea de descans per a pelegrins. Bars. Botigues. Farmàcia. Caixer)

Km 10. La Pereda

Km 12,8. El Pedregar

Km 16,9. Santa Eulalia

Km 20,2. Tineo (Tots els serveis)

Si hem pernoctat en l'alberg municipal, progressem fins al pròxim carrer del Pont per a travessar eli girem a la dreta per l'avinguda principal fins a la plaça de la Campa. En ella passem sota l'arc que uneix elamb la. Uns metres després prenem el, que neix a mà dreta i, entre fruiteres, ens endinsem en un reconfortant corriol que marxa a la vora del Nonaya. Anem guanyant altura per aquest tram tan fotogènic, creuant el pont dei posteriorment el de.Després d'aquest últim pontó sobrevé un fort pendent que ens planta en. En aquest tram de carretera passem un parell de vegades sota un viaducte de l'autovia i, a no gaire trigar, després de passar una casa, deixem la carretera per l'esquerra per a agafar un camí. Continuem en picat ascens i culminem la pujada per una pista paral·lela a l'autovia. Arribem així a, llogaret de la parròquia de Bodenaya.Just abans d'aconseguir la planícia, sota una serra coberta d'eòlics, no deixem passar l'oportunitat de descobrir el naixement del riu Nonaya, que creuem en Salas. Podem refrescar els peus ( si el temps ho permet ) en un antic safareig al costat del naixement del riu. Allí es troba la, acabada d'inaugurar per Nico, i on trobaràs l'autèntic esperit del Camí. Continuem a la immediata Bodenaya. Després deli l', girem a la dreta per a arribar a l', ja un històric del. A l'estiu de 2007 va instaurar en aquesta parròquia asturiana l'hospitalitat jacobea més tradicional i des de llavors les portes de la seva casa estan obertes als pelegrins. David Carricondo va agafar el testimoni d'Álex a principis de 2015 i des de llavors són molts els pelegrins agraïts pel seu acolliment.Creuem la N-634 després de l'alberg i ens allunyem de la població per a aconseguir en breu. Passat el tanatori vam baixar a la carretera, on es troben tots els serveis. Al maig de 2016 van inaugurar aquí una àrea de descans per a pelegrins anomenada, amb màquines de vending, entrepans, parafarmàcia, etc.. Juan Uría assenyala enque "en L'Espina existien, almenys, dos hospitals". Un sota l'advocació de Sant Pere i l'altre dependent de la mitra compostelana. També segons continua relatant Uría, de l'Espina partien dos itineraris diferents: el que seguim cap a Tineo i Pola d'Allande i un altre que conduïa cap a la costa per a unir-se amb el Camí del Nord.L'itinerari passa al costat de l', regentat per Carmen i inaugurat al juny de 2013. En deixar L'Espina, en la rotonda, prenem per la dreta una senda que avança al costat d'un muret de pedra. A partir d'aquest punt, durant gran part de l'any, el fang comença a prendre protagonisme. Aconseguim en un tres i no res, la parròquia més oriental del consell de Tineo, on es troba l'Girem a la dreta al costat del temple i ascendim fins a la, situada en el barri del mateix nom. A mig vessant les vistes de la planícia són inigualables. El camí condueix a diversos llogarets o barris pertanyents a la parròquia de la Pereda, com, on en un tàlveg veiem el molí més fotografiat del Camí Primitiu, i, el nucli de la qual s'assenteixi sota els nostres peus. En cinc minuts entrem en, on ens rep un imaginari gos guardià convenientment lligat.L'itinerari descendeix fins a l'AS-216, on es trobava el bar que va tancar a la fi de 2013. A la sortida d'aquesta parròquia tinetense, després de passar el p.k 4, deixem la carretera per la dreta al costat d'un creuer. A 100 metres torcem a l'esquerra, decidits a enfrontar-nos de nou al fang, aquesta vegada magnificat amb una bona dosi d'aigua inclosa. Aquest tram de gairebé 4 quilòmetres fins a, sense tot just referències pel mig, s'assenteixi sota la, amb vista a mà esquerra de lai del polígon del mateix nom.Sense accedir a aquesta parròquia, just abans d'arribar al cementiri, ens desviem a la dreta. Ascendim un tros, deixant a mà esquerra el llogaret de, i travessem el. Com a mig quilòmetre passem al costat de les primeres cases dei tot seguit envoltem el camp de futbol per a arribar al, on s'emplaça l'ermita d'aquest sant caminer. En aquesta esplanada se celebra a mitjan agost el dia gran de Sant Roque, que inclou un menjar popular i un campionat de bitlles. Continuem pel passeig dels Frares i, just abans d'arribar a l', aixecada en 2004 i on sobre el rellotge solar pot llegir-se: "" (caminante, mira l'hora i continua el teu camí). Girem a mà esquerra per a descendir fins a l'. Va ser batejaten memòria de l'antic hospital que va haver-hi en Tineo, en el qual els pelegrins veneraven a