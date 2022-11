Etapa de Salas a Tineo

O itinerario

Km 0. Salas (Todos os servizos)

Km 5,9. Porciles (Albergue)

Km 7,8. Bodenaya (Albergue)

Km 8,9. A Espiña (Albergues. Área de descanso para peregrinos. Bares. Tendas. Farmacia. Caixeiro)

Km 10. A Pereda

Km 12,8. El Pedregal

Km 16,9. Santa Eulalia

Km 20,2. Tineo (Todos os servizos)

Si pasamos a noite no albergue municipal, progresamos até a próxima rúa da Ponte para cruzar oe viramos á dereita pola avenida principal até a praza da Campa. Nela pasamos baixo o arco que une ocoa. Uns metros despois tomamos a, que nace a man dereita e, entre froiteiras, penetrámonos nunha reconfortante vereda que marcha á beira do Nonaya. Imos gañando altura por este tramo tan fotoxénico, cruzando a ponte dee posteriormente o de.Tras este último pontón sobrevén un forte pendente que nos planta na. Neste tramo de estrada pasamos un par de veces baixo un viaduto da autovía e, a non moi tardar, tras pasar unha casa, deixamos a estrada pola esquerda para coller un camiño. Continuamos en picado ascenso e culminamos a subida por unha pista paralela á autovía. Chegamos así a, aldea da parroquia de Bodenaya.Xusto antes de alcanzar a planicie, baixo unha serra cuberta de eólicos, non deixemos pasar a oportunidade de descubrir o nacemento do río Nonaya, que cruzamos en Salas. Podemos refrescar os pés ( si o tempo permíteo ) nun antigo lavadoiro xunto ao nacemento do río. Alí atópase a, recentemente inaugurada por Nico, e onde atoparás o auténtico espírito do Camiño. Continuamos á inmediata Bodenaya. Tras oe a, viramos á dereita para chegar ao, xa un histórico do. No verán de 2007 instaurou nesta parroquia asturiana a hospitalidade xacobea máis tradicional e desde entón as portas da súa casa están abertas aos peregrinos. David Carricondo colleu a testemuña de Álex a principios de 2015 e desde entón son moitos os peregrinos agradecidos pola súa acollida.Cruzamos a N-634 tras o albergue e afastámonos da poboación para alcanzar en breve. Pasado o tanatorio baixamos á estrada, onde se atopan todos os servizos. En maio de 2016 inauguraron aquí unha área de descanso para peregrinos chamada, con máquinas de vending, bocadillos, parafarmacia, etc.. Juan Uría sinalaque "na Espiña existían, polo menos, dous hospitais". Un baixo a advocación de San Pedro e o outro dependente da mitra compostelá. Tamén segundo segue relatando Uría, da Espiña partían dous itinerarios diferentes: o que seguimos cara a Tineo e Pola de Allande e outro que conducía cara á costa para unirse co Camiño do Norte.O itinerario pasa xunto ao, rexentado por Carmen e inaugurado en xuño de 2013. Ao deixar A Espiña, na rotonda, tomamos pola dereita unha senda que avanza xunto a un murete de pedra. A partir deste punto, durante gran parte do ano, o barro comeza a tomar protagonismo. Alcanzamos nun airiño, a parroquia máis oriental do concello de Tineo, onde se atopa aViramos á dereita xunto ao templo e ascendemos até a, situada no barrio do mesmo nome. A media ladeira as vistas da planicie son inigualables. O camiño conduce a varias aldeas ou barrios pertencentes á parroquia da Pereda, como, onde nunha vaguada vemos o muíño máis fotografado do Camiño Primitivo, e, cuxo núcleo se asinta baixo os nosos pés. En cinco minutos entramos nel, onde nos recibe un imaxinario can gardián convenientemente atado.O itinerario descende até a AS-216, onde se atopaba o bar que pechou a finais de 2013. Á saída desta parroquia tinetense, tras pasar o p.k 4, deixamos a estrada pola dereita xunto a un cruceiro. A 100 metros torcemos á esquerda, decididos a enfrontarnos de novo ao barro, esta vez magnificado cunha boa dose de auga incluída. Este tramo de case 4 quilómetros até, sen apenas referencias polo medio, asíntase baixo a, con vistas a man esquerda dae do polígono do mesmo nome.Sen acceder a esta parroquia, xusto antes de chegar ao cemiterio, desviámonos á dereita. Ascendemos un treito, deixando a man esquerda a aldea de, e cruzamos o. Como a medio quilómetro pasamos xunto ás primeiras casas dee acto seguido rodeamos o campo de fútbol para chegar ao, onde se empraza a ermida deste santo camiñeiro. Nesta chaira celébrase a mediados de agosto o día grande de San Roque, que inclúe unha comida popular e un campionato de birlos. Continuamos polo paseo dos Frades e, xusto antes de chegar á, levantada en 2004 e onde sobre o reloxo solar pode lerse: "" (camiñante, mira a hora e continúa o teu camiño). Viramos a man esquerda para descender até o. Foi bautizadoen memoria do antigo hospital que houbo en Tineo, no cal os peregrinos veneraban a