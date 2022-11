Etapa de San Juan de Villapañada a Salas

El itinerario

Km 0. San Juan de Villapañada (Albergue)

Km 2,3. Collado de El Fresno

Km 3,6. San Marcelo

Km 5,2. La Doriga (Bar. Albergue)

Km 7,9. Cornellana (Todos los servicios)

Km 9,5. Sobrerriba

Km 10,7. Alto

Km 12,4. Llamas (Vending de agua y refrescos)

Km 14,8. Quintana

Km 16,5. Casazorrina (Bar-Restaurante en la gasolinera, al pie de la N-634)

Km 18,8. Mallecín

Km 20,2. Salas (Todos los servicios)

Sobre los pasos del día anterior, atravesamos de nuevoy, justo pasado el cruce hacia el albergue, llegamos a la encrucijada donde se sitúa la, tiempo atrás un punto estratégico para el descanso de comerciantes y viajeros. Giramos a mano derecha y afrontamos las rampas que conducen hasta el. De camino, ojeando algunos barrios más, las vistas son magníficas, sólo afeadas por la autovía, que sangra el valle de un extremo al otro.Alcanzado el alto tenemos la opción de visitar de cerca este Santuario de los siglos XVI y XVII, emplazado en el lugar conocido como. Reemprendemos la jornada citando una oración del: "Sed para nosotros, oh, Virgen del Fresno, faro luminoso que nos guíe, ángel tutelar que nos defienda y báculo firme que nos sostenga". El descenso por pista regala una gran panorámica, con el núcleo de San Marcelo abriendo paso a una sucesión de valles y colinas. Pasamos el, junto al que hay una fuente, y, tras el puente sobre la autovía, entramos en San Marcelo, aldea de la parroquia de La Doriga, ya perteneciente al concejo de Salas.A la salida de San Marcelo, en la rotonda de acceso a la autovía, giramos a la izquierda y atravesamos un prado repleto de manzanos. Acto seguido, el murmullo delnos acompaña hasta el minúsculo núcleo dey la iglesia de, consagrada por el Obispo Pelayo en el siglo XII. Sin embargo, de la época románica sólo conserva una portada lateral. Tras el templo parroquial arribamos aAquí se encuentra el, regentado por Toño. Sirve desayunos, menús y cenas y dispone de(ver apartado observaciones). A la derecha del itinerario vemos el, construido entre los siglos XIV y XVI y declarado Bien de Interés Cultural. Tras el bar subimos ligeramente por la zona de lahasta dar con la horripilante escena firmada por los pilares de la autovía., hay que tomar una senda angosta que surge a mano izquierda. En el posterior descenso hay que, ya que es muy dato a resbalones. Tras una vaquería desembocamos en la N-634 a la altura dey por la nacional pasamos posteriormente junto a. Dejamos a mano izquierda la entrada al parque fluvial y llegamos al puente sobre el salmonero, portal deEs posible continuar el Camino sin entrar en la población. Tras el puente, un desvío a mano izquierda nos ofrece la posibilidad de dirigirnos directamente al, cenobio fundado en 1024 que fue donado posteriormente a la, que lo tuvo en propiedad durante algunos siglos. Hoy, dejado de la mano de Dios, está a la espera de una rehabilitación que no llega. Recomendamos hacer una pausa y visitar Cornellana. Es la única población con servicios de la etapa y esta jornada permite cierta relajación. Una vez en la villa, hay que girar a mano izquierda junto al Bazar Cuesta y tomar la avenida José María Caballero. La señalización conduce al monasterio, donde se encuentra el albergue de peregrinos. Rodeamos el cenobio por la izquierda, junto a sus tres corpulentos ábsides románicos. A unos metros tomamos la, que sube hastay Cermoño.Atravesamos Sobrerriba por la carretera y al llegar altomamos una senda para atajar una de las curvas. Tras cruzar la carretera nos dirigimos, ya por camino, hasta el, que nos brinda un soberbio panorama de Cornellana, emplazado en la confluencia del río Nonaya con el Narcea.Con más de media jornada en el bolsillo, pasamos a disfrutar de un tramo que no tiene parangón, sin duda el más bello de la etapa. Surcando la falda de la montaña, la senda se abre paso entre el boscaje. Desembocamos junto a una cantera explotada por Sílices La Cuesta, vestíbulo de la aldea deEn temporada es posible encontrar bebidas frías en una máquina de vending apostada a la entrada del núcleo. Proseguimos la marcha junto a un soberbio. Dejamos a mano izquierda el desvío ay avanzamos de frente. Cuatrocientos metros después pasamos junto ay, llegando casi a la vega del río Nonaya, giramos a la izquierda. Afrontamos así una recta de un kilómetro que conduce hasta Quintana, población que alberga laAl borde del Camino se encuentra la. Más adelante, justo pasada otra fuente con área de descanso, dejamos la pista carretera por la izquierda para tomar una senda en ascenso. La trocha, embarrada gran parte del año, progresa sobre el río y se amolda como puede a la escabrosa ladera. Confluye a la altura del, que cruzamos para acceder a esta población.Dejamos atrás el pueblo y cruzamos la. Unos minutos después salvamos la autovía por debajo y cruzamos la N-634. A estas alturas de etapa sorprende la posterior senda, en tenue ascenso y entre arbolado, que nos acerca hastaMallecín y Salas se tocan una a otra. Una vez en ésta última, podemos continuar de frente por la avenida del Llaniello y llegar hasta la plaza de la Campa, donde se encuentra el. O bien cruzar la avenida principal y el río Nonaya para dirigirnos al, próximo al bar y situado en la plaza de la Veiga.