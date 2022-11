Etapa de Sant Joan de Villapañada a Salas

L’itinerari

Km 0. Sant Joan de Villapañada (Alberg)

Km 2,3. Collado del Freixe

Km 3,6. Sant Marcelo

Km 5,2. La Doriga (Bar. Alberg)

Km 7,9. Cornellana (Tots els serveis)

Km 9,5. Sobrerriba

Km 10,7. Alt

Km 12,4. Flames (Vending d'aigua i refrescos)

Km 14,8. Quintana

Km 16,5. Casazorrina (Bar-Restaurant en la gasolinera, al peu de la N-634)

Km 18,8. Mallecín

Km 20,2. Sales (Tots els serveis)

Sobre els passos del dia anterior, travessem de noui, just passat l'encreuament cap a l'alberg, arribem a la cruïlla on se situa la, temps enrere un punt estratègic per al descans de comerciants i viatgers. Girem a mà dreta i afrontem les rampes que condueixen fins al. De camí, llambregant alguns barris més, les vistes són magnífiques, només enlletgides per l'autovia, que sagna la vall d'un extrem a l'altre.Aconseguit l'alt tenim l'opció de visitar de prop aquest Santuari dels segles XVI i XVII, emplaçat en el lloc conegut com a. Reprenem la jornada citant una oració del: "Set per a nosaltres, oh, Verge del Freixe, far lluminós que ens guiï, àngel tutelar que ens defensi i bàcul ferm que ens sostingui". El descens per pista regala una gran panoràmica, amb el nucli de Sant Marcelo obrint passo a una successió de valls i pujols. Passem el, al costat del qual hi ha una font, i, després del pont sobre l'autovia, entrem en Sant Marcelo, llogaret de la parròquia de la Doriga, ja pertanyent al consell de Salas.A la sortida de Sant Marcelo, en la rotonda d'accés a l'autovia, girem a l'esquerra i travessem un prat replet de pomeres. Tot seguit, el murmuri delens acompanya fins al minúscul nuclii l'església de, consagrada pel Bisbe Pelayo en el segle XII. No obstant això, de l'època romànica només conserva una portada lateral. Després del temple parroquial arribemAquí es troba el, regentat per Toño. Serveix desdejunis, menús i sopars i disposa d'(veure apartat observacions). A la dreta de l'itinerari veiem el, construït entre els segles XIV i XVI i declarat Bé d'Interès Cultural. Després del bar pugem lleugerament per la zona de lafins a donar amb l'horripilant escena signada pels pilars de l'autovia., cal prendre una senda estreta que sorgeix a mà esquerra. En el posterior descens cal, ja que és molt dada a relliscades. Després d'una vaqueria desemboquem en la N-634 a l'altura dei per la nacional passem posteriorment al costat. Deixem a mà esquerra l'entrada al parc fluvial i arribem al pont sobre el salmonero, portal deÉs possible continuar el Camí sense entrar en la població. Després del pont, un desviament a mà esquerra ens ofereix la possibilitat de dirigir-nos directament al, cenobi fundat en 1024 que va ser donat posteriorment a l', que ho va tenir en propietat durant alguns segles. Avui, deixat de la mà de Déu, està a l'espera d'una rehabilitació que no arriba. Recomanem fer una pausa i visitar Cornellana. És l'única població amb serveis de l'etapa i aquesta jornada permet una certa relaxació. Una vegada en la vila, cal girar a mà esquerra al costat del Basar Cuesta i prendre l'avinguda José María Caballero. La senyalització condueix al monestir, on es troba l'alberg de pelegrins. Envoltem el cenobi per l'esquerra, al costat dels seus tres corpulents absis romànics. A uns metres prenem, que puja fins ai Cermoño.Travessem Sobrerriba per la carretera i en arribar alprenem una senda per a atallar una de les corbes. Després de travessar la carretera ens dirigim, ja per camí, fins a l', que ens brinda un superb panorama de Cornellana, emplaçat en la confluència del riu Nonaya amb el Narcea.Amb més de mitja jornada en la butxaca, passem a gaudir d'un tram que no té parangó, sens dubte el més bell de l'etapa. Solcant la faldilla de la muntanya, la senda s'obre pas entre el boscaje. Desemboquem al costat d'una pedrera explotada per Sílices La Costa, vestíbul del llogaret deEn temporada és possible trobar begudes fredes en una màquina de vending apostada a l'entrada del nucli. Prosseguim la marxa al costat d'un superb. Deixem a mà esquerra el desviament ai avancem de front. Quatre-cents metres després passem al costati, arribant gairebé a l'horta del riu Nonaya, girem a l'esquerra. Afrontem així una recta d'un quilòmetre que condueix fins a Quintana, població que alberga l'A la vora del Camí es troba la. Més endavant, just passada una altra font amb àrea de descans, vam deixar la pista carretera per l'esquerra per a prendre una senda en ascens. El viarany, enfangada gran part de l'any, progressa sobre el riu i s'emmotlla com pot a l'escabrós vessant. Conflueix a l'altura del, que creuem per a accedir a aquesta població.Deixem enrere el poble i creuem la. Uns minuts després salvem l'autovia per sota i creuem la N-634. A hores d'ara d'etapa sorprèn la posterior senda, en tènue ascens i entre arbratge, que ens acosta fins aMallecín i Salas es toquen l'una a l'altra. Una vegada en aquesta última, podem continuar de front per l'avinguda del Llaniello i arribar fins a la plaça de la Campa, on es troba l'. O bé travessar l'avinguda principal i el riu Nonaya per a dirigir-nos al, pròxim al bar i situat en la plaça de la Veiga.