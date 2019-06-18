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Etapa de Sant Joan de Villapañada a Salas
Dificultat en l'ascens fins al Santuari de Nostra Senyora del Fresno
Informació sobre l’etapa 2: Etapa de Sant Joan de Villapañada a Salas
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L’itinerari
- Km 0. Sant Joan de Villapañada (Alberg)
Sobre els passos del dia anterior, travessem de nou El Regueró i, just passat l'encreuament cap a l'alberg, arribem a la cruïlla on se situa la Venda de la Banya, temps enrere un punt estratègic per al descans de comerciants i viatgers. Girem a mà dreta i afrontem les rampes que condueixen fins al Santuari de la Verge del Freixe. De camí, llambregant alguns barris més, les vistes són magnífiques, només enlletgides per l'autovia, que sagna la vall d'un extrem a l'altre.
- Km 2,3. Collado del Freixe
Aconseguit l'alt tenim l'opció de visitar de prop aquest Santuari dels segles XVI i XVII, emplaçat en el lloc conegut com a Partit dels Montes. Reprenem la jornada citant una oració del Novenario a la Verge del Freixe: "Set per a nosaltres, oh, Verge del Freixe, far lluminós que ens guiï, àngel tutelar que ens defensi i bàcul ferm que ens sostingui". El descens per pista regala una gran panoràmica, amb el nucli de Sant Marcelo obrint passo a una successió de valls i pujols. Passem el pont de la Meredal, al costat del qual hi ha una font, i, després del pont sobre l'autovia, entrem en Sant Marcelo, llogaret de la parròquia de la Doriga, ja pertanyent al consell de Salas.
- Km 3,6. Sant Marcelo
A la sortida de Sant Marcelo, en la rotonda d'accés a l'autovia, girem a l'esquerra i travessem un prat replet de pomeres. Tot seguit, el murmuri del rierol de la Meredal ens acompanya fins al minúscul nucli de la Reaz i l'església de Santa Eulalia de Doriga, consagrada pel Bisbe Pelayo en el segle XII. No obstant això, de l'època romànica només conserva una portada lateral. Després del temple parroquial arribem a la Doriga.
- Km 5,2. La Doriga (Bar. Alberg)
Aquí es troba el chigre Ca Pacita, regentat per Toño. Serveix desdejunis, menús i sopars i disposa d'alberg (veure apartat observacions). A la dreta de l'itinerari veiem el Palau de Doriga, construït entre els segles XIV i XVI i declarat Bé d'Interès Cultural. Després del bar pugem lleugerament per la zona de la Veiguina fins a donar amb l'horripilant escena signada pels pilars de l'autovia. Ull! , cal prendre una senda estreta que sorgeix a mà esquerra. En el posterior descens cal prestar molta atenció, ja que és molt dada a relliscades. Després d'una vaqueria desemboquem en la N-634 a l'altura de Casas del Pont (Km 6,7) i per la nacional passem posteriorment al costat de la Rodriga. Deixem a mà esquerra l'entrada al parc fluvial i arribem al pont sobre el salmonero riu Narcea, portal de Cornellana.
- Km 7,9. Cornellana (Tots els serveis)
És possible continuar el Camí sense entrar en la població. Després del pont, un desviament a mà esquerra ens ofereix la possibilitat de dirigir-nos directament al monestir de San Salvador, cenobi fundat en 1024 que va ser donat posteriorment a l'ordre cluniacense, que ho va tenir en propietat durant alguns segles. Avui, deixat de la mà de Déu, està a l'espera d'una rehabilitació que no arriba. Recomanem fer una pausa i visitar Cornellana. És l'única població amb serveis de l'etapa i aquesta jornada permet una certa relaxació. Una vegada en la vila, cal girar a mà esquerra al costat del Basar Cuesta i prendre l'avinguda José María Caballero. La senyalització condueix al monestir, on es troba l'alberg de pelegrins. Envoltem el cenobi per l'esquerra, al costat dels seus tres corpulents absis romànics. A uns metres prenem l'SL-7, que puja fins a Sobrerriba i Cermoño.
- Km 9,5. Sobrerriba
Travessem Sobrerriba per la carretera i en arribar al barri Ramón prenem una senda per a atallar una de les corbes. Després de travessar la carretera ens dirigim, ja per camí, fins a l'alt, que ens brinda un superb panorama de Cornellana, emplaçat en la confluència del riu Nonaya amb el Narcea.
- Km 10,7. Alt
Amb més de mitja jornada en la butxaca, passem a gaudir d'un tram que no té parangó, sens dubte el més bell de l'etapa. Solcant la faldilla de la muntanya, la senda s'obre pas entre el boscaje. Desemboquem al costat d'una pedrera explotada per Sílices La Costa, vestíbul del llogaret de Llamas.
- Km 12,4. Flames (Vending d'aigua i refrescos)
En temporada és possible trobar begudes fredes en una màquina de vending apostada a l'entrada del nucli. Prosseguim la marxa al costat d'un superb colomar. Deixem a mà esquerra el desviament a Monteagudo (Km 13,2) i avancem de front. Quatre-cents metres després passem al costat de la Carril i, arribant gairebé a l'horta del riu Nonaya, girem a l'esquerra. Afrontem així una recta d'un quilòmetre que condueix fins a Quintana, població que alberga l'església de Santiago de Villazón.
- Km 14,8. Quintana
A la vora del Camí es troba la font de Santiago. Més endavant, just passada una altra font amb àrea de descans, vam deixar la pista carretera per l'esquerra per a prendre una senda en ascens. El viarany, enfangada gran part de l'any, progressa sobre el riu i s'emmotlla com pot a l'escabrós vessant. Conflueix a l'altura del pont de Casazorrina, que creuem per a accedir a aquesta població.
- Km 16,5. Casazorrina (Bar-Restaurant en la gasolinera, al peu de la N-634)
Deixem enrere el poble i creuem la passarel·la de la Devesa. Uns minuts després salvem l'autovia per sota i creuem la N-634. A hores d'ara d'etapa sorprèn la posterior senda, en tènue ascens i entre arbratge, que ens acosta fins a Mallecín.
- Km 18,8. Mallecín
Mallecín i Salas es toquen l'una a l'altra. Una vegada en aquesta última, podem continuar de front per l'avinguda del Llaniello i arribar fins a la plaça de la Campa, on es troba l'alberg privat. O bé travessar l'avinguda principal i el riu Nonaya per a dirigir-nos al Restaurant Menéndez, on es recullen ara les claus de l'alberg municipal, pròxim al bar i situat en la plaça de la Veiga.
- Km 20,2. Sales (Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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