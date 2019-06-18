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Etapa de San Juan de Villapañada a Salas
Dificultade na subida ao Santuario da Nosa Señora de Fresno
Información sobre a etapa 2: Etapa de San Juan de Villapañada a Salas
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O itinerario
- Km 0. San Juan de Villapañada (Albergue)
Sobre os pasos do día anterior, atravesamos de novo A Reguera e, xusto pasado o cruzamento cara ao albergue, chegamos á encrucillada onde se sitúa a Venda do Corno, tempo atrás un punto estratéxico para o descanso de comerciantes e viaxeiros. Viramos a man dereita e afrontamos as ramplas que conducen até o Santuario da Virxe do Fresno. De camiño, ojeando algúns barrios máis, as vistas son magníficas, só afeadas pola autovía, que sangra o val dun extremo ao outro.
- Km 2,3. Collado del Fresno
Alcanzado o alto temos a opción de visitar de cerca este Santuario dos séculos XVI e XVII, emprazado no lugar coñecido como Partido dos Montes. Reemprendemos a xornada citando unha oración do Novenario á Virxe do Fresno: "Sede para nós, oh, Virxe do Fresno, faro luminoso que nos guíe, anxo tutelar que nos defenda e báculo firme que nos sosteña". O descenso por pista regala unha gran panorámica, co núcleo de San Marcelo abrindo paso a unha sucesión de vales e outeiros. Pasamos a ponte da Meredal, xunto ao que hai unha fonte, e, tras a ponte sobre a autovía, entramos en San Marcelo, aldea da parroquia da Doriga, xa pertencente ao concello de Salas.
- Km 3,6. San Marcelo
Á saída de San Marcelo, na rotonda de acceso á autovía, viramos á esquerda e atravesamos un prado repleto de manzanos. Acto seguido, o murmurio do arroio da Meredal acompáñanos até o minúsculo núcleo da Reaz e a igrexa de Santa Eulalia de Doriga, consagrada polo Bispo Pelayo no século XII. Con todo, da época románica só conserva unha portada lateral. Tras o templo parroquial arribamos á Doriga.
- Km 5,2. A Doriga (Bar. Albergue)
Aquí atópase o chigre Ca Pacita, rexentado por Toño. Serve almorzos, menús e ceas e dispón de albergue (ver apartado observacións). Á dereita do itinerario vemos o Palacio de Doriga, construído entre os séculos XIV e XVI e declarado Ben de Interese Cultural. Tras o bar subimos lixeiramente pola zona da Veiguina até dar coa horripilante escena asinada polos alicerces da autovía. Ollo! , hai que tomar unha senda angosta que xorde a man esquerda. No posterior descenso hai que prestar moita atención, xa que é moi dato a resbalones. Tras unha vaquería desembocamos na N-634 á altura de Casas da Ponte (Km 6,7) e pola nacional pasamos posteriormente xunto á Rodriga. Deixamos a man esquerda a entrada ao parque fluvial e chegamos á ponte sobre o salmonero río Narcea, portal de Cornellana.
- Km 7,9. Cornellana (Todos os servizos)
É posible continuar o Camiño sen entrar na poboación. Tras a ponte, un desvío a man esquerda ofrécenos a posibilidade de dirixirnos directamente ao mosteiro de San Salvador, cenobio fundado en 1024 que foi doado posteriormente á orde cluniacense, que o tivo en propiedade durante algúns séculos. Hoxe, deixado da man de Deus, está á espera dunha rehabilitación que non chega. Recomendamos facer unha pausa e visitar Cornellana. É a única poboación con servizos da etapa e esta xornada permite certa relaxación. Unha vez na vila, hai que virar a man esquerda xunto ao Bazar Costa e tomar a avenida José María Cabaleiro. A sinalización conduce ao mosteiro, onde se atopa o albergue de peregrinos. Rodeamos o cenobio pola esquerda, xunto ao seu tres corpulentos ábsidas románicos. A uns metros tomamos a SL-7, que sobe até Sobrerriba e Cermoño.
- Km 9,5. Sobrerriba
Atravesamos Sobrerriba pola estrada e ao chegar ao barrio Ramón tomamos unha senda para atallar unha das curvas. Tras cruzar a estrada dirixímonos, xa por camiño, até o alto, que nos brinda un soberbio panorama de Cornellana, emprazado na confluencia do río Nonaya co Narcea.
- Km 10,7. Alto
Con máis de media xornada no peto, pasamos a gozar dun tramo que non ten parangón, sen dúbida o máis belo da etapa. Asucando a saia da montaña, a senda ábrese paso entre o boscaje. Desembocamos xunto a unha canteira explotada por Sílices A Costa, vestíbulo da aldea de Chamas.
- Km 12,4. Chamas (Vending de auga e refrescos)
En tempada é posible atopar bebidas frías nunha máquina de vending apostada á entrada do núcleo. Proseguimos a marcha xunto a un soberbio pombal. Deixamos a man esquerda o desvío a Monteagudo (Km 13,2) e avanzamos de fronte. Catrocentos metros despois pasamos xunto á Carril e, chegando case á veiga do río Nonaya, viramos á esquerda. Afrontamos así unha recta dun quilómetro que conduce até Quintana, poboación que alberga a igrexa de Santiago de Villazón.
- Km 14,8. Quintana
Ao bordo do Camiño atópase a fonte de Santiago. Máis adiante, xusto pasada outra fonte con área de descanso, deixamos a pista estrada pola esquerda para tomar unha senda en ascenso. A trocha, embarrada gran parte do ano, progresa sobre o río e se amolda como pode á escabrosa ladeira. Conflúe á altura da ponte de Casazorrina, que cruzamos para acceder a esta poboación.
- Km 16,5. Casazorrina (Bar-Restaurante na gasolineira, ao pé da N-634)
Deixamos atrás o pobo e cruzamos a pasarela da Devesa. Uns minutos despois salvamos a autovía por baixo e cruzamos a N-634. A estas alturas de etapa sorprende a posterior senda, en tenue ascenso e entre arboledo, que nos achega até Mallecín.
- Km 18,8. Mallecín
Mallecín e Salas tócanse unha a outra. Unha vez nesta última, podemos continuar de fronte pola avenida do Llaniello e chegar até a praza da Campa, onde se atopa o albergue privado. Ou ben cruzar a avenida principal e o río Nonaya para dirixirnos ao Restaurante Menéndez, onde se recollen agora as chaves do albergue municipal, próximo ao bar e situado na praza da Veiga.
- Km 20,2. Salas (Todos os servizos)
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