Etapa de San Juan de Villapañada a Salas

O itinerario

Km 0. San Juan de Villapañada (Albergue)

Km 2,3. Collado del Fresno

Km 3,6. San Marcelo

Km 5,2. A Doriga (Bar. Albergue)

Km 7,9. Cornellana (Todos os servizos)

Km 9,5. Sobrerriba

Km 10,7. Alto

Km 12,4. Chamas (Vending de auga e refrescos)

Km 14,8. Quintana

Km 16,5. Casazorrina (Bar-Restaurante na gasolineira, ao pé da N-634)

Km 18,8. Mallecín

Km 20,2. Salas (Todos os servizos)

Sobre os pasos do día anterior, atravesamos de novoe, xusto pasado o cruzamento cara ao albergue, chegamos á encrucillada onde se sitúa a, tempo atrás un punto estratéxico para o descanso de comerciantes e viaxeiros. Viramos a man dereita e afrontamos as ramplas que conducen até o. De camiño, ojeando algúns barrios máis, as vistas son magníficas, só afeadas pola autovía, que sangra o val dun extremo ao outro.Alcanzado o alto temos a opción de visitar de cerca este Santuario dos séculos XVI e XVII, emprazado no lugar coñecido como. Reemprendemos a xornada citando unha oración do: "Sede para nós, oh, Virxe do Fresno, faro luminoso que nos guíe, anxo tutelar que nos defenda e báculo firme que nos sosteña". O descenso por pista regala unha gran panorámica, co núcleo de San Marcelo abrindo paso a unha sucesión de vales e outeiros. Pasamos a, xunto ao que hai unha fonte, e, tras a ponte sobre a autovía, entramos en San Marcelo, aldea da parroquia da Doriga, xa pertencente ao concello de Salas.Á saída de San Marcelo, na rotonda de acceso á autovía, viramos á esquerda e atravesamos un prado repleto de manzanos. Acto seguido, o murmurio doacompáñanos até o minúsculo núcleoe a igrexa de, consagrada polo Bispo Pelayo no século XII. Con todo, da época románica só conserva unha portada lateral. Tras o templo parroquial arribamosAquí atópase o, rexentado por Toño. Serve almorzos, menús e ceas e dispón de(ver apartado observacións). Á dereita do itinerario vemos o, construído entre os séculos XIV e XVI e declarado Ben de Interese Cultural. Tras o bar subimos lixeiramente pola zona daaté dar coa horripilante escena asinada polos alicerces da autovía., hai que tomar unha senda angosta que xorde a man esquerda. No posterior descenso hai que, xa que é moi dato a resbalones. Tras unha vaquería desembocamos na N-634 á altura dee pola nacional pasamos posteriormente xunto. Deixamos a man esquerda a entrada ao parque fluvial e chegamos á ponte sobre o salmonero, portal deÉ posible continuar o Camiño sen entrar na poboación. Tras a ponte, un desvío a man esquerda ofrécenos a posibilidade de dirixirnos directamente ao, cenobio fundado en 1024 que foi doado posteriormente á, que o tivo en propiedade durante algúns séculos. Hoxe, deixado da man de Deus, está á espera dunha rehabilitación que non chega. Recomendamos facer unha pausa e visitar Cornellana. É a única poboación con servizos da etapa e esta xornada permite certa relaxación. Unha vez na vila, hai que virar a man esquerda xunto ao Bazar Costa e tomar a avenida José María Cabaleiro. A sinalización conduce ao mosteiro, onde se atopa o albergue de peregrinos. Rodeamos o cenobio pola esquerda, xunto ao seu tres corpulentos ábsidas románicos. A uns metros tomamos a, que sobe atée Cermoño.Atravesamos Sobrerriba pola estrada e ao chegar aotomamos unha senda para atallar unha das curvas. Tras cruzar a estrada dirixímonos, xa por camiño, até o, que nos brinda un soberbio panorama de Cornellana, emprazado na confluencia do río Nonaya co Narcea.Con máis de media xornada no peto, pasamos a gozar dun tramo que non ten parangón, sen dúbida o máis belo da etapa. Asucando a saia da montaña, a senda ábrese paso entre o boscaje. Desembocamos xunto a unha canteira explotada por Sílices A Costa, vestíbulo da aldea deEn tempada é posible atopar bebidas frías nunha máquina de vending apostada á entrada do núcleo. Proseguimos a marcha xunto a un soberbio. Deixamos a man esquerda o desvío ae avanzamos de fronte. Catrocentos metros despois pasamos xuntoe, chegando case á veiga do río Nonaya, viramos á esquerda. Afrontamos así unha recta dun quilómetro que conduce até Quintana, poboación que alberga aAo bordo do Camiño atópase a. Máis adiante, xusto pasada outra fonte con área de descanso, deixamos a pista estrada pola esquerda para tomar unha senda en ascenso. A trocha, embarrada gran parte do ano, progresa sobre o río e se amolda como pode á escabrosa ladeira. Conflúe á altura da, que cruzamos para acceder a esta poboación.Deixamos atrás o pobo e cruzamos a. Uns minutos despois salvamos a autovía por baixo e cruzamos a N-634. A estas alturas de etapa sorprende a posterior senda, en tenue ascenso e entre arboledo, que nos achega atéMallecín e Salas tócanse unha a outra. Unha vez nesta última, podemos continuar de fronte pola avenida do Llaniello e chegar até a praza da Campa, onde se atopa o. Ou ben cruzar a avenida principal e o río Nonaya para dirixirnos ao, próximo ao bar e situado na praza da Veiga.