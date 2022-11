Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada

O itinerario

Km 0. Oviedo (Todos os servizos)

Km 4,6. San Lázaro de Paniceres (Bar)

Km 7,1. Llampaxuga

Km 8,8. A Bolguina (Bar)

Km 12,7. O Escamplero (Albergue. Pensión. Bar. Tenda)

Km 17. Premoño

Km 18,1. Valduno (150 mt desviado do Camiño) (Bar-Tenda)

Km 19,7. Paladín (Albergue. Restaurante. Bar)

Km 22. L'Arache (Bar)

Km 22,9. Peñaflor

Km 25,8. Grao (Todos os servizos)

Km 30,5. San Juan de Villapañada (Albergue)

Avisos: Opecha desde finais de outubro a marzo.Seguindo o ronsel quee o seu séquito deixaron, alá polo século IX, no seu camiño cara ao recentemente descuberto sepulcro do Apóstolo Santiago o Maior, comezamos a peregrinación desde a. Cara á esquerda, pola, parte o; cara á outra dirección encamíñase o. Seguindo as cunchas de bronce que adornan o pavimento (unha sinalización vertical houbese axudado máis, sen dúbida), viramos á dereita na rúa Schultz pola.Desembocamos na, que cruzamos de fronte para coller a rúa A Lúa. Seguímola e enlazamos coa, que conecta á súa vez con. Esta engancha coa. Ao saír á avenida do mesmo nome, coincidente coa N-634, viramos á esquerda e pasamos xunto ás. Coa presenza das xa ansiadas frechas amarelas, cruzamos a peonil, comunmente coñecida polos ovetenses como. Desemboca na, en honra ao ciclista campión olímpico en Pequín, e continúa pola, que atravesa este soado barrio de Oviedo. Tras un bo treito por este viario viramos á dereita xunto ao bar O Choque para, onde tamén vemos aTras as vías, aínda que dependendo do estado das obras, o itinerario leva a torcer á dereita pola rúa Bermudo I O Diácono. Posteriormente continúa á esquerda por José María Fernández Buelta e á dereita pola rúa de Illas, que sae á avenida da Florida. Na rotonda que atopamos a 300 metros hai unha talla de Santiago peregrino esculpida en bronce pola artista asturiana. Tras un parque infantil proseguimos pola rúa Muros de Nalón e rodeamos unha parcela para saír á estrada local que sobe atéUnha panera de seis alicerces recíbenos en San Lázaro, onde houbo unhapara o coidado dos leprosos. Podemos deternos a ver o, en cuxa cima se pousa a escultura do Sacro Corazón. A serra tamén alberga igrexas prerrománicas como. Por estrada local deixamosa man dereita e antes de chegar atomamos o. Entre prados, carballos, castiñeiros e algún que outro loureiro, por estrada veciñal e pistas de formigón gastado que se amoldan ao ondulado terreo, alcanzamose a súa. Podemos tomarnos un merecido respiro e selar a credencial.Deixamos a capela e desviámonos á dereita para acometer un acusado descenso. Ollo bicigrinos, a pista está repleta de surcos! Cruzamos o, chegamos xunto ao, con mesa e un par de bancos, e subimos até. Acto seguido visitamos a parroquia de>, coa súa. Documentada xa no século XII, hoxe non loce a súa mellor versión. Desde aquí xa se pode ver o alto do Escamplero. Descendemos até apara entrarUn bar-restaurante ao pé da estrada é o máis destacado. Pola mesma AS-232 accedemos á aldea de, onde deixamos a estrada para cruzar asobre o, afluente do Nalón. Dicimos adeus así ao municipio de Oviedo para acceder ao de. Volvemos á estrada para atravesar a poboación dee, atención!, porque entre os puntos quilométricos 7 e 8 saímos da estrada pola dereita para internarnos no lugar coñecido como. Unha grata senda de ribeira, poboada por castiñeiros de gran porte, conduce até o. Aquí inicia unha pronunciada costa que pasa xunto ao lugar dee desemboca na AS-232 a escasos metros do alto. Deixamos Casa Concha a man dereita e tomamos opola AS-234. Pasamos xunto ao, onde se recollen as chaves do albergue, e á beira da. Oatópase uns metros despois, nun desvío a man esquerda.Seguimos a AS-234, deixandoao carón, e abandonamos a estrada pola esquerda antes de chegar ao p.k 1. Descendemos de novo até a AS-234 para entrar en, coa súaao bordo do itinerario. Pasada a ermida deixamos a estrada e entramos nunha pista asfaltada que asuca unha vaguada entre prados e outeiros calcarias. Ao aproximarnosinternámonos por un camiño que nace a man esquerda. Avanzamos así até, onde cruzamos o. Unha pista desemboca na estrada que conduce á hospitalaria poboación deÁ entrada sitúase a modesta, única pegada visible do antigo hospital de peregrinos. Até decembro de 2013 estivo aberto o Bar Feliciano, que atendeu durante xeracións a multitude de camiñantes, pero se atopa pechado desde entón. Deixamos a estrada pola dereita á altura dunha panera e baixamos cara aopor unha preciosa senda entre castiñeiros e carballos e árbores froiteiras. Un tramo empedrado evita as acometidas do. En breve pasaremos o desvío cara ás, situadas a tan só 300 metros do itinerario. No mesmo desvío, a tan só 150 metros do Camiño, atópase o, que abriu en novembro de 2014.Por un camiño herboso alcanzamos, onde nos topamos co caserón. Saímos á estrada e seguímola cara á dereita, gozando das vistas do, o río asturiano de maior lonxitude con 140 quilómetros. Así, nun periquete, arribamos a, onde a man dereita a 30 metros atópase o Albergue Vila Palatina (Bar, restaurante e cafetaría de 7:30 a 22:00). A continuación, cruzamos un dos afluentes do Nalón: oViramos por estrada e atravesamos. Nuns centos de metros deixamos o asfalto pola esquerda e pasamos xunto á casa coñecida como. Unha senda de ribeira, cruzando a, lévanos até a AS-234. Prestando atención a este perigoso tramo de estrada, entramos enAo carón da estrada queda o bar Aurina. Penetramos uns metros noe cruzamos a, arrasado pola virulencia do Nalón en 1586 e escenario de non poucas contendas durante a Guerra da Independencia. Segundo apuntaba Juan Uría, aquí preto, Alfonso VII ordenou construír unha hospedaría en 1144. Saímos á non menos perigosa N-634 para chegar xunto á, de orixe románico e vestíbulo depertencente aoDeixamos a nacional e accedemos a esta parroquia duns 250 habitantes. Ollo!, porque a 250 metros hai que virar a man dereita e. Unha pista atravesa a, extensión de cultivo ben alimentada polas canles do Cubia e o Nalón, aínda que moi vinda a menos nas últimas décadas. Entramos en Grao polo barrio de San Pelayo, onde cruzamos as vías. Tras estas imos á esquerda pola rúa Ferrocarril e logo torcemos á dereita pola rúa da Ponte. Salvamos oe proseguimos pola avenida principal. Xunto ao parque de San Antonio deixamos a avenida pola esquerda para progresar até o Concello moscón, edificio albiceleste de 1848.Viramos á dereita e seguimos polas prazas de Dores e Xeral Ponche para tomar a rúa Cimadevilla, que nos achega á N-634, coincidente coa avenida Flórez Estrada.Uns 450 metros máis adiante abandonamos a N-634 pola esquerda, onde sinala. É o barrio da Cruz, onde segundo relata Uría "levantábase unhaindicando a continuación do camiño". Un carril empinado progresa entre barrios dispersos e tómase un respiro á altura. A man esquerda, ao lonxe, distínguese a. Posteriormente cruzamos sobre un enlace da autovía, que ha esvaecido a fisionomía da parroquia de Villapañada, e traschegamos ao barrio.Seiscentos metros despois de pasar polochegamos ao desvío que se dirixe ao. Antes de alcanzar a, que pertenceu á Orde de San Juan de Xerusalén, pasamos polo barrio. O hospitalerocolleu a testemuña dehai xa algúns anos e conseguiu impregnar en Villapañada un vigoroso espírito xacobeo.