Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada

El itinerario

Km 0. Oviedo (Todos los servicios)

Km 4,6. San Lázaro de Paniceres (Bar)

Km 7,1. Llampaxuga

Km 8,8. La Bolguina (Bar)

Km 12,7. El Escamplero (Albergue. Pensión. Bar. Tienda)

Km 17. Premoño

Km 18,1. Valduno (150 mt desviado del Camino) (Bar-Tienda)

Km 19,7. Paladín (Albergue. Restaurante. Bar)

Km 22. L'Arache (Bar)

Km 22,9. Peñaflor

Km 25,8. Grado (Todos los servicios)

Km 30,5. San Juan de Villapañada (Albergue)

Avisos: Elcierra desde finales de octubre a marzo.Siguiendo la estela quey su séquito dejaron, allá por el siglo IX, en su camino hacia el recién descubierto sepulcro del Apóstol Santiago el Mayor, comenzamos la peregrinación desde la. Hacia la izquierda, por la, parte el; hacia la otra dirección se encamina el. Siguiendo las conchas de bronce que adornan el pavimento (una señalización vertical hubiera ayudado más, sin duda), giramos a la derecha en la calle Schultz por la. Desembocamos en la, que cruzamos de frente para coger la calle La Luna. La seguimos y enlazamos con la, que conecta a su vez con. Ésta engancha con la. Al salir a la avenida del mismo nombre, coincidente con la N-634, giramos a la izquierda y pasamos junto a las. Con la presencia de las ya ansiadas flechas amarillas, cruzamos la peatonal, comúnmente conocida por los ovetenses como. Desemboca en la, en honor al ciclista campeón olímpico en Pekín, y continúa por la, que atraviesa este célebre barrio de Oviedo. Tras un buen trecho por este vial giramos a la derecha junto al bar El Choque para, donde también vemos elTras las vías, aunque dependiendo del estado de las obras, el itinerario lleva a torcer a la derecha por la calle Bermudo I El Diácono. Posteriormente continúa a la izquierda por José María Fernández Buelta y a la derecha por la calle de Illas, que sale a la avenida de la Florida. En la rotonda que encontramos a 300 metros hay una talla de Santiago peregrino esculpida en bronce por la artista asturiana. Tras un parque infantil proseguimos por la calle Muros de Nalón y rodeamos una parcela para salir a la carretera local que sube hastaUna panera de seis pilares nos recibe en San Lázaro, donde hubo unapara el cuidado de los leprosos. Podemos detenernos a ver el, en cuya cima se posa la escultura del Sagrado Corazón. La sierra también alberga iglesias prerrománicas como. Por carretera local dejamosa mano derecha y antes de llegar atomamos el. Entre prados, robles, castaños y algún que otro laurel, por carretera vecinal y pistas de hormigón gastado que se amoldan al ondulado terreno, alcanzamosy su. Podemos tomarnos un merecido respiro y sellar la credencial.Dejamos la capilla y nos desviamos a la derecha para acometer un acusado descenso. ¡Ojo bicigrinos, la pista está repleta de surcos! Cruzamos el, llegamos junto al, con mesa y un par de bancos, y subimos hasta. Acto seguido visitamos la parroquia de, con su. Documentada ya en el siglo XII, hoy no luce su mejor versión. Desde aquí ya se puede ver el alto del Escamplero. Descendemos hasta lapara entrar enUn bar-restaurante al pie de la carretera es lo más destacado. Por la misma AS-232 accedemos a la aldea de, donde dejamos la carretera para cruzar elsobre el, afluente del Nalón. Decimos adiós así al municipio de Oviedo para acceder al de. Volvemos a la carretera para atravesar la población dey, ¡atención!, porque entre los puntos kilométricos 7 y 8 salimos de la carretera por la derecha para internarnos en el lugar conocido como. Una grata senda de ribera, poblada por castaños de gran porte, conduce hasta el. Aquí inicia una pronunciada cuesta que pasa junto al lugar dey desemboca en la AS-232 a escasos metros del alto. Dejamos Casa Concha a mano derecha y tomamos elpor la AS-234. Pasamos junto al, donde se recogen las llaves del albergue, y al lado de la. Else encuentra unos metros después, en un desvío a mano izquierda.Seguimos la AS-234, dejandoa un lado, y abandonamos la carretera por la izquierda antes de llegar al p.k 1. Descendemos de nuevo hasta la AS-234 para entrar en, con sual borde del itinerario. Pasada la ermita dejamos la carretera y entramos en una pista asfaltada que surca una vaguada entre prados y colinas calizas. Al aproximarnos anos internamos por un camino que nace a mano izquierda. Avanzamos así hasta, donde cruzamos el. Una pista desemboca en la carretera que conduce a la hospitalaria población deA la entrada se sitúa la modesta, única huella visible del antiguo hospital de peregrinos. Hasta diciembre de 2013 estuvo abierto el Bar Feliciano, que atendió durante generaciones a multitud de caminantes, pero se encuentra cerrado desde entonces. Dejamos la carretera por la derecha a la altura de una panera y bajamos hacia elpor una preciosa senda entre castaños y robles y árboles frutales. Un tramo empedrado evita las acometidas del. En breve pasaremos el desvío hacia las, situadas a tan solo 300 metros del itinerario. En el mismo desvío, a tan sólo 150 metros del Camino, se encuentra el, que abrió en noviembre de 2014.Por un camino herboso alcanzamos, donde nos topamos con el caserón. Salimos a la carretera y la seguimos hacia la derecha, disfrutando de las vistas del, el río asturiano de mayor longitud con 140 kilómetros. Así, en un periquete, arribamos a, donde a mano derecha a 30 metros se encuentra el Albergue Villa Palatina (Bar, restaurante y cafetería de 7:30 a 22:00). A continuación, cruzamos uno de los afluentes del Nalón: elGiramos por carretera y atravesamos. En unos cientos de metros dejamos el asfalto por la izquierda y pasamos junto a la casa conocida como. Una senda de ribera, cruzando la, nos lleva hasta la AS-234. Prestando atención a este peligroso tramo de carretera, entramos enA un lado de la carretera queda el bar Aurina. Penetramos unos metros en ely cruzamos el, arrasado por la virulencia del Nalón en 1586 y escenario de no pocas contiendas durante la Guerra de la Independencia. Según apuntaba Juan Uría en, aquí cerca, Alfonso VII ordenó construir una hospedería en 1144. Salimos a la no menos peligrosa N-634 para llegar junto a la, de origen románico y vestíbulo deperteneciente alDejamos la nacional y accedemos a esta parroquia de unos 250 habitantes. ¡Ojo!, porque a 250 metros hay que girar a mano derecha y. Una pista atraviesa la, extensión de cultivo bien alimentada por los cauces del Cubia y el Nalón, aunque muy venida a menos en las últimas décadas. Entramos en Grado por el barrio de San Pelayo, donde cruzamos las vías. Tras éstas vamos a la izquierda por la calle Ferrocarril y luego torcemos a la derecha por la calle del Puente. Salvamos ely proseguimos por la avenida principal. Junto al parque de San Antonio dejamos la avenida por la izquierda para progresar hasta el Ayuntamiento moscón, edificio albiceleste de 1848.Giramos a la derecha y seguimos por la plazas de Dolores y General Ponte para tomar la calle Cimadevilla, que nos acerca a la N-634, coincidente con la avenida Flórez Estrada. Unos 450 metros más adelante abandonamos la N-634 por la izquierda, donde señala. Es el barrio de La Cruz, donde según relata Uría "levantábase unaindicando la continuación del camino". Un carril empinado progresa entre barrios dispersos y se toma un respiro a la altura de. A mano izquierda, en la lejanía, se distingue la. Posteriormente cruzamos sobre un enlace de la autovía, que ha desdibujado la fisonomía de la parroquia de Villapañada, y trasllegamos al barrio de. Seiscientos metros después de pasar por elllegamos al desvío que se dirige al. Antes de alcanzar la, que perteneció a la Orden de San Juan de Jerusalén, pasamos por el barrio de. El hospitalerocogió el testigo dehace ya algunos años y ha conseguido impregnar en Villapañada un vigoroso espíritu jacobeo.