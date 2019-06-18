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Aurretiazko plangintza
Bisitatuko diren herriak, haien tradizioak, eskualdeak eta paisaia aldez aurretik ezagutzea atsegina da, eta bidaia probetxugarriagoa izango da.
Gida honetan, EROSKI Consumer-en Donejakue Bidearen Gida praktikoa eskaintzen du EROSKI Consumer-ek, eta, doan, Espainiako Jakobeko ibilbide nagusiak, etapak, aterpetxeak, ibilbidea, altimetria eta argazkiak.
Oso gomendagarria da Done Jakue Bidearen Lagunen Elkarte batera joatea - Espainian 50 baino gehiago daude banatuta ia guztietan - bertako bazkideek informazioa eta aholkuak eskuzabaltasunez ematen dituzte. Bere egoitzetan kredentziala eskura daiteke. Dokumentu honek hodi-babesa ematen du, eta lauki batzuk ditu, gutxienez egunean behin zigilatu beharrekoak, aterpetxean, establezimendu batean edo eliza batean. Ezinbestekoa da eramatea, gaua erromes publikoen aterpetxeetan eta pribatu batzuetan eman nahi bada. Behin Santiagoko Erromesaren Bulegoan, erromesaldia egin eta Konpostela lortzeko balio du.