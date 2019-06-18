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Nor izan zen Santiago?
Bidea da helburua, eta lurra, hautsez eta asfaltoz, bertatik ibiltzeko bidea da. Finis Terrae erromatarra eta lehen zelta milaka lagunen patua da milurtekoaren hasierako urte hauetan. Antza denez, Santiago apostolua agertu baino lehen Finis Terrae-ra joaten zen, eta han milaka gizonek "erlijioso beldurgarri" hura sentitu zuten, ozeanoko uretan eguzkia itzaltzen ikustean.
Erromesen berpiztea, batez ere Done Jakueren Urtetik —1993-—, gizarte-ikertzaileek aztertu beharko dute. Kirol-erronka erlijiozkotasunarekin nahastuta, benetakoa dena eta norberarena bilatuz, estilo erromaniko eta gotikoek bultzatuta, zaldun tenplarioen eta monje beneditarren artean, pagoen eta trigoen artean, gaztainondoen eta kardalen artean, kondairen eta mirarien artean, esperientzia berezia da Santiago Bidea. Autonomia-erkidegoetako marketinak egin du gainerakoa. Askoren aburuz, Done Jakue Bidearen ibilbidea erromes bihurtzen da Europako sustrai erlijioso eta historikoekin topo egiten dutenean, barne-eraldaketarako bidea berritzen dutenean eta beste mende batzuetako erritmoan ibiltzen direnean.
Santiagoko apostoluaren hilobiaren aurkikuntzatik, IX. mendean, Done Jakue bidea Erdi Aroko Europako erromesaldi-biderik garrantzitsuena bihurtu zen. Bere fedearen eraginez, Europako herrialde guztietatik Konpostelara zihoazen erromes ugarien ibilbidea izan zen Done Jakue Bide osoan zehar beren aztarnak utzi zituen garapen artistiko, sozial eta ekonomiko guztiaren abiapuntua.
Jakobearen tradizioaren muina Santiagoren gorpua Compostelako hilobian lurperatuta dagoela uste izatea da. Kristo ondorengo 813. urtea zen, Teodomiro Iria Flaviako gotzainak, Pelaio eremuak argi misteriotsu batzuk zeudela ohartarazita, Alfontso ii.a asturiar erregeari Santiago apostoluaren gorpuzkiak zituen hilobi baten mirarizko aurkikuntzaren berri eman zionean. Kondairaren arabera, Santiagoren jarraitzaileek, 42. urtean, Palestinako gorputza lapurtu zuten, desugertu egin baitzioten, eta ontzi batean ontziratu zioten. Aingeruzko tripulazio batekin Iriara iritsi zen, Sar eta Ulla elkartzen ziren tokian (gaur egun, Arousako itsasadarra).
Atrakatu orduko, 12 milia eraman zituzten airean apostoluaren gorpua gaur amaitzen den lekuraino. Santiago katedralean harkaitz bat dago, eta han esaten dute santuaren gorpua ekarri zuen txalupa lotu zutela. Apostoluaren gorputza "agertzearekin" hasi zen gaur egun bide konposta deritzona: "Izarren bidea".
Testamentu Berrian hainbat Santiago daude. Horregatik, gure Santiago ondo identifikatu behar da, eta horri apelatiboa eransten zaio: "Santiago, Zebedeoren semea edo Nagusia". Juanen anaia nagusia zen, apostolua, eta jatorriz Betsaidakoak ziren, Cafarnaunen bizi ziren, Genesaret lakuaren ertzetan arrantzaren familia-negozioan lan egiten zuten; beraz, jabe apalen familia batekoak ziren, Zebedeo aitarekin.
Beste anai-arreba batzuekin, Pedro eta Andresekin, erlazionatuta zeuden lakuko arrantzaren industrian, eta lan horretarako aldizkako langileak zituzten. Lehen lau jarraitzaileak Jesusek eraman zituen arrantzale-talde horretatik: Pedro eta bere anaia Andres, Santiago eta bere anaia Juan. Santiagok, beraz, konfiantza eta harreman berezia zuen Jesusekin, oinarrizko dizipuluetako bat baitzen. Pedro eta Juanekin gainerako dizipuluetatik nabarmendu zen, eta lekuko pribilegiatua lortu zuen unerik garrantzitsuenetan. Jesusek berak Santiago eta Juan "hijos del trueno" ezizenarekin hartu zituen, seguru asko, bere ausardiagatik eta erabakiagatik. Santiago pertsona grinatsua da, dena jokoan jartzeko gai da; bultzadagatik atxilotzen duen gizona da, eta kalkuluak egiten eta ondorioak neurtzen aritzen da etengabe. Jesus hil ondoren, Santiago Jerusalemgo Eliza Primitiboaren hasierako taldeko kidea da. Herodes Antipas I.ak, Pedrok bezala, kristau-komunitateari arreta emateko eta juduak kontatzeko irudi adierazgarri gisa hautatzen du. Eta horrela amaitzen du Santiagok: 41-44 urteetan, Herodesek desugertu egin du ezpatarekin, eta Jesukristotik bere odola isurtzen duen lehen apostolua bihurtu da.