A Compostela e a Bendición ao peregrino/á

O Cabildo desta Santa Apostólica e Metropolitana Igrexa Catedral Compostelá custodio do selo do Altar de Santiago Apóstol, a todos os Fieis e peregrinos que chegan desde calquera parte do Orbe da Terra con actitude de devoción ou por causa de voto ou promesa peregrinen até a Tumba do Apóstolo, O noso Patrón e Protector das Españas, acredita ante todos os que observen este documento que: D. ............. visitou devotamente este sacratísimo. Templo con sentido cristián (pietatis causa).

En fe do cal lle entrego o presente documento referendado co selo desta mesma Santa Igrexa.

Dado en Santiago de Compostela o día.........mes...............ano do Señor..........

O Secretario Capitular

A Compostela é testemuña do auxe do Camiño neste principio de milenio. En 1985 solicitárona 2.491 persoas; en 1991, foron 7.274 as que a conseguiron.

En 1993, Ano Santo, a Xunta pon en marcha un tremendo plan de promoción turística e son 100.000 persoas as que conseguen a Compostela. No Ano Santo, en 1999 superáronse os 180.000 peregrinos a pé, cabalo ou bicicleta que selaron a súa credencial en Santiago, aínda que foron máis de nove millóns as persoas que visitaron Santiago. En 2004, o último Ano Santo alcanzouse a cifra de 200.000 credencial entregadas. O pasado ano, 2005, recollérona preto de 100.000 peregrinos.

A Bendición ao peregrino

Esta bendición recíbea o peregrino ao comezo do Camiño na Colexiata de Roncesvalles. Desde hai uns anos, tamén algunhas igrexas ao longo de camiño ofrécena, ao entender que non todos os peregrinos parten de Roncesvalles.