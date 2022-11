La Compostela i la Benedicció al pelegrí/a

La traducció a l'idioma espanyol del text diu així:



El Cabildo d'aquesta Santa Apostòlica i Metropolitana Església Catedral Compostelana custodi del segell de l'Altar de Santiago Apòstol, a tots els Fidels i pelegrins que arriben des de qualsevol part de l'Orbe de la Terra amb actitud de devoció o per causa de vot o promesa peregrinin fins a la Tomba de l'Apòstol, El nostre Patró i Protector de les Espanyes, acredita davant tots els que observin aquest document que: D. ............. ha visitat devotamente aquest sacratíssim. Temple amb sentit cristià (pietatis causa).

En fe de la qual cosa li lliuro el present document confirmat amb el segell d'aquesta mateixa Santa Església.

Dau a Santiago de Compostel·la el dia.........mes...............any del Senyor..........

El Secretari Capitular

La Compostela és testimoni de l'auge del Camí en aquest principi de mil·lenni. En 1985 la van sol·licitar 2.491 persones; en 1991, van anar 7.274 les que la van aconseguir.

En 1993, Any Sant, la Xunta posa en marxa un tremend pla de promoció turística i són 100.000 persones les que aconsegueixen la Compostela. L'any Sant, en 1999 es van superar els 180.000 pelegrins a peu, cavall o bicicleta que van segellar la seva credencial a Santiago, encara que van ser més de nou milions les persones que van visitar Santiago. En 2004, l'últim Any Sant es va aconseguir la xifra de 200.000 credencial lliurades. L'any passat, 2005, la van recollir prop de 100.000 pelegrins.

La Benedicció al pelegrí

Aquesta benedicció la rep el pelegrí a l'inici del Camí en la Col·legiata de Roncesvalles. Des de fa uns anys, també algunes esglésies al llarg de Camí l'ofereixen, en entendre que no tots els pelegrins parteixen de Roncesvalles.