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La Compostela i la Benedicció al pelegrí/a
La traducció a l'idioma espanyol del text diu així:
El Cabildo d'aquesta Santa Apostòlica i Metropolitana Església Catedral Compostelana custodi del segell de l'Altar de Santiago Apòstol, a tots els Fidels i pelegrins que arriben des de qualsevol part de l'Orbe de la Terra amb actitud de devoció o per causa de vot o promesa peregrinin fins a la Tomba de l'Apòstol, El nostre Patró i Protector de les Espanyes, acredita davant tots els que observin aquest document que: D. ............. ha visitat devotamente aquest sacratíssim. Temple amb sentit cristià (pietatis causa).
En fe de la qual cosa li lliuro el present document confirmat amb el segell d'aquesta mateixa Santa Església.
Dau a Santiago de Compostel·la el dia.........mes...............any del Senyor..........
El Secretari Capitular
La Compostela és testimoni de l'auge del Camí en aquest principi de mil·lenni. En 1985 la van sol·licitar 2.491 persones; en 1991, van anar 7.274 les que la van aconseguir.
En 1993, Any Sant, la Xunta posa en marxa un tremend pla de promoció turística i són 100.000 persones les que aconsegueixen la Compostela. L'any Sant, en 1999 es van superar els 180.000 pelegrins a peu, cavall o bicicleta que van segellar la seva credencial a Santiago, encara que van ser més de nou milions les persones que van visitar Santiago. En 2004, l'últim Any Sant es va aconseguir la xifra de 200.000 credencial lliurades. 2017 va ser el primer any en què la van recollir més de 300.000 pelegrins.
La Benedicció al pelegrí
Aquesta benedicció la rep el pelegrí a l'inici del Camí en la Col·legiata de Roncesvalles. Des de fa uns anys, també algunes esglésies al llarg de Camí l'ofereixen, en entendre que no tots els pelegrins parteixen de Roncesvalles.
"En nom del nostre Senyor Jesucrist, rep aquest morral hàbit de la teva peregrinació perquè castigat i esmenat t'afanyis a arribar als peus de Santiago, on anheles arribar, i perquè després d'haver fet el viatge tornis al costat el nostre amb goig, amb l'ajuda de Déu, que viu i reina per tots els segles Amén.
Rep aquest bàcul que sigui com a manteniment de la marxa i del treball, per al camí de la teva peregrinació, perquè puguis vèncer les catervas de l'enemic i arribar segur als peus de Santiago i després de fet el viatge, tornar al costat de ens amb alegria, amb l'anuència del mateix Déu, que viu i reina pels segles dels segles Amén"