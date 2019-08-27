Sevillara iritsi

🚌 Autobusez

Madrildik:

Soziobusa. 902 229 292 , www.socibus.es

Irteera Hegoaldeko geltokitik: Méndez Alvaro kalea, 83 (Méndez Álvaro metroa). Telefonoa: 914 684 200.

Ordutegiak:

9:00etatik 15:55era. Prezioa: 35,70 euro

11:00etatik 17:20ra Prezioa: 31,70 euro

15:00-21:15 Prezioa: 35,70 euro

22:00etatik 04:30era Prezioa: 35,70 euro

23:59-06:10 Prezioa: 31,70 euro

Bartzelonatik:

Alsa www.alsa.es

Irteera Barcelona Nord autobus geltokitik: Carrer d’Alí Bei, 80 (1. lineako metroa, Triomfeko Arc geltokia) eta Sevillako Plaza de Armas autobus-geltokira iristea.

Ordutegiak:

01:00-22:30 Prezioa. 107,92 euro

17:00etatik 11:45era. Prezioa. 114,55 euro

18:00-08:25 Prezioa: 93,93 euro

18:25etik 08:25era Prezioa: 93,93 euro

22:00-20:00 Prezioa: 115,99 euro

Valentziatik:

Alsa www.alsa.es

Valentziako autobus geltokia: Menéndez Pidal kalea, 11. Telefonoa: 963 466 266.

Ordutegia:

02:45etik 14:40ra Prezioa: 61,28 euro

09:00etatik 20:35era Prezioa: 61,28 euro

19:45etik 08:25era Prezioa: 65,39 euro

22:30 - 08:25 Prezioa: 61,28 euro

Bilbotik:

Soziobusa. 902 229 292 , www.socibus.es

Irteera Termibus autobus geltokitik: Gurtubay kalea, 1. Telefonoa: 944 39 50 77.

✈️ Hegazkinez

Sevillako aireportua hiriburutik hamar kilometrora dago, Sevilla eta La Rinconada udalerrien artean. Han, Sevillara doan hiri-autobus bat har daiteke.

Autobusa aireporturaino:

Hau da ibilbidea: Aireportua - Kansas City - Santa Justako geltokia - Luis de Morales - San Frantzisko Xabierkoa -, San Bernardo eta Karlos V.a. Informazio gehiago nahi izanez gero, jo Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M.ren web orrira. www.tussam.es

Hegaldi nazionalak:

Hegalkinak:

Alacant, Elche, Asturias, Almeria, Bilbo, Bartzelona, Kanaria Handia; Lanzarote, Madril, Palma, Donostia, Santander, Santiago, Tenerife Iparra eta Hegoa, Valentzia, Gasteiz, Zaragoza, Fuerteventura eta Ibiza.

Nazioarteko hegaldiak:

Hegalkinak:

Amsterdam, Baden-Badsuhe, Bari/Palese, Billund, Bolonia, Brusela, Bucarest, Budapest, Bordele, Kolonia, Krakovia, Dublin, Edinburgo, Eindhoven, Frankfort, Ginebra, Catania, Kolonia, Krakoia, Londres

🚈 En tren

Madrildik (Atotxako atea geltokia)

www.Renfe

Ordutegiak:

15:00-17:34 AVE. Prezioa: 107,05 euro

15:05etik 18:34ra LD-AVE. Prezioa: 77,45 eurotik hasita

16:00-18:34 AVE. Prezioa: 80,50 eurotik gora

16:30-18:53 AVE. Prezioa: 80,50 eurotik gora

17:00etatik 19:34ra AVE. Prezioa: 88,55 eurotik gora

18:00-20:34 AVE. Prezioa: 117,75 eurotik hasita

19:00etatik 21:40ra AVE. Prezioa: 96,60 eurotik hasita

21:00-23:40 AVE. Prezioa: 80,50 eurotik gora

Bartzelonatik

www.Renfe

Ordutegiak:

05:50etik 12:34ra HEGAZTI-HEGAZTIA. Prezioa: 104,25 eurotik hasita

05:50etik 12:20ra ALE-LD. Prezioa: 114,55 eurotik hasita

05:50etik 18:58ra. ALE-MD Prezioa: 11,05 eurotik hasita

07:00-12:34 HEGAZTI-HEGAZTIA. Prezioa: 105,55 eurotik gora

08:30-14:04 AVE. AVE. Prezioa: 99,45 euro

9:00etan, 15:42an ALE-LD. Prezioa: 102,65 eurotik hasita

12:100-18:34 HEGAZTI-HEGAZTIA. Prezioa: 65,15 eurotik hasita

12:50-18:53an HEGAZTI-HEGAZTIA. Prezioa. 65 eurotik gora, 15 euro

14:00-20:34 HEGAZTI-HEGAZTIA. Prezioa. 104 eurotik gora

15:45-21:18 AVE. Prezioa: 87 eurotik hasita

16:00-23:40 HEGAZTI-HEGAZTIA. Prezioa, 91,20 eurotik hasita

17:00etatik 23:40ra HEGAZTI-HEGAZTIA. Prezioa: 78,20 eurotik hasita

Valentziatik

www.Renfe

Ordutegiak:

6:30-11:28 HEGAZTI-HEGAZTIA. Prezioa: 78,05 eurotik hasita

07:10-12:20 ALE-LD. Prezioa: 63,10 eurotik hasita

07:10-12:34 HEGAZTI-HEGAZTIA. Prezioa: 66,90 eurotik hasita

8:40-12:30 HEGAZTI-HEGAZTIA. Prezioa: 66,90 eurotik hasita

9:00etatik 13:10era. AVE. Prezioa: 59,20 euro

12:25 - 19,40 euro. Oro dorrea.Prezioa: 35,95 euro

14:10-19:34h- AHT-AVE. 66,90 eurotik gora

14:10 - 18:53 HEGAZTI-HEGAZTIA. 55-75 euro bitarte

15:10-20:34 HEGAZTI-HEGAZTIA. 66,90 eurotik gora

15:10 - 21:40 HEGAZTI-HEGAZTIA. 66,90 eurotik gora

17:05etik 21:40ra HEGAZTI-HEGAZTIA. 66,90 eurotik gora

18:05- 23:40an HEGAZTI-HEGAZTIA. 66,90 eurotik gora

Bilbotik (Abandoko geltokia)

www.Renfe

Ordutegiak:

7:00-16:34 LD-AVE. Prezioa: 71,35 euro

7:00-15:42 LD-LD. Prezioa: 73,85 euro

Larunbateko prezioak 81,50 eurokoak dira, eta igandean ez dago zuzeneko zerbitzurik.