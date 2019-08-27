Arribar a Sevilla

🚌 Amb autobús

Des de Madrid:

Socibus. 902 229 292 , www.socibus.es

Sortida des de l'Estació Sud: C/ Méndez Alvaro, núm. 83 (Metre Méndez Álvaro). Telèfon: 914 684 200.

Horaris:

9:00h-15:55h. Preu: 35,70 euros

11:00h-17:20h. Preu: 31,70 euros

15:00h- 21:15h. Preu: 35,70 euros

22:00H- 04:30H. Preu: 35,70 euros

23.59-06:10h. Preu: 31,70 euros

Des de Barcelona:

Alsa www.alsa.es

Sortida des de l'estació d'autobusos Barcelona Nord: Carrer d’Alí Bei, 80 (Metre línia 1, parada Arc de Triomf) i arribada a l'Estació d'autobusos Plaza d'Armes de Sevilla.

Horaris:

01.00- 22:30h. Preu. 107,92 euros

17:00h- 11:45h. Preu. 114,55 euros

18:00h- 08:25h. Preu: 93,93 euros

18:25h-08:25h. Preu: 93,93 euros

22.00-20:00h. Preu: 115,99 euros

Des de València:

Alsa www.alsa.es

Estació d'autobusos de València: C/ Menéndez Pidal, 11. Telèfon: 963 466 266.

Horari:

02:45h-14:40h. Preu: 61,28 euros

09:00h-20:35h. Preu: 61, 28 euros

19:45h-08:25h. Preu: 65,39 euros

22:30h-08:25h. Preu: 61,28 euros

Des de Bilbao:

Socibus. 902 229 292 , www.socibus.es

Sortida des de l'estació d'autobusos Termibús: C/ Gurtubay, 1. Telèfon: 944 39 50 77.

✈️ Amb avió

L'aeroport de Sevilla es troba a deu quilòmetres de la capital, entre els termes municipals de Sevilla i La Rinconada. Una vegada allí es pot agafar un autobús urbà que porta al centre de Sevilla.

Autobus fins a l'aeroport:

L'itinerari és: Aeroport - Kansas City - Estació de Santa Justa - Luis de Morals - San Francisco Javier-, Sant Bernardo i Carles V. Es pot consultar més informació en la pàgina web de Transports Urbans de Sevilla, S.A. m. www.tussam.es

Vols nacionals:

Vols amb:

Alacant- Elx, Astúries, Almeria, Bilbao, Barcelona, Gran Canària; Lanzarote, Madrid, Palma, Sant Sebastià, Santander, Santiago de Compostel·la, Tenerife Nord i Sud, València, Vitòria, Saragossa, Fuerteventura i Eivissa.

Vols internacionals:

Vols amb:

Amsterdam, Baden-Baden-Karlsuhe, Bari/Palese, Billund, Bolonya, Brussel·les, Bucarest, Budapest, Bordeus, Catània, Colònia, Cracòvia, Dublín, Edimburg, Eindhoven, Fes, Frankfort, Ginebra, Lisboa, Londres, Lió, Manchester, Marraketch, Marsella, Melilla, Milà, Montpeller, Munic, Nantes, Nàpols, Nurengerg, Porto, París, Rabat, Roma, Tànger, Tetuan, Tolosa, Treviso, Torí, Venècia, Viena i Zurich.

🚈 Amb tren

Des de Madrid (Estació Porta d'Atocha)

www.renfe.es

Horaris:

15:00h-17:34h. AVE. Preu: 107,05 euros

15:05h-18:34h. LD-AVE. Preu: des de 77,45 euros

16:00h-18:34h. AVE. Preu: des de 80,50 euros

16:30h-18:53h. AVE. Preu: des de 80,50 euros

17:00h-19.34h. AVE. Preu: des de 88,55 euros

18:00h-20:34h. AVE. Preu: des de 117,75 euros

19:00h- 21:40h. AVE. Preu: des de 96,60 euros

21.00-23:40h. AVE. Preu: des de 80,50 euros

Des de Barcelona

www.renfe.es

Horaris:

05:50h-12:34h. AVE-AVE. Preu: des de 104,25 euros

05:50h-12:20h. AVE-LD. Preu: des de 114,55 euros

05:50h-18:58h. AVE-MD. Preu: des de 11,05 euros

07.00-12:34h. AVE-AVE. Preu: des de 105,55 euros

08:30h-14:04h. AVE. AVE. Preu: 99,45euros

9:00H-15:42H. AVE-LD. Preu: des de 102,65 euros

12:100-18:34h. AVE-AVE. Preu: des de 65,15 euros

12.50-18:53h. AVE-AVE. Preu. Des de 65, 15 euros

14:00h- 20:34h. AVE-AVE. Preu. Des de 104 euros

15.45-21:18h. AVE. Preu: des de 87 euros

16.00-23:40h. AVE-AVE. Preu des de 91,20 euros

17:00h-23,40h. AVE-AVE. Preu: des de 78,20 euros

Des de València

www.renfe.es

Horaris:

6:30h-11:28h. AVE-AVE. Preu: des de 78,05 euros

07.10-12:20h. AVE-LD. Preu: des de 63,10 euros

07.10-12:34h. AVE-AVE. Preu: des de 66,90 euros

8.40-12:30h. AVE-AVE. Preu: des de 66,90 euros

9:00h-13.10. AVE. Preu: 59,20 euros

12:25h-19,40 euros. Torre Or. Preu: 35,95 euros

14.10-19:34h- AVE-AVE. Des de 66,90 euros

14:10h-18:53h. AVE-AVE. Des de 55, 75 euros

15.10-20:34h. AVE-AVE. Des de 66,90 euros

15:10h-21:40h. AVE-AVE. Des de 66,90 euros

17:05h-21:40h. AVE-AVE. Des de 66,90 euros

18.05- 23:40h. AVE-AVE. Des de 66,90 euros

Des de Bilbao (Estació d'Abando)

www.renfe.es

Horaris:

7:00h-16:34h. LD-AVE. Preu: 71,35 euros

7:00h-15:42h. LD-LD. Preu: 73,85 euros

Els preus del dissabte ascendeixen a 81,50 euros, i el diumenge no hi ha servei directe.