Llegar a Sevilla

🚌 En autobús

Desde Madrid:

Socibus. 902 229 292 , www.socibus.es

Salida desde la Estación Sur: C/ Méndez Alvaro, nº 83 (Metro Méndez Álvaro). Teléfono: 914 684 200.

Horarios:

9:00h-15:55h. Precio: 35,70 euros

11:00h-17:20h. Precio: 31,70 euros

15:00h- 21:15h. Precio: 35,70 euros

22:00H- 04:30H. Precio: 35,70 euros

23:59-06:10h. Precio: 31,70 euros

Desde Barcelona:

Alsa www.alsa.es

Salida desde la estación de autobuses Barcelona Nord: Carrer d’Alí Bei, 80 (Metro línea 1, parada Arc de Triomf) y llegada a la Estación de autobuses Plaza de Armas de Sevilla.

Horarios:

01:00- 22:30h. Precio. 107,92 euros

17:00h- 11:45h. Precio. 114,55 euros

18:00h- 08:25h. Precio: 93,93 euros

18:25h-08:25h. Precio: 93,93 euros

22:00-20:00h. Precio: 115,99 euros

Desde Valencia:

Alsa www.alsa.es

Estación de autobuses de Valencia: C/ Menéndez Pidal, 11. Teléfono: 963 466 266.

Horario:

02:45h-14:40h. Precio: 61,28 euros

09:00h-20:35h. Precio: 61, 28 euros

19:45h-08:25h. Precio: 65,39 euros

22:30h-08:25h. Precio: 61,28 euros

Desde Bilbao:

Socibus. 902 229 292 , www.socibus.es

Salida desde la estación de autobuses Termibús: C/ Gurtubay, 1. Teléfono: 944 39 50 77.

✈️ En avión

El aeropuerto de Sevilla se encuentra a diez kilómetros de la capital, entre los términos municipales de Sevilla y La Rinconada. Una vez allí se puede coger un autobús urbano que lleva al centro de Sevilla.

Autobus hasta el aeropuerto:

El itinerario es: Aeropuerto - Kansas City - Estación de Santa Justa - Luis de Morales - San Francisco Javier-, San Bernardo y Carlos V. Se puede consultar más información en la página web de Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. www.tussam.es

Vuelos nacionales:

Vuelos con:

Alicante- Elche, Asturias, Almería, Bilbao, Barcelona, Gran Canaria; Lanzarote, Madrid, Palma de Mallorca, San Sebastián, Santander, Santiago de Compostela, Tenerife Norte y Sur, Valencia, Vitoria, Zaragoza, Fuerteventura e Ibiza.

Vuelos internacionales:

Vuelos con:

Amsterdam, Baden-Baden-Karlsuhe, Bari/Palese, Billund, Bolonia, Bruselas, Bucarest, Budapest, Burdeos, Catania, Colonia, Cracovia, Dublín, Edimburgo, Eindhoven, Fez, Frankfort, Ginebra, Lisboa, Londres, Lyon, Manchester, Marraketch, Marsella, Melilla, Milán, Montpellier, Munich, Nantes, Nápoles, Nurengerg, Oporto, París, Rabat, Roma, Tánger, Tetuán, Toulouse, Treviso, Turín, Venecia, Viena y Zurich.

🚈 En tren

Desde Madrid (Estación Puerta de Atocha)

www.renfe.es

Horarios:

15:00h-17:34h. AVE. Precio: 107,05 euros

15:05h-18:34h. LD-AVE. Precio: desde 77,45 euros

16:00h-18:34h. AVE. Precio: desde 80,50 euros

16:30h-18:53h. AVE. Precio: desde 80,50 euros

17:00h-19.34h. AVE. Precio: desde 88,55 euros

18:00h-20:34h. AVE. Precio: desde 117,75 euros

19:00h- 21:40h. AVE. Precio: desde 96,60 euros

21:00-23:40h. AVE. Precio: desde 80,50 euros

Desde Barcelona

www.renfe.es

Horarios:

05:50h-12:34h. AVE-AVE. Precio: desde 104,25 euros

05:50h-12:20h. AVE-LD. Precio: desde 114,55 euros

05:50h-18:58h. AVE-MD. Precio: desde 11,05 euros

07:00-12:34h. AVE-AVE. Precio: desde 105,55 euros

08:30h-14:04h. AVE. AVE. Precio: 99,45euros

9:00H-15:42H. AVE-LD. Precio: desde 102,65 euros

12:100-18:34h. AVE-AVE. Precio: desde 65,15 euros

12:50-18:53h. AVE-AVE. Precio. Desde 65, 15 euros

14:00h- 20:34h. AVE-AVE. Precio. Desde 104 euros

15:45-21:18h. AVE. Precio: desde 87 euros

16:00-23:40h. AVE-AVE. Precio desde 91,20 euros

17:00h-23,40h. AVE-AVE. Precio: desde 78,20 euros

Desde Valencia

www.renfe.es

Horarios:

6:30h-11:28h. AVE-AVE. Precio: desde 78,05 euros

07:10-12:20h. AVE-LD. Precio: desde 63,10 euros

07:10-12:34h. AVE-AVE. Precio: desde 66,90 euros

8:40-12:30h. AVE-AVE. Precio: desde 66,90 euros

9:00h-13:10. AVE. Precio: 59,20 euros

12:25h-19,40 euros. Torre Oro. Precio: 35,95 euros

14:10-19:34h- AVE-AVE. Desde 66,90 euros

14:10h-18:53h. AVE-AVE. Desde 55, 75 euros

15:10-20:34h. AVE-AVE. Desde 66,90 euros

15:10h-21:40h. AVE-AVE. Desde 66,90 euros

17:05h-21:40h. AVE-AVE. Desde 66,90 euros

18:05- 23:40h. AVE-AVE. Desde 66,90 euros

Desde Bilbao (Estación de Abando)

www.renfe.es

Horarios:

7:00h-16:34h. LD-AVE. Precio: 71,35 euros

7:00h-15:42h. LD-LD. Precio: 73,85 euros

Los precios del sábado ascienden a 81,50 euros, y el domingo no hay servicio directo.