Irteeretara nola iritsi
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Montserratera iritsi
Montserrateko abadia Kataluniako erromesaldi-leku nagusia da. Izan ere, komunitatearen zaindaria hartzen du: Montserrateko Ama Birjina, Moreneta goitizenaz ezaguna. San Juan de la Peñatik Kataluniako Done Jakue Bidea (Huesca eta Santa Cilia de Jaca lotzen ditu) eta Lleidatik eta Zaragozatik Kataluniako Bidea (Logroño lotzen du) lotzen dituen abiapuntua da.
- Montserrateko Santa Maria monasteriora iristeko aukerarik onena Kataluniako Generalitatearen R-5 linea hartzea da. Bartzelona - Manresa linea da, eta Plaza Españatik abiatzen da, hiriburuan bertan. Geltokian txartel konbinatu bat erostea komeni da, Aeri Montserrat eta gero teleferikoan igotzeko, edo Monistrol Montserrat eta tren kremaileran monasterioraino sartzeko. Teleferikoak 544 metroko desnibela gainditzen du eta erromesaldiaren lehen adrenalina-deskarga da. Tren kremailera berria, 1957an funtzionatzeari utzi zion tren zaharraren erreleboa, 2003. urteaz geroztik dabil eta beste alternatiba lasaiago bat da monasteriora iristeko eta mendi zerratua miresteko.