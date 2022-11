Arribar a Montserrat

L'abadia de Montserrat és el lloc de peregrinació més destacat de Catalunya. No en va acull a la patrona de la comunitat: la Verge de Montserrat, coneguda pel sobrenom de la Moreneta. És el punt de partida habitual del Camí de Santiago Català per Sant Joan de la Penya, que enllaça via Huesca amb Santa Cilia de Jaca, i del Camí Català per Lleida i Saragossa, que connecta a Logronyo.

La millor opció per a arribar al monestir de Santa María de Montserrat, és agafar la línia R-5 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. És la línia Barcelona - Manresa i part des de Plaza España, en la pròpia capital. En l'estació és recomanable comprar un bitllet combinat fins a Aeri Montserrat i la posterior pujada en telefèric, o fins a Monistrol Montserrat i l'accés amb tren cremallera fins al monestir. El telefèric salva un desnivell de 544 metres i suposa la primera descàrrega d'adrenalina de la peregrinació. El nou tren cremallera, relleu de l'antic tren que va deixar de funcionar en 1957, funciona des de 2003 i constitueix una altra alternativa més pausada per a arribar al monestir i admirar la muntanya serrada.