Llegar a Montserrat

La abadía de Montserrat es el lugar de peregrinación más destacado de Cataluña. No en vano acoge a la patrona de la comunidad: la Virgen de Montserrat, conocida por el sobrenombre de la Moreneta. Es el punto de partida habitual del Camino de Santiago Catalán por San Juan de la Peña, que enlaza vía Huesca con Santa Cilia de Jaca, y del Camino Catalán por Lleida y Zaragoza, que conecta en Logroño.

La mejor opción para llegar al monasterio de Santa María de Montserrat, es coger la línea R-5 de los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña. Es la línea Barcelona - Manresa y parte desde Plaza España, en la propia capital. En la estación es recomendable comprar un billete combinado hasta Aeri Montserrat y la posterior subida en teleférico, o hasta Monistrol Montserrat y el acceso en tren cremallera hasta el monasterio. El teleférico salva un desnivel de 544 metros y supone la primera descarga de adrenalina de la peregrinación. El nuevo tren cremallera, relevo del antiguo tren que dejó de funcionar en 1957, funciona desde 2003 y constituye otra alternativa más pausada para llegar al monasterio y admirar la montaña serrada.