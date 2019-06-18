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Tuira iritsi
Tui, Pontevedra probintzian, Espainiako Portugaldar Bidearen sarrerako atea da. Portugalgo Valença do Minho populazioarekin egiten du muga.
1️⃣ Trenez Guillareira
Aukerarik azkarrena trenez Guillareira joatea da, Tuiko herrira, handik 5 kilometrora. Guillareitik Tuira joan daiteke autobusez edo taxiz. Tuiko taxi bat dago 24 orduz erabilgarri eta Guillareiko geltokian har daiteke. Jarri harremanetan Ignaciorekin 619 263 227 telefono-zenbakian.
Madrildik Guillareira
- Egunero: Intercity 11:40an eta 21:52an iritsiko da (besteak beste, Avila, Valladolid, Palentzia, Leon, Astorga, Ponferrada eta Ourensetik igaroko da). Alvia, 15:00etan; 20:59an iritsiko da (besteak beste, Segoviatik, Medina del Campo, Zamora eta Ourensetik igaroko da). Tren Hotel 22:30ean eta 06:50ean iritsiko da (Avilatik, Zamoratik eta Ourensetik).
Bartzelonatik Guillareira
- Egunero: Tren Hotela 20:20an, 10:37an iritsiko da (besteak beste, Tarragona, Lleida, Zaragoza, Logroño, Burgos, Palentzia, Leon, Astorga, Ponferrada eta Ourensetik igaroko da).
Valentziatik, Sevillatik eta deskribatu gabeko gainerako hiriburuetatik.'
Madrilera edo Bartzelonara joan daiteke ontziz aldatuta. Informazio guztia www.renfe-n. Telefonoa: 902 320 320.
2️⃣ Vigora autobusez, hegazkinez edo trenez
Beste aukera bat Vigora joatea da, eta Vigotik Tuira autobusez AISA Automóviles de Tuy S.L. enpresarekin joatea.
Nola iritsi Vigora
Autobusez Vigora
- Madrildik:
- Avanza taldea, www.avanzabus.com. Telefonoa: 902 02 00 52.
- Alsa (Barajasko T4tik), 902 42 22 42 , www.alsa.es
- Bartzelonatik:
- Vibasa Telefonoa: 902 10 13 63.
- Bilbotik:
- Vibasa Telefonoa: 902 10 13 63.
- Alsa: www.alsa.es. Telefonoa: 902 42 22 42.
- Sevillatik:
- Alsa: www.alsa.es. Telefonoa: 902 42 22 42.
- Valentziatik: (Vig-Madril / Madrid)
- Avanza taldea, www.avanzabus.com. Telefonoa: 902 02 00 52.
Hegazkinez Vigora
- Vigoko aireportua Vigoko erdigunetik 9 kilometrora dago, Vigo, Redondela eta Mos udalerrien artean. Harremanetarako: 986 26 82 00, 90240 47 04 eta (+34) 91 321 10 00. Aireportutik bertatik Vigoko erdigunera heldu daiteke Vitrasako autobusekin. Telefonoa: 986 29 16 00, www.vitrasa.es
- Zuzeneko hegaldiak daude Madril, Bartzelona, Bilbo, Sevilla, Tenerife Sur, Valentzia eta Paristik.
Trenez Vigora
- Madrildik Vigora
- Egunkaria: Talgo, 14:30ean (Segoviako, Zamorako eta Ourenseko hiriburuetatik igaroko da, besteak beste). Alvia, 15:00etan (Segovia, Zamora Ourense). Tren Hotel 22:30ean (Avilatik, Zamoratik eta Ourensetik).
- Bartzelonatik Vigora
- Egunero: Alvia, 9:30ean (Besteak beste, Tarragona, Lleida, Zaragoza, Iruñea, Gasteiz, Burgos, Palentzia, Leon eta Ourense hiriburuetatik igaroko da) eta Tren Hotel, 20:20an (Logroñotik igaroko da, Iruñea eta Gasteizen ordez).
- Valentziatik, Sevillatik eta transbordoa Madrilen edo Bartzelonan egin ez duten gainerako hiriburuetatik. Informazio guztia www.renfe-n. Telefonoa: 902 320 320.
Vigotik Tuira
Autobusez, Vigotik Tuira
AISA Automóviles de Tuy S.L. Telefonoa: 986 61 02 55. Lanegunetan, 9:00etatik 13:00etara eta 16:00etatik 20:00etara. Informazio-zerbitzu automatizatu bikaina ere badute.
- Astelehenetik ostiralera, lanegunetan: 7:30ean eta ordu erditik behin 8:30etik 20:30era, 17:00etan eta 20:00etan izan ezik.
- Larunbat lanegunetan: Orduro 8:30etik 13:30era eta 15:00etan, 17:30ean eta 20:30ean.
- Igande eta jaiegunetan: 10:00etan, 12:00etan, 18:00etan eta 21:00etan
- Tuirainoko txartelaren prezioa 3,15 eurokoa da.
Vigotik Tuira trenez ere joan daiteke
Egunean bi maiztasun daude 7:46an eta 19:37an. Txartelak 3,90 euro balio du. www.renfe.es, Telefonoa: 902 320 320.