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Cómo llegar a las salidas

Llegar a Tui

Tui, en la provincia de Pontevedra, es la puerta de entrada del Camino Portugués en España. Limita con la población portuguesa de Valença do Minho.

 

1️⃣ En tren a Guillarei

La opción más rápida es viajar en tren hasta Guillarei, pueblo del municipio de Tui y distante solo 5 kilómetros de éste. Desde Guillarei se puede ir a Tui en autobús o en taxi. Hay un taxi de Tui que se encuentra disponible las 24 horas y se puede tomar en la estación de Guillarei. Contactar antes con Ignacio en el 619 263 227.

Desde Madrid a Guillarei

  • Todos los días: Intercity a las 11:40 y llegada a las 21:52 (Pasa entre otras localidades por Ávila, Valladolid, Palencia, León, Astorga, Ponferrada y Ourense). Alvia a las 15:00 con llegada a las 20:59 (Pasa entre otras por Segovia, Medina del Campo, Zamora y Ourense). Tren Hotel a las 22:30 y llegada a las 06:50 (Por Ávila, Zamora y Ourense).

Desde Barcelona a Guillarei

  • Todos los días: Tren Hotel a las 20:20 con llegada a las 10:37 (Pasa entre otras localidades por Tarragona, Lleida, Zaragoza, Logroño, Burgos, Palencia, León, Astorga, Ponferrada y Ourense).

Desde Valencia, Sevilla y resto de capitales no descritas

Se puede acceder con transbordo en Madrid o Barcelona. Toda la información en www.renfe.es Teléfono: 902 320 320.

2️⃣ A Vigo en autobus, avión o en tren

Otra opción muy utilizada es desplazarse hasta Vigo, y desde Vigo a Tui en autobús con la empresa AISA Automóviles de Tuy S.L.

Cómo llegar a Vigo

En autobús a Vigo

En avión a Vigo

  • El aeropuerto de Vigo-Peinador se encuentra a 9 kilómetros del centro de Vigo, entre los municipios de Vigo, Redondela y Mos.
    Se puede contactar en el 986 26 82 00, 902 40 47 04 y en el (+34) 91 321 10 00.
    Desde el mismo aeropuerto se puede llegar al centro de Vigo con los autobuses de Vitrasa. Teléfono: 986 29 16 00 , www.vitrasa.es
  • Hay vuelos directos desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Tenerife Sur, Valencia y París

En tren a Vigo

  • Desde Madrid a Vigo
    • Diario: Talgo a las 14:30 (Pasa entre otras localidades por las capitales de Segovia, Zamora y Ourense). Alvia a las 15:00 (Segovia, Zamora Ourense). Tren Hotel a las 22:30 (Por Ávila, Zamora y Ourense).
  • Desde Barcelona a Vigo
    • Todos los días: Alvia a las 9:30 (Pasa entre otras localidades por las capitales de Tarragona, Lleida, Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Burgos, Palencia, León y Ourense) y Tren Hotel a las 20:20 (Para por Logroño en lugar de Pamplona y Vitoria).
  • Desde Valencia, Sevilla y resto de capitales no descritas con transbordo en Madrid o Barcelona. Toda la información en www.renfe.es Teléfono: 902 320 320.

 

De Vigo a Tui

En autobús desde Vigo a Tui

AISA Automóviles de Tuy S.L. Teléfono: 986 61 02 55.

Atienden de 9 a 13 y de 16 a 20 horas los días laborables. También tienen un excelente servicio automatizado de información.

  • Lunes a Viernes laborables: A las 7:30 y cada media hora entre las 8:30 y las 20:30, excepto a las 17.00 y a las 20:00 horas.
  • Sábados laborables: Cada hora entre las 8:30 y las 13:30 y también a las 15, a las 17:30 horas y 20:30.
  • Domingos y festivos: A las 10:00, 12:00, 18:00 y 21 horas
  • El precio del billete hasta Tui es de 3,15 euros

También se puede ir de Vigo a Tui en tren

Hay dos frecuencias diarias a las 7:46 y 19:37 horas. El billete cuesta 3,90 euros. www.renfe.es, Teléfono: 902 320 320.

 

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