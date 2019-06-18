Llegar a Tui
Tui, en la provincia de Pontevedra, es la puerta de entrada del Camino Portugués en España. Limita con la población portuguesa de Valença do Minho.
1️⃣ En tren a Guillarei
La opción más rápida es viajar en tren hasta Guillarei, pueblo del municipio de Tui y distante solo 5 kilómetros de éste. Desde Guillarei se puede ir a Tui en autobús o en taxi. Hay un taxi de Tui que se encuentra disponible las 24 horas y se puede tomar en la estación de Guillarei. Contactar antes con Ignacio en el 619 263 227.
Desde Madrid a Guillarei
- Todos los días: Intercity a las 11:40 y llegada a las 21:52 (Pasa entre otras localidades por Ávila, Valladolid, Palencia, León, Astorga, Ponferrada y Ourense). Alvia a las 15:00 con llegada a las 20:59 (Pasa entre otras por Segovia, Medina del Campo, Zamora y Ourense). Tren Hotel a las 22:30 y llegada a las 06:50 (Por Ávila, Zamora y Ourense).
Desde Barcelona a Guillarei
- Todos los días: Tren Hotel a las 20:20 con llegada a las 10:37 (Pasa entre otras localidades por Tarragona, Lleida, Zaragoza, Logroño, Burgos, Palencia, León, Astorga, Ponferrada y Ourense).
Desde Valencia, Sevilla y resto de capitales no descritas
Se puede acceder con transbordo en Madrid o Barcelona. Toda la información en www.renfe.es Teléfono: 902 320 320.
2️⃣ A Vigo en autobus, avión o en tren
Otra opción muy utilizada es desplazarse hasta Vigo, y desde Vigo a Tui en autobús con la empresa AISA Automóviles de Tuy S.L.
Cómo llegar a Vigo
En autobús a Vigo
- Desde Madrid:
- Grupo Avanza, www.avanzabus.com. Teléfono: 902 02 00 52.
- Alsa (Desde la T4 de Barajas), 902 42 22 42 , www.alsa.es
- Desde Barcelona:
- Vibasa www.vibasa.com. Teléfono: 902 10 13 63.
- Desde Bilbao:
- Vibasa www.vibasa.com. Teléfono: 902 10 13 63.
- Alsa: www.alsa.es. Teléfono: 902 42 22 42.
- Desde Sevilla:
- Alsa: www.alsa.es. Teléfono: 902 42 22 42.
- Desde Valencia: (Valencia-Madrid / Madrid Vigo)
- Grupo Avanza, www.avanzabus.com. Teléfono: 902 02 00 52.
En avión a Vigo
- El aeropuerto de Vigo-Peinador se encuentra a 9 kilómetros del centro de Vigo, entre los municipios de Vigo, Redondela y Mos.
Se puede contactar en el 986 26 82 00, 902 40 47 04 y en el (+34) 91 321 10 00.
Desde el mismo aeropuerto se puede llegar al centro de Vigo con los autobuses de Vitrasa. Teléfono: 986 29 16 00 , www.vitrasa.es
- Hay vuelos directos desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Tenerife Sur, Valencia y París
En tren a Vigo
- Desde Madrid a Vigo
- Diario: Talgo a las 14:30 (Pasa entre otras localidades por las capitales de Segovia, Zamora y Ourense). Alvia a las 15:00 (Segovia, Zamora Ourense). Tren Hotel a las 22:30 (Por Ávila, Zamora y Ourense).
- Desde Barcelona a Vigo
- Todos los días: Alvia a las 9:30 (Pasa entre otras localidades por las capitales de Tarragona, Lleida, Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Burgos, Palencia, León y Ourense) y Tren Hotel a las 20:20 (Para por Logroño en lugar de Pamplona y Vitoria).
- Desde Valencia, Sevilla y resto de capitales no descritas con transbordo en Madrid o Barcelona. Toda la información en www.renfe.es Teléfono: 902 320 320.
De Vigo a Tui
En autobús desde Vigo a Tui
AISA Automóviles de Tuy S.L. Teléfono: 986 61 02 55.
Atienden de 9 a 13 y de 16 a 20 horas los días laborables. También tienen un excelente servicio automatizado de información.
- Lunes a Viernes laborables: A las 7:30 y cada media hora entre las 8:30 y las 20:30, excepto a las 17.00 y a las 20:00 horas.
- Sábados laborables: Cada hora entre las 8:30 y las 13:30 y también a las 15, a las 17:30 horas y 20:30.
- Domingos y festivos: A las 10:00, 12:00, 18:00 y 21 horas
- El precio del billete hasta Tui es de 3,15 euros
También se puede ir de Vigo a Tui en tren
Hay dos frecuencias diarias a las 7:46 y 19:37 horas. El billete cuesta 3,90 euros. www.renfe.es, Teléfono: 902 320 320.