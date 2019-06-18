Llegar a Tui

Tui, en la provincia de Pontevedra, es la puerta de entrada del Camino Portugués en España. Limita con la población portuguesa de Valença do Minho.

1️⃣ En tren a Guillarei

La opción más rápida es viajar en tren hasta Guillarei, pueblo del municipio de Tui y distante solo 5 kilómetros de éste. Desde Guillarei se puede ir a Tui en autobús o en taxi. Hay un taxi de Tui que se encuentra disponible las 24 horas y se puede tomar en la estación de Guillarei. Contactar antes con Ignacio en el 619 263 227.

Desde Madrid a Guillarei

Todos los días: Intercity a las 11:40 y llegada a las 21:52 (Pasa entre otras localidades por Ávila, Valladolid, Palencia, León, Astorga, Ponferrada y Ourense). Alvia a las 15:00 con llegada a las 20:59 (Pasa entre otras por Segovia, Medina del Campo, Zamora y Ourense). Tren Hotel a las 22:30 y llegada a las 06:50 (Por Ávila, Zamora y Ourense).

Desde Barcelona a Guillarei

Todos los días: Tren Hotel a las 20:20 con llegada a las 10:37 (Pasa entre otras localidades por Tarragona, Lleida, Zaragoza, Logroño, Burgos, Palencia, León, Astorga, Ponferrada y Ourense).

Desde Valencia, Sevilla y resto de capitales no descritas

Se puede acceder con transbordo en Madrid o Barcelona. Toda la información en www.renfe.es Teléfono: 902 320 320.

2️⃣ A Vigo en autobus, avión o en tren

Otra opción muy utilizada es desplazarse hasta Vigo, y desde Vigo a Tui en autobús con la empresa AISA Automóviles de Tuy S.L.

Cómo llegar a Vigo

En autobús a Vigo

En avión a Vigo

En tren a Vigo

Desde Madrid a Vigo Diario: Talgo a las 14:30 (Pasa entre otras localidades por las capitales de Segovia, Zamora y Ourense). Alvia a las 15:00 (Segovia, Zamora Ourense). Tren Hotel a las 22:30 (Por Ávila, Zamora y Ourense).

Desde Barcelona a Vigo Todos los días: Alvia a las 9:30 (Pasa entre otras localidades por las capitales de Tarragona, Lleida, Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Burgos, Palencia, León y Ourense) y Tren Hotel a las 20:20 (Para por Logroño en lugar de Pamplona y Vitoria).

Desde Valencia, Sevilla y resto de capitales no descritas con transbordo en Madrid o Barcelona. Toda la información en www.renfe.es Teléfono: 902 320 320.

De Vigo a Tui

En autobús desde Vigo a Tui

AISA Automóviles de Tuy S.L. Teléfono: 986 61 02 55.

Atienden de 9 a 13 y de 16 a 20 horas los días laborables. También tienen un excelente servicio automatizado de información.

Lunes a Viernes laborables: A las 7:30 y cada media hora entre las 8:30 y las 20:30, excepto a las 17.00 y a las 20:00 horas.

A las 7:30 y cada media hora entre las 8:30 y las 20:30, excepto a las 17.00 y a las 20:00 horas. Sábados laborables: Cada hora entre las 8:30 y las 13:30 y también a las 15, a las 17:30 horas y 20:30 .

Cada hora entre las y también a las . Domingos y festivos: A las 10:00, 12:00, 18:00 y 21 horas

A las El precio del billete hasta Tui es de 3,15 euros

También se puede ir de Vigo a Tui en tren

Hay dos frecuencias diarias a las 7:46 y 19:37 horas. El billete cuesta 3,90 euros. www.renfe.es, Teléfono: 902 320 320.