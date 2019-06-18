Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Arribar a Tui
Tui, a la província de Pontevedra, és la porta d'entrada del Camí Portuguès a Espanya. Limita amb la població portuguesa de Valença do Minho.
1️⃣ Amb tren a Guillarei
L'opció més ràpida és viatjar amb tren fins a Guillarei, poble del municipi de Tui i distant només 5 quilòmetres d'aquest. Des de Guillarei es pot anar a Tui amb autobús o en taxi. Hi ha un taxi de Tui que es troba disponible les 24 hores i es pot prendre en l'estació de Guillarei. Contactar abans amb Ignacio en el 619 263 227.
Des de Madrid a Guillarei
- Tots els dies: Intercity a les 11.40 i arribada a les 21.52 (Pansa entre altres localitats per Àvila, Valladolid, Palència, Lleó, Astorga, Ponferrada i Orense). Alvia a les 15.00 amb arribada a les 20.59 (Pansa entre altres per Segòvia, Medina del Campo, Zamora i Orense). Tren Hotel a les 22.30 i arribada a les 06.50 (Per Àvila, Zamora i Orense).
Des de Barcelona a Guillarei
- Tots els dies: Tren Hotel a les 20.20 amb arribada a les 10.37 (Pansa entre altres localitats per Tarragona, Lleida, Saragossa, Logronyo, Burgos, Palència, Lleó, Astorga, Ponferrada i Orense).
Des de València, Sevilla i resta de capitals no descrites
Es pot accedir amb transbord a Madrid o Barcelona. Tota la informació en www.renfe.es Telèfon: 902 320 320.
2️⃣ A Vigo en autobus, avió o amb tren
Una altra opció molt utilitzada és desplaçar-se fins a Vigo, i des de Vigo a Tui amb autobús amb l'empresa AISA Automòbils de Tuy S.L.
Com arribar a Vigo
Amb autobús a Vigo
- Des de Madrid:
- Grup Avanza, www.avanzabus.com. Telèfon: 902 02 00 52.
- Alsa (Des de la T4 de Barajas), 902 42 22 42 , www.alsa.es
- Des de Barcelona:
- Vibasa www.vibasa.com. Telèfon: 902 10 13 63.
- Des de Bilbao:
- Vibasa www.vibasa.com. Telèfon: 902 10 13 63.
- Alsa: www.alsa.es. Telèfon: 902 42 22 42.
- Des de Sevilla:
- Alsa: www.alsa.es. Telèfon: 902 42 22 42.
- Des de València: (València-Madrid / Madrid Vigo)
- Grup Avanza, www.avanzabus.com. Telèfon: 902 02 00 52.
Amb avió a Vigo
- L'aeroport de Vigo-Peinador es troba a 9 quilòmetres del centre de Vigo, entre els municipis de Vigo, Redondela i Mos.
Es pot contactar en el 986 26 82 00, 902 40 47 04 i en el (+34) 91 321 10 00.
Des del mateix aeroport es pot arribar al centre de Vigo amb els autobusos de Vitrasa. Telèfon: 986 29 16 00 , www.vitrasa.es
- Hi ha vols directes des de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Tenerife Sud, València i París
Amb tren a Vigo
- Des de Madrid a Vigo
- Diari: Talgo a les 14.30 (Pansa entre altres localitats per les capitals de Segòvia, Zamora i Orense). Alvia a les 15.00 (Segòvia, Zamora Orense). Tren Hotel a les 22.30 (Per Àvila, Zamora i Orense).
- Des de Barcelona a Vigo
- Tots els dies: Alvia a les 9.30 (Pansa entre altres localitats per les capitals de Tarragona, Lleida, Saragossa, Pamplona, Vitòria, Burgos, Palència, Lleó i Orense) i Tren Hotel a les 20.20 (Per per Logronyo en lloc de Pamplona i Vitòria).
- Des de València, Sevilla i resta de capitals no descrites amb transbord a Madrid o Barcelona. Tota la informació en www.renfe.es Telèfon: 902 320 320.
De Vigo a Tui
Amb autobús des de Vigo a Tui
AISA Automòbils de Tuy S.L. Telèfon: 986 61 02 55.
Atenen de 9 a 13 i de 16 a 20 hores els dies laborables. També tenen un excel·lent servei automatitzat d'informació.
- Dilluns a Divendres laborables: A les 7.30 i cada mitja hora entre les 8.30 i les 20.30, excepte a les 17.00 i a les 20.00 hores.
- Dissabtes laborables: Cada hora entre les 8.30 i les 13.30 i també a les 15, a les 17.30 hores i 20.30.
- Diumenges i festius: A les 10.00, 12.00, 18.00 i 21 hores
- El preu del bitllet fins a Tui és de 3,15 euros
També es pot anar de Vigo a Tui amb tren
Hi ha dues freqüències diàries a les 7.46 i 19.37 hores. El bitllet costa 3,90 euros. www.renfe.es, Telèfon: 902 320 320.