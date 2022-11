Etapa de Mérida a Alcuéscar

O itinerario

Km 0. Mérida(Todos os servizos)

Km 13,1. El Carrascalejo

Km 15,9. Aljucén(Albergue. Bares. Ultramarinos. Farmacia. Termas)

Km 36. Alcuéscar(Todos os servizos)

Sobre a ponte romana que salva a canle de o, irmán pequeno da gran ponte sobre o, continúa a peregrinación e comeza como tal a: a calzada romana que uníae cuxo trazado depararanos grandes xornadas por terras de Estremadura e Castela. Con todo, aínda teremos que esperar algúns quilómetros para apoiar os pés sobre a historia. A opción actual é deixarnos guiar polas nosas inseparables frechas amarelas e encamiñarnos cara a o.Desde a ponte sobre ocontinuamos de fronte por ae as marcas pronto nos obrigan, tras unha rotonda, a seguir por a. Esta vía é a saída natural cara á estrada de o. Medio quilómetro máis adiante, a man dereita, tomamos esta estrada (con), que pasa sobre a autovía A-5 e continúa en cómodo ascenso até unde pedra. Tras un tramo de baixada até a glorieta de Proserpina pasamos a urbanización, as pistas de pádel e o cámping antes de chegar a a.Tras ela collemos un camiño a man dereita que evita o asfalto e bordea o lago, unha contorna fluvial e de lecer para moitos emeritenses que veñen pasar o día en familia e para os pescadores, que tentan coas súas canas ás carpas, tencas, lucios e percas americanas. En breve saímos de novo á estrada e continuamos por ela durante máis de dous quilómetros e medio ata que unhas frechas, á esquerda da vía e pintadas no tronco dunha aciñeira, sálvannos do asfalto e guíannos por un camiño algo esvaecido até outro máis ancho delimitado por dúas leiras de caza. Tras un paso canadense, unha granxa porcinae algunhas cancelas entramos pola rúaenDesta pequena poboación destaca a, dos séculos XIV e XV e coñecida tamén como, que bordeamos para abandonar o pobo.Tras unha zona de viñedos chegamos até un túnel baixo a autovía que está decorado con debuxos santiaguistas. Atravesámolo e ao chegar ao alto, onde se levanta unha, vemos a seguinte poboación:Deixamospor ae camiñamos pola BA-011 até a súa unión coa Nacional 630. En cen metros pasamos sobre o, afluente do Guadiana, e antes de chegar a unha gasolineira abandonamos a estrada pola dereita para coller unha pista. Desta maneira percorreremos durante 6 quilómetros parte de o, un gran espazo adevesado de bosque mediterráneo habitado, entre outras, por aves tan pouco comúns como ae o. Avanzamos pola pista – coa referencia do río Aljucén, que flúe á dereita -até chegar a outra cruz metálica de Santiago, obra do ferreiro.Uns metros máis adiante a cor amarela dun H1, un dos tantos e tantos cubos de granito colocados pola Xunta de Estremadura para sinalizar a, indícanos que imos por bo camiño. A pista estréitase e vaise afastando aos poucos do río. Aciñeiras, alcornoques, algún que outro paso canadense e unha cancela lévannos até oque coincide cun cartel de fin de percorrido polo Parque Natural. Un H3 de granito, con fotografías e textos do tramo Aljucén – Alcuéscar (), dá paso a un curto tramo en ascenso e con moita pedra. Tras unha cancela pasamos a unha pista que circula por un terreo máis deforestado, repoboado con alcornoques e onde adoita campar máis dun rabaño de meiriñas e máis dun apaixonado do quad. Pasado o quilómetro 30 desta longa etapa topámonos con a.Comodamente, contemplando algunhas casas á nosa esquerda, chegamos a un alto para seguir a indicación da dereita que leva cara a Alcuéscar. A 600 metros do pobo, xunto a unha pista de cemento que sobe até, as frechas guían polo camiño da esquerda, que atalla e leva directamente á estrada de entrada á poboación.