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Vía da prata

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Etapa 9

Etapa de Mérida a Alcuéscar

km 36,0
Tempo 09H 00’
Dificultade alta
Albergues 4
Dispoñible sen conexión

Lembra que dende Aljucén ata Alcuéscar hai 20 quilómetros sen poboados

Información sobre a etapa 9: Etapa de Mérida a Alcuéscar

Perfil: Etapa de Mérida a Alcuéscar

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Puntos de interese da etapa 9: Etapa de Mérida a Alcuéscar

  • 11 Ermida do Calvario
  • 10 Igrexa da Asunción
  • 9 Acogida de Peregrinos de la Casa de la Misericordia de Alcuéscar
  • 8 Cruz de San Xoán
  • 7 Cruz de Casiano Larios
  • 6 Aguas termais Aqua Libera
  • 5 Igrexa de San Andrés
  • 4 O Carrascalejo
  • 3 Encoro de Proserpina
  • 2 cruceiro de pedra
  • 1 Ponte romana de Mérida

O itinerario

  • Km 0. Mérida(Todos os servizos)

Sobre a ponte romana que salva a canle de o arroio Albarregas, irmán pequeno da gran ponte sobre o Guadiana, continúa a peregrinación e comeza como tal a Vía da Prata: a calzada romana que unía Mérida con Astorga e cuxo trazado depararanos grandes xornadas por terras de Estremadura e Castela. Con todo, aínda teremos que esperar algúns quilómetros para apoiar os pés sobre a historia. A opción actual é deixarnos guiar polas nosas inseparables frechas amarelas e encamiñarnos cara a o encoro de Proserpina.Desde a ponte sobre o Albarregas continuamos de fronte por a avenida Vía da Prata e as marcas pronto nos obrigan, tras unha rotonda, a seguir por a avenida do Lago. Esta vía é a saída natural cara á estrada de o encoro. Medio quilómetro máis adiante, a man dereita, tomamos esta estrada (con carril peonil), que pasa sobre a autovía A-5 e continúa en cómodo ascenso até un cruceiro de pedra (Km 4,3). Tras un tramo de baixada até a glorieta de Proserpina pasamos a urbanización, as pistas de pádel e o cámping antes de chegar a a presa romana (Km 6).Tras ela collemos un camiño a man dereita que evita o asfalto e bordea o lago, unha contorna fluvial e de lecer para moitos emeritenses que veñen pasar o día en familia e para os pescadores, que tentan coas súas canas ás carpas, tencas, lucios e percas americanas. En breve saímos de novo á estrada e continuamos por ela durante máis de dous quilómetros e medio ata que unhas frechas, á esquerda da vía e pintadas no tronco dunha aciñeira (Km 9,6), sálvannos do asfalto e guíannos por un camiño algo esvaecido até outro máis ancho delimitado por dúas leiras de caza. Tras un paso canadense, unha granxa porcina (Km 12,1) e algunhas cancelas entramos pola rúa Camiño de Santiago en El Carrascalejo.

  • Km 13,1. El Carrascalejo

Desta pequena poboación destaca a Igrexa da Consolación, dos séculos XIV e XV e coñecida tamén como Santa María do Camiño, que bordeamos para abandonar o pobo.Tras unha zona de viñedos chegamos até un túnel baixo a autovía que está decorado con debuxos santiaguistas. Atravesámolo e ao chegar ao alto, onde se levanta unha Cruz de Santiago, vemos a seguinte poboación: Aljucén.

  • Km 15,9. Aljucén(Albergue. Bares. Ultramarinos. Farmacia. Termas)

Deixamos Aljucén por a avenida de Estremadura e camiñamos pola BA-011 até a súa unión coa Nacional 630. En cen metros pasamos sobre o río Aljucén, afluente do Guadiana, e antes de chegar a unha gasolineira abandonamos a estrada pola dereita para coller unha pista (Km 17,4). Desta maneira percorreremos durante 6 quilómetros parte de o Parque Natural de Cornalvo e Sierra Bermeja, un gran espazo adevesado de bosque mediterráneo habitado, entre outras, por aves tan pouco comúns como a cegoña negra e o elanio azul. Avanzamos pola pista – coa referencia do río Aljucén, que flúe á dereita -até chegar a outra cruz metálica de Santiago, obra do ferreiro Casiano Larios (Km 19,6).Uns metros máis adiante a cor amarela dun H1, un dos tantos e tantos cubos de granito colocados pola Xunta de Estremadura para sinalizar a Vía da Prata, indícanos que imos por bo camiño. A pista estréitase e vaise afastando aos poucos do río. Aciñeiras, alcornoques, algún que outro paso canadense e unha cancela lévannos até o límite provincial entre Badaxoz e Cáceres que coincide cun cartel de fin de percorrido polo Parque Natural (Km 24,7). Un H3 de granito, con fotografías e textos do tramo Aljucén – Alcuéscar (Cruzamento das Herrerías), dá paso a un curto tramo en ascenso e con moita pedra. Tras unha cancela pasamos a unha pista que circula por un terreo máis deforestado, repoboado con alcornoques e onde adoita campar máis dun rabaño de meiriñas e máis dun apaixonado do quad. Pasado o quilómetro 30 desta longa etapa topámonos con a cruz de San Juan (Km 30,4).Comodamente, contemplando algunhas casas á nosa esquerda, chegamos a un alto para seguir a indicación da dereita que leva cara a Alcuéscar (Km 32,5). A 600 metros do pobo, xunto a unha pista de cemento que sobe até Alcuéscar, as frechas guían polo camiño da esquerda, que atalla e leva directamente á estrada de entrada á poboación.

  • Km 36. Alcuéscar(Todos os servizos)

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

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