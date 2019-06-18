Etapa de Mérida a Alcuéscar

El itinerario

Km 0. Mérida(Todos los servicios)

Sobre el puente romano que salva el cauce del arroyo Albarregas, hermano pequeño del gran puente sobre el Guadiana, continúa la peregrinación y comienza como tal la Vía de la Plata: la calzada romana que unía Mérida con Astorga y cuyo trazado nos deparará grandes jornadas por tierras de Extremadura y Castilla. Sin embargo, aún tendremos que esperar algunos kilómetros para apoyar los pies sobre la historia. La opción actual es dejarnos guiar por nuestras inseparables flechas amarillas y encaminarnos hacia el embalse de Proserpina.

Desde el puente sobre el Albarregas continuamos de frente por la avenida Vía de la Plata y las marcas pronto nos obligan, tras una rotonda, a seguir por la avenida del Lago. Esta vía es la salida natural hacia la carretera del embalse. Medio kilómetro más adelante, a mano derecha, tomamos esta carretera (con carril peatonal), que pasa sobre la autovía A-5 y continúa en cómodo ascenso hasta un crucero de piedra (Km 4,3). Tras un tramo de bajada hasta la glorieta de Proserpina pasamos la urbanización, las pistas de pádel y el camping antes de llegar a la presa romana (Km 6).

Tras ella cogemos un camino a mano derecha que evita el asfalto y bordea el lago, un entorno fluvial y de ocio para muchos emeritenses que vienen a pasar el día en familia y para los pescadores, que tientan con sus cañas a los carpas, tencas, lucios y percas americanas. En breve salimos de nuevo a la carretera y continuamos por ella durante más de dos kilómetros y medio hasta que unas flechas, a la izquierda de la vía y pintadas en el tronco de una encina (Km 9,6), nos salvan del asfalto y nos guían por un camino algo desdibujado hasta otro más ancho delimitado por dos fincas de caza. Tras un paso canadiense, una granja porcina (Km 12,1) y algunas cancelas entramos por la calle Camino de Santiago en El Carrascalejo.

Km 13,1. El Carrascalejo

De esta pequeña población destaca la Iglesia de la Consolación, de los siglos XIV y XV y conocida también como Santa María del Camino, que bordeamos para abandonar el pueblo.

Tras una zona de viñedos llegamos hasta un túnel bajo la autovía que está decorado con dibujos santiaguistas. Lo atravesamos y al llegar al alto, donde se levanta una Cruz de Santiago, vemos la siguiente población: Aljucén.

Km 15,9. Aljucén(Albergue. Bares. Ultramarinos. Farmacia. Termas)

Dejamos Aljucén por la avenida de Extremadura y caminamos por la BA-011 hasta su unión con la Nacional 630. En cien metros pasamos sobre el río Aljucén, afluente del Guadiana, y antes de llegar a una gasolinera abandonamos la carretera por la derecha para coger una pista (Km 17,4). De esta manera recorreremos durante 6 kilómetros parte del Parque Natural de Cornalvo y Sierra Bermeja, un gran espacio adehesado de bosque mediterráneo habitado, entre otras, por aves tan poco comunes como la cigüeña negra y el elanio azul. Avanzamos por la pista – con la referencia del río Aljucén, que fluye a la derecha -hasta llegar a otra cruz metálica de Santiago, obra del herrero Casiano Larios (Km 19,6).

Unos metros más adelante el color amarillo de un H1, uno de los tantos y tantos cubos de granito colocados por la Junta de Extremadura para señalizar la Vía de la Plata, nos indica que vamos por buen camino. La pista se estrecha y se va alejando poco a poco del río. Encinas, alcornoques, algún que otro paso canadiense y una cancela nos llevan hasta el límite provincial entre Badajoz y Cáceres que coincide con un cartel de fin de recorrido por el Parque Natural (Km 24,7). Un H3 de granito, con fotografías y textos del tramo Aljucén – Alcuéscar (Cruce de las Herrerías), da paso a un corto tramo en ascenso y con mucha piedra. Tras una cancela pasamos a una pista que circula por un terreno más deforestado, repoblado con alcornoques y donde suele campar más de un rebaño de merinas y más de un apasionado del quad. Pasado el kilómetro 30 de esta larga etapa nos topamos con la cruz de San Juan (Km 30,4).

Cómodamente, contemplando algunas casas a nuestra izquierda, llegamos a un alto para seguir la indicación de la derecha que lleva hacia Alcuéscar (Km 32,5). A 600 metros del pueblo, junto a una pista de cemento que sube hasta Alcuéscar, las flechas guían por el camino de la izquierda, que ataja y lleva directamente a la carretera de entrada a la población.