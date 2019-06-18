Etapa de Almendralejo a Mérida

El itinerario

Km 0. Almendralejo(Todos los servicios)

Para llegar hasta Torremejía, única localidad intermedia de la jornada hay que salir hacia el este por la calle de Vistahermosa y Plaza del Vendimiador, al final de esta, de frente, cogeremos la carretera EX-212, esta carretera conecta en 3,5 kilómetros con la pista de ayer (Km 3,7). Caminamos por ella, amplia, rodeada de viñedos y bajo la que descansan los restos de calzada romana. La pista presenta distintos cruces, pero hay que avanzar de frente. Entre otros se cruzan los caminos de Los Molineros, San Simón y de La Zarza. A menos de un kilómetro de Torremejía hay que pasar bajo las vías del tren (Km 12,5). La localidad está dividida por la N-630 y pronto divisamos el Palacio de los Mexia, y la iglesia parroquial.

Km 14. Torremejía(Todos los servicios)

Dejamos Torremejía por el arcén de la N-630. Un camino estrecho avanza a la vera de la nacional, pero si no está practicable es posible que tengamos que tirar por el asfalto. Al cabo de 3 kilómetros, pasado el enlace de la autovía, tomamos de nuevo el camino . Más adelante cruzamos las vías del ferrocarril (Km 18) y pasado medio kilómetro regresamos a la N-630 durante varios kilómetros. Atendiendo a la señalización dejamos la nacional junto a unos eucaliptos aislados y continuamos perdiendo altura por un camino más amplio (Km 21,3).

Siete cómodos kilómetros nos separan de la ciudad de Mérida y, concretamente, del puente romano sobre el río Guadiana (Km 28,4). Ochocientos metros de legado romano por el que accedemos al Paseo de Roma, frente a la estatua de la loba que amamantó a Rómulo y Remo. Giramos a la izquierda para tomar el Paseo y seguimos de frente dejando el Puente Lusitania a mano izquierda. Tras la rotonda pasamos un parque infantil y la cafetería Roma y en unos cientos de metros llegamos al albergue de peregrinos, a orillas del río.