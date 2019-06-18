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Via de la plata

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Etapa 8

Etapa d'Almendralejo a Mèrida

km 29,6
Temps 06H 40’
Dificultat mitjana
Albergs 2
Disponible sense connexió

Vuit jornades i 215 quilòmetres queden enrere. Per fi a Mèrida!

Informació sobre l’etapa 8: Etapa d'Almendralejo a Mèrida

Perfil: Etapa d'Almendralejo a Mèrida

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Punts d’interès de l’etapa 8: Etapa d'Almendralejo a Mèrida

  • 9 Teatre romà
  • 8 Temple de Diana
  • 7 Pont romà de Mèrida
  • 6 Via del tren
  • 5 Església de la Puríssima Concepció
  • 4 Palau i alberg dels Mexia
  • 3 Enllaç carretera d'Alange amb pista
  • 2 Palau de Monsalud
  • 1 Església de La nostra Senyora de la Purificació

L’itinerari

  • Km 0. Almendralejo(Tots els serveis)

Per a arribar fins a Torremejía, única localitat intermèdia de la jornada cal sortir cap a l'est pel carrer de Vistahermosa i Plaza del Vendimiador, al final d'aquesta, de front, agafarem la carretera EX-212, aquesta carretera connecta en 3,5 quilòmetres amb la pista d'ahir (Km 3,7). Caminem per ella, àmplia, envoltada de vinyes i baix la que descansen les restes de calçada romana. La pista presenta diferents creus, però cal avançar de front. Entre altres es creuen els camins de Els MolinersSant Simón i de L'Esbarzer. A menys d'un quilòmetre de Torremejía cal passar sota les vies del tren (Km 12,5). La localitat està dividida per la N-630 i aviat albirem el Palau dels Mexia, i l'església parroquial.

  • Km 14. Torremejía(Tots els serveis)

Deixem Torremejía pel voral de la N-630. Un camí estret avança a la vora de la nacional, però si no està practicable és possible que hàgim de tirar per l'asfalt. Al cap de 3 quilòmetres, passat l'enllaç de l'autovia, vam prendre de nou el camí . Més endavant travessem les vies del ferrocarril (Km 18) i passat mig quilòmetre vam tornar a la N-630 durant diversos quilòmetres. Atesa la senyalització deixem la nacional al costat d'uns eucaliptus aïllats i continuem perdent altura per un camí més ampli (Km 21,3).Set còmodes quilòmetres ens separen de la ciutat de Mèrida i, concretament, del pont romà sobre el riu Guadiana (Km 28,4). Vuit-cents metres de llegat romà pel qual accedim a el Passeig de Roma, enfront de l'estàtua de la lloba que va alletar a Ròmul i Rem. Girem a l'esquerra per a prendre el Passeig i seguim de front deixant el Pont Lusitania a mà esquerra. Després de la rotonda passem un parc infantil i la cafeteria Roma i en uns centenars de metres arribem a el alberg de pelegrins, a la vora del riu.

  • Km 29,6. Mèrida(Tots els serveis)

Les dificultats

Observacions

En imatges

Què veure, què fer

Albergs

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