Etapa d'Almendralejo a Mèrida

L’itinerari

Km 0. Almendralejo(Tots els serveis)

Km 14. Torremejía(Tots els serveis)

Km 29,6. Mèrida(Tots els serveis)

Per a arribar fins a, única localitat intermèdia de la jornada cal sortir cap a l'est pel carrer de Vistahermosa i Plaza del Vendimiador, al final d'aquesta, de front, agafarem la carretera EX-212, aquesta carretera connecta en 3,5 quilòmetres amb la pista d'ahir. Caminem per ella, àmplia, envoltada de vinyes i baix la que descansen les restes de calçada romana. La pista presenta diferents creus, però cal avançar de front. Entre altres es creuen els camins dei de. A menys d'un quilòmetre de Torremejía cal passar sota les vies del tren. La localitat està dividida per la N-630 i aviat albirem el, i l'església parroquial.Deixempel voral de la N-630. Un camí estret avança a la vora de la nacional, però si no està practicable és possible que hàgim de tirar per l'asfalt. Al cap de 3 quilòmetres, passat l'enllaç de l'autovia, vam prendre de nou el camí . Més endavant travessem les vies del ferrocarrili passat mig quilòmetre vam tornar a la N-630 durant diversos quilòmetres. Atesa la senyalització deixem la nacional al costat d'uns eucaliptus aïllats i continuem perdent altura per un camí més ampli.Set còmodes quilòmetres ens separen de la ciutat dei, concretament, del pont romà sobre el. Vuit-cents metres de llegat romà pel qual accedim a el, enfront de l'estàtua de la lloba que va alletar a. Girem a l'esquerra per a prendre el Passeig i seguim de front deixant ela mà esquerra. Després de la rotonda passem un parc infantil i la cafeteria Roma i en uns centenars de metres arribem a el, a la vora del riu.