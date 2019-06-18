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Vía da prata

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Etapa 8

Etapa de Almendralejo a Mérida

km 29,6
Tempo 06H 40’
Dificultade media
Albergues 2
Dispoñible sen conexión

Quedan atrás oito días e 215 quilómetros. Por fin en Mérida!

Información sobre a etapa 8: Etapa de Almendralejo a Mérida

Perfil: Etapa de Almendralejo a Mérida

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Puntos de interese da etapa 8: Etapa de Almendralejo a Mérida

  • 9 teatro romano
  • 8 Templo de Diana
  • 7 Ponte romana de Mérida
  • 6 vía do tren
  • 5 Igrexa da Inmaculada Concepción
  • 4 Pazo e albergue da Mexía
  • 3 Enlace vial de Alange con pista
  • 2 Palacio de Monsalud
  • 1 Igrexa da Nosa Señora da Purificación

O itinerario

  • Km 0. Almendralejo(Todos os servizos)

Para chegar até Torremejía, única localidade intermedia da xornada hai que saír cara ao leste pola rúa de Vistahermosa e Praza do Vendimiador, ao final desta, de fronte, colleremos a estrada EX-212, esta estrada conecta en 3,5 quilómetros coa pista de onte (Km 3,7). Camiñamos por ela, ampla, rodeada de viñedos e baixo a que descansan os restos de calzada romana. A pista presenta distintos cruces, pero hai que avanzar de fronte. Entre outros se cruzan os camiños de Os MolinerosSan Simón e de La Zarza. A menos dun quilómetro de Torremejía hai que pasar baixo as vías do tren (Km 12,5). A localidade está dividida pola N-630 e pronto divisamos o Palacio dos Mexia, e a igrexa parroquial.

  • Km 14. Torremejía(Todos os servizos)

Deixamos Torremejía pola beiravía da N-630. Un camiño estreito avanza á beira da nacional, pero si non está practicable é posible que teñamos que tirar polo asfalto. Ao cabo de 3 quilómetros, pasado o enlace da autovía, tomamos de novo o camiño . Máis adiante cruzamos as vías do ferrocarril (Km 18) e pasado medio quilómetro regresamos á N-630 durante varios quilómetros. Atendendo á sinalización deixamos a nacional xunto a uns eucaliptos illados e continuamos perdendo altura por un camiño máis amplo (Km 21,3).Sete cómodos quilómetros sepárannos da cidade de Mérida e, concretamente, da ponte romana sobre o río Guadiana (Km 28,4). Oitocentos metros de legado romano polo que accedemos a o Paseo de Roma, fronte á estatua da loba que aleitou a Rómulo e Remo. Viramos á esquerda para tomar o Paseo e seguimos de fronte deixando a Ponte Lusitania a man esquerda. Tras a rotonda pasamos un parque infantil e a cafetaría Roma e nuns centos de metros chegamos a o albergue de peregrinos, a beiras do río.

  • Km 29,6. Mérida(Todos os servizos)

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

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