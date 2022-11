Etapa de Almendralejo a Mérida

O itinerario

Km 0. Almendralejo(Todos os servizos)

Km 14. Torremejía(Todos os servizos)

Km 29,6. Mérida(Todos os servizos)

Para chegar até, única localidade intermedia da xornada hai que saír cara ao leste pola rúa de Vistahermosa e Praza do Vendimiador, ao final desta, de fronte, colleremos a estrada EX-212, esta estrada conecta en 3,5 quilómetros coa pista de onte. Camiñamos por ela, ampla, rodeada de viñedos e baixo a que descansan os restos de calzada romana. A pista presenta distintos cruces, pero hai que avanzar de fronte. Entre outros se cruzan os camiños dee de. A menos dun quilómetro de Torremejía hai que pasar baixo as vías do tren. A localidade está dividida pola N-630 e pronto divisamos o, e a igrexa parroquial.Deixamospola beiravía da N-630. Un camiño estreito avanza á beira da nacional, pero si non está practicable é posible que teñamos que tirar polo asfalto. Ao cabo de 3 quilómetros, pasado o enlace da autovía, tomamos de novo o camiño . Máis adiante cruzamos as vías do ferrocarrile pasado medio quilómetro regresamos á N-630 durante varios quilómetros. Atendendo á sinalización deixamos a nacional xunto a uns eucaliptos illados e continuamos perdendo altura por un camiño máis amplo.Sete cómodos quilómetros sepárannos da cidade dee, concretamente, da ponte romana sobre o. Oitocentos metros de legado romano polo que accedemos a o, fronte á estatua da loba que aleitou a. Viramos á esquerda para tomar o Paseo e seguimos de fronte deixando aa man esquerda. Tras a rotonda pasamos un parque infantil e a cafetaría Roma e nuns centos de metros chegamos a o, a beiras do río.