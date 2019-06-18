Etapa de Zafra a Almendralejo

El itinerario

Km 0. Zafra(Todos los servicios)

Continúa la peregrinación desde la calle Ancha de Zafra, junto al albergue turístico Vía de la Plata. La seguimos de frente y enlazamos con la calle San Francisco hasta cruzar la carretera. Al frente, la Torre de San Francisco, el único resto de un antiguo convento del siglo XV. Pasamos junto a ella y una urbanización para coger el camino que asciende, entre propiedades particulares, hasta la Sierra de San Cristóbal. Bajamos por un pinar hasta la misma entrada de Los Santos de Maimona, primera y única localidad hasta Villafranca de los Barros, situada a más de quince kilómetros. Entramos en la población por la calle Zafra y continuamos hasta la plaza de España. Aquí, frente al Ayuntamiento, se sitúa la Iglesia Nuestra Señora de los Ángeles, que rodeamos por la izquierda para pasar junto a su portada plateresca. Recordad que en febrero de 2015 se estrenó el nuevo albergue de peregrinos situado en la calle Maestrazgo.

Km 3,9. Los Santos de Maimona(Todos los servicios)

No hay que perder de vista el rastro de las flechas amarillas, que llevan a cruzar la carretera EX-364 y a continuar por el entramado de calles de esta localidad pacense. Abandonamos Los Santos de Maimona cruzando el puente sobre el Rivera de Robledillo (Km 5). A la nuestra derecha, a más de un kilómetro, los trazados del ferrocarril y de nuestra inseparable N-630. Por delante, un largo tramo de vides y antiquísimos olivos que esperan pacientes el sí o el no de una refinería de petróleo, cuya incierta construcción está dando mucho que hablar. Pasaremos junto al desvío que se dirige a una antigua almazara, donde podemos encontrar el Albergue la Almazara reabierto. (Km 12,2).

Más adelante llegamos hasta el cruce con el camino de Ribera del Fresno o de los Moros. Giramos por él, hacia la derecha, en busca de las vías del ferrocarril y la N-630. Vamos por el arcén unos metros, pasando bajo el puente de la autovía, y abandonamos la carretera por un camino bien señalizado que nace a la derecha. Dejando atrás la nacional volvemos a girar a la izquierda y progresamos durante 4 kilómetros hasta las puertas de Villafranca de los Barros. Entramos en esta localidad, bautizada como Ciudad de la Música, por una carretera autonómica y, guiándonos por los azulejos decorados con la vieira amarilla, la recorremos por las calles de las Caballeras, Zurbarán, Martínez y Larga para llegar hasta la plaza donde se asienta la iglesia de Nuestra Señora del Valle.

Km 19. Villafranca de los Barros(Todos los servicios)

Subimos por la calle Santa Joaquina, la plaza Corazón de Jesús y la calle Calvario para llegar hasta la ermita de la Coronada. A mano izquierda cogemos la calle de San Ignacio, donde se encuentra el Instituto Meléndez Valdés. Cogemos el camino y, setecientos metros más adelante, cruzamos la carretera BA-6004. Seguimos, rodeados por olivares que van cediendo al monopolio del viñedo y de la arcilla, ingredientes principales del paisaje de la comarca de Barros.

El campo público El Chaparral será nuestra siguiente referencia, abandonando la amplia pista por una senda más estrecha entre las vides (Km 23,7). En tres kilómetros y medio llegamos a un camino más ancho por el que giramos a la izquierda hacia el arroyo del Bonhabal (Km 28,6). Pasado éste nos dirigimos de frente durante casi una hora hasta el cruce con la carretera BA-013 (Km 32,9). De frente continúa el trazado oficial hacia Torremejía. Si tomamos la carretera hacia la izquierda llegaremos a Almendralejo, distante casi 4 kilómetros.