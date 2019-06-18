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Zafra - Almendralejo etapa
Etapa Almendralejoraino (Barrosko Lurreko hiriburua) luza daiteke.
Etapari buruzko informazioa 7: Zafra - Almendralejo etapa
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Etapako interesguneak 7: Zafra - Almendralejo etapa
Ibilbidea
- 0 km. Zafra (zerbitzu guztiak)
Erromesaldiak Zafrako Zabala kaletik jarraitzen du, Vía de la Plata aterpetxe turistikoaren ondoan. Aurrera jarraitu eta San Frantzisko kalearekin lotuko dugu, errepidea gurutzatu arte. Aurrean, San Frantzisko dorrea, XV. mendeko komentu zahar baten hondar bakarra. Ondoan urbanizazio bat ikusiko dugu, jabetza partikularren artean San Kristobal mendilerroraino igotzen den bidea hartzeko. Pinudi batetik jaitsiko gara, Los Santos de Maimona herrira iritsi arte. Lehenbiziko herria eta bakarra da, eta Villafranca de los Barrosera iritsiko gara. Hamabost kilometro baino gehiagora dago. Zafra kaletik sartu eta Espainiako plazaraino segituko dugu. Hemen, Udaletxe aurrean, Aingeruen Ama Birjinaren eliza dago, ezkerretik inguratuta, portada platereskoaren ondotik pasatzeko.Gogoan izan 2015eko otsailean estreinatu zela Maestrazgo kaleko erromesen aterpetxe berria.
- 3,9 km. Maimonako santuak (zerbitzu guztiak)
Ez da ahaztu behar gezi horien arrastoa. Gezi horiek EX-364 errepidea gurutzatu eta Paceko herri horretako kale-bilbaduratik jarraitzen dute. Los Santos de Maimona utzi, Robledilloko Riveraren gaineko zubia zeharkatuz (5. km). Gure eskuinean, kilometro bat baino gehiagora, trenbidearen eta gure N-630 errepidearen trazadurak. Aurretik, petrolio-findegi bateko gaixoen zain dauden mahatsondo-tarte luze bat eta oso olibondo batzuk. Findegi horren eraikuntza ez da batere ziurra. Almazara zahar batera doan desbideratzearen ondotik pasatuko gara, eta han aurkituko dugu La Almazara aterpetxea, berriz zabalik.(12,2 km). Aurrerago, Fresno edo Moros erriberako bidearen bidegurutzera iritsiko gara. Eskuinerantz egingo dugu, trenbidearen eta N-630 errepidearen bila. Autobiaren zubitik metro batzuk pasa, eta errepidea utzi, ondo seinalatutako bide batetik, eskuinetara. Nazioa atzean utzita, ezkerrera biratuko dugu berriro, eta 4 kilometro egingo ditugu Villafranca de los Barrosko ateraino. Musikaren Hiria izeneko herri honetan sartu gara, errepide autonomiko baten bidez, eta, bieira horiarekin apaindutako azulejuetan barrena, Zalditeria, Zurbaran, Martínez eta Largo kaleetan barrena ibiliko gara, Haraneko Andre Mariaren eliza dagoen plazaraino.
- 19. km. Villafranca de los Barros (Zerbitzu guztiak)
Santa Joaquina kaletik, Jesusen Bihotza plazatik eta Calvario kaletik igoko gara, Koroatuaren ermitaraino. Ezkerretara, San Ignazio kalea hartu, Melendez Valdés institutua dagoen lekua. Bidea hartu eta, zazpiehun metro aurrerago, BA-6004 errepidea gurutzatuko dugu. Ondoren, olibadiz inguratuta, mahastiaren eta buztinaren monopolioari eusten diogu, Barros eskualdeko paisaiaren osagai nagusiak baitira. El Chaparral eremu publikoa gure erreferentzia izanen da, pista zabala bidexka estuago batetik utziz (23,7 km). Hiru kilometro eta erdian, bide zabalago batera iritsiko gara, eta ezkerretara egingo dugu Bonhabal errekarantz (28,6 km). Hori igarota, ia ordubete egin behar dugu aurrera, BA-013 errepidearekiko bidegurutzeraino (32,9 km). Aurrez aurre, Torremejiarako trazadura ofizialak jarraitzen du. Errepidea ezkerrerantz hartuz gero, Almendralejora iritsiko gara, ia 4 kilometrora.
- 36,7 km. Almendralejo (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak