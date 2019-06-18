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Cantosetik Zafrara bitarteko etapa
Zafrara iritsi eta hango monumentuak ikustean, ibilbide laua eta urrezko brotxa
Etapari buruzko informazioa 6: Cantosetik Zafrara bitarteko etapa
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Etapako interesguneak 6: Cantosetik Zafrara bitarteko etapa
Ibilbidea
- 0 km. Cantos iturria (zerbitzu guztiak)
Herrian zehar ibili behar da Medina de las Torres BA-069 errepidea gurutzatzeko, eta, aurrez aurre, pista hartu behar da, antzinako galtzada erromatarra, Calzadilla de los Barroseko sarreraraino, sei kilometrora. Ordubete baino gehiagoz, mahastien artean ibiliko gara La Cigüeña, Viña Sola eta La Zabalguneko bazterretan. Garrudia eskualdea utziko dugu Zafra-Río Bodiónen sartzeko. Behin Calzadilla de los Barros-en (ikus oharrak atala), gezi horiak ikusiko ditugu. Gezi horiek, tamalez, ez dute Salbatzailearen elizara eramaten. Merezi du bisitatzea, batez ere bere erretaula nagusia -mudéjar ikusteko, Monumentu Historiko Artistiko Nazional izendatua. Bitxikeria gisa, erretaula horren xehetasun bat agertu zen 2012ko Gabonetako hamarrenetan.
- 6. km. Barrosko galtzadilla (Udal aterpetxea). Hostala. Tabernak. Dendak. Kutxazaina. Farmazia. Kontsultategia)
Zafra kalea hartuta herritik atera eta Puebla de Sancho Pérezerantz abiatuko gara. Garaiaren arabera, Molinillo eta Romo bezalako ubideak salbatuko ditugu. N-630 errepidearen eta Rivera Atarja ibaiaren ondoan, gurutzatu egingo dugu ibilbidea. Ezin bada gurutzatu, N-630 errepidetik jarraitu eta La Puebla de Sancho Pérezera doan pistetako bat hartu beharko da (9,2. km). Ibilgua igarota, 200 metrora bezala, 90º ezkerrera biratu behar dugu, eta ipar-mendebalderantz jo, Zilarraren bidezidorretik. Hurrengo bederatzi kilometroetan, norabidea aldatu gabe, gure erromesaldian hainbat pista eta beste ur-ibilgu batzuk jarriko dira, hala nola Las Cañadas eta Matasanos errekak. Mahasti eta olibondoen lur lauak dira, eta ehiza espezieen habitata ere bai, hala nola eperra, erbia eta untxia. Puebla de Sancho Pérezen sartuko gara, trenbidea (18,5 km) eta Medina de las Torresera jaisten den errepidea gurutzatu ondoren.
- 20,3 km. La Puebla de Sancho Pérez (ostatua. Tabernak. Dendak. Kutxazaina. Farmazia. Kontsultategia)
Populazioa hegoaldetik iparraldera zeharkatzen da, eta BA-160 errepidea eta bideen gaineko zubia gurutzatuz uzten da. Zafrako tren-geltokia harri-tiroz egina dago jada, eta han (22,6. km) eraikin abandonatu bat hartuko dugu erreferentzia gisa, bistako adreiluzkoa, eraikin mudejarrak gogorarazten dituena. Fatxada nagusiaren ondotik igaro behar da -ZH 1917- eta ate batera iritsi. Atea Zafran dago, Geltokiko etorbide amaigabetik. 17. zenbakian dago Zafrako Bidearen Lagunen Elkartearen aterpetxea. Hiribide honen bukaeran, ezkerretara, diagonalean, Espainiako plazan sartuko gara.
- 24,6 km. (Zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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