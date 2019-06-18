Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Monesteriotik Fuente de Cantosera
Agur esaten diogu dehesari eta kaixo laboreen lautada zabalari
Etapari buruzko informazioa 5: Monesteriotik Fuente de Cantosera
Mapa handitu
Etapako interesguneak 5: Monesteriotik Fuente de Cantosera
Ibilbidea
- 0 km. Monesterio (zerbitzu guztiak)
Monesteriotik abiatu, N-630 errepidearen trazadurari jarraituz. Ezkerretik irten, futbol-zelaiaren ondoan. Higueroak, olibondoak eta Dehesa errekaren ibilgua lagun izango ditugu. Hasieratik hiru kilometrora, hormigoizko pasabide batetik (3,1 km) zeharkatu behar dugu erreka, eta artadiz inguratuta eta harrizko bi hormez inguratuta jarraituko dugu. Ingurua eta egoera ez dira asko aldatzen, eta Calera de León eta Montemolín lotzen dituen errepidera iritsiko gara (5,7 km). Gurutzatu, eta zuzen segituko dugu ospitaleko txaparral izeneko eremu baterantz. Hurrengo kilometroetan, ia trantsiziorik gabeko dehesa labore-lautada zabal batera igorriko da. Etapako hamar kilometroa igaro ondoren, El Cerrillo izeneko lekutik, Fuente de Cantos ikusiko dugu. Efektu optiko bat, lautada ia infinitu honetan, gurekin jolastuko da hurrengo orduetan. Harrigarria badirudi ere, oraindik hamaika kilometro geratzen dira Francisco de Zurbarán margolariaren jaioterriraino (10,7 km). Pixka bat jaisten jarraituko dugu kilometro bat baino gehiago, ipar-ekialderantz biratzeko, Bodión errekaren ibilguaren bila. Erreka hori gurutzatu egingo dugu (13,3 km). Puntu horretatik, eguneko baxuena, 550 metroko altueran, 620 metroraino igotzen hasiko gara eta Dehesa del Campo izeneko parajera iritsiko gara. Jaitsiera txiki batean, berriz ere, Done Jakue Bidea hiribilduaren ondotik iritsiko gara. Hainbat zeramikaz apainduta dago, eta Sevillatik egindako kilometroak eta Santiagoraino falta zaizkigunak (17,4. km) markatzen dituzte. Azken lau kilometroetan, N-630 errepidera hurbilduko gara, eskuinetara, eta Fuente de Cantosen sartuko gara, EX-202 errepidea zeharkatuz.
- 21,6 km. Cantos iturria (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak