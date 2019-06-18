Etapa de Monesterio a Fuente de Cantos

El itinerario

Km 0. Monesterio(Todos los servicios)

Salimos de Monesterio siguiendo la traza de la N-630, que abandonamos por la izquierda junto al campo de fútbol. Higueras, olivos y el curso del arroyo de la Dehesa acompañarán nuestro caminar. A los tres kilómetros del inicio cruzamos el arroyo por una pasarela de hormigón (Km 3,1) y seguimos nuestro trayecto rodeado de encinares y escoltados por dos muros de piedra. Ni el entorno ni la situación varían demasiado y llegamos hasta la carretera que une Calera de León y Montemolín (Km 5,7). La cruzamos y seguimos recto hacia una zona conocida como chaparral del Hospital.

En los siguientes kilómetros la dehesa, sin apenas transición, se rendirá a una extensa llanura de cultivos. Pasado el kilómetro diez de la etapa, desde el lugar conocido como El Cerrillo, apreciamos ya Fuente de Cantos. Un efecto óptico, en esta llanura casi infinita, va a jugar con nosotros durante las próximas horas. Por increíble que parezca aún restan once kilómetros hasta la localidad natal del pintor Francisco de Zurbarán (Km 10,7).

Continuamos en suave descenso durante más de un kilómetro para virar en dirección noreste buscando el cauce del arroyo Bodión, que cruzamos (Km 13,3). Desde este punto, el más bajo de la jornada a 550 metros de altitud, comenzamos a subir hasta los 620 metros y llegamos a un paraje conocido como Dehesa del Campo. En ligera bajada, de nuevo, llegamos junto a la Villa Camino de Santiago, decorada con varias cerámicas que marcan los kilómetros realizados desde Sevilla y los que aún nos faltan hasta Santiago de Compostela (Km 17,4).

Durante los últimos cuatro kilómetros nos vamos aproximando a la N-630, que avanza a la derecha, y entramos en Fuente de Cantos cruzando la carretera EX-202.