Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Vía de la plata
Etapa 5

Etapa de Monesterio a Fuente de Cantos

km 21,6
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
Albergues 0
Disponible sin conexión

Decimos adiós a la dehesa y hola a la extensa llanura de cultivos

Información sobre la etapa 5: Etapa de Monesterio a Fuente de Cantos

Perfil: Etapa de Monesterio a Fuente de Cantos

Ampliar mapa

Puntos de interés de la etapa 5: Etapa de Monesterio a Fuente de Cantos

  • 9 Nuestra Señora de la Granada
  • 8 Casa Museo de Zurbarán
  • 7 Albergue Convento Vía de la Plata de Fuente de Cantos
  • 6 Villa Camino de Santiago
  • 5 Tierras de labor. Cambio de Paisaje
  • 4 Piara de Cerdos Ibéricos
  • 3 Arroyo La Dehesa
  • 2 Centro de Interpretación General de la Vía de la Plata
  • 1 Iglesia de San Pedro

El itinerario

  • Km 0. Monesterio(Todos los servicios)

Salimos de Monesterio siguiendo la traza de la N-630, que abandonamos por la izquierda junto al campo de fútbol. Higueras, olivos y el curso del arroyo de la Dehesa acompañarán nuestro caminar. A los tres kilómetros del inicio cruzamos el arroyo por una pasarela de hormigón (Km 3,1) y seguimos nuestro trayecto rodeado de encinares y escoltados por dos muros de piedra. Ni el entorno ni la situación varían demasiado y llegamos hasta la carretera que une Calera de León y Montemolín (Km 5,7). La cruzamos y seguimos recto hacia una zona conocida como chaparral del Hospital.

En los siguientes kilómetros la dehesa, sin apenas transición, se rendirá a una extensa llanura de cultivos. Pasado el kilómetro diez de la etapa, desde el lugar conocido como El Cerrillo, apreciamos ya Fuente de Cantos. Un efecto óptico, en esta llanura casi infinita, va a jugar con nosotros durante las próximas horas. Por increíble que parezca aún restan once kilómetros hasta la localidad natal del pintor Francisco de Zurbarán (Km 10,7).

Continuamos en suave descenso durante más de un kilómetro para virar en dirección noreste buscando el cauce del arroyo Bodión, que cruzamos (Km 13,3). Desde este punto, el más bajo de la jornada a 550 metros de altitud, comenzamos a subir hasta los 620 metros y llegamos a un paraje conocido como Dehesa del Campo. En ligera bajada, de nuevo, llegamos junto a la Villa Camino de Santiago, decorada con varias cerámicas que marcan los kilómetros realizados desde Sevilla y los que aún nos faltan hasta Santiago de Compostela (Km 17,4).

Durante los últimos cuatro kilómetros nos vamos aproximando a la N-630, que avanza a la derecha, y entramos en Fuente de Cantos cruzando la carretera EX-202.

  • Km 21,6. Fuente de Cantos(Todos los servicios)

Las dificultades

Observaciones

En imágenes

Qué ver, qué hacer

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Siguiente etapa

Etapa de Fuente de Cantos a Zafra Etapa 6

Etapa de Fuente de Cantos a Zafra

km 24,6
Tiempo 06H 15’
Dificultad Media
2 Albergues