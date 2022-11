Etapa de Monesterio a Fonte de Cantos

O itinerario

Km 0. Monesterio(Todos os servizos)

Km 21,6. Fonte de Cantos(Todos os servizos)

Saímos deseguindo trázaa da N-630, que abandonamos pola esquerda xunto ao campo de fútbol. Higueras, oliveiras e o curso de oacompañarán o noso camiñar. Ao tres quilómetros do inicio cruzamos o arroio por unha pasarela de formigóne seguimos o noso traxecto rodeado de encinares e escoltados por dous muros de pedra. Nin a contorna nin a situación varían demasiado e chegamos até a. Cruzámola e seguimos recto cara a unha zona coñecida como.Nos seguintes quilómetros a dehesa, sen apenas transición, renderase a unha extensa chaira de cultivos. Pasado o quilómetro dez da etapa, desde o lugar coñecido como, apreciamos xa Fonte de Cantos. Un efecto óptico, nesta chaira case infinita, vai xogar connosco durante as próximas horas. Por incrible que pareza aínda restan once quilómetros até a localidade natal do pintorContinuamos en suave descenso durante máis dun quilómetro para virar en dirección nordés buscando a canle de o, que cruzamos. Desde este punto, o máis baixo da xornada a 550 metros de altitude, comezamos a subir até os 620 metros e chegamos a unha paraxe coñecida como. En lixeira baixada, de novo, chegamos xunto a a, decorada con varias cerámicas que marcan os quilómetros realizados desde Sevilla e os que aínda nos faltan até Santiago de Compostela.Durante os últimos catro quilómetros ímonos aproximando á N-630, que avanza á dereita, e entramos encruzando a estrada EX-202.