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Vía da prata

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Etapa 5

Etapa de Monesterio a Fonte de Cantos

km 21,6
Tempo 05H 15’
Dificultade media
Albergues 0
Dispoñible sen conexión

Despedimos a dehesa e ola a vasta chaira de cultivos

Información sobre a etapa 5: Etapa de Monesterio a Fonte de Cantos

Perfil: Etapa de Monesterio a Fonte de Cantos

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Puntos de interese da etapa 5: Etapa de Monesterio a Fonte de Cantos

  • 9 Nosa Señora de Granada
  • 8 Casa Museo Zurbarán
  • 7 Albergue Convento Vía de la Plata de Fuente de Cantos
  • 6 Vila Camiño de Santiago
  • 5 Terras agrícolas. cambio de paisaxe
  • 4 Rabaño de Porcos Ibéricos
  • 3 Regueiro da Dehesa
  • 2 Centro Xeral de Interpretación da Vía da Prata
  • 1 Igrexa de San Pedro

O itinerario

  • Km 0. Monesterio(Todos os servizos)

Saímos de Monesterio seguindo trázaa da N-630, que abandonamos pola esquerda xunto ao campo de fútbol. Higueras, oliveiras e o curso de o arroio da Dehesa acompañarán o noso camiñar. Ao tres quilómetros do inicio cruzamos o arroio por unha pasarela de formigón (Km 3,1) e seguimos o noso traxecto rodeado de encinares e escoltados por dous muros de pedra. Nin a contorna nin a situación varían demasiado e chegamos até a estrada que une Calera de León e Montemolín (Km 5,7). Cruzámola e seguimos recto cara a unha zona coñecida como chaparral do Hospital.Nos seguintes quilómetros a dehesa, sen apenas transición, renderase a unha extensa chaira de cultivos. Pasado o quilómetro dez da etapa, desde o lugar coñecido como O Cerrillo, apreciamos xa Fonte de Cantos. Un efecto óptico, nesta chaira case infinita, vai xogar connosco durante as próximas horas. Por incrible que pareza aínda restan once quilómetros até a localidade natal do pintor Francisco de Zurbarán (Km 10,7).Continuamos en suave descenso durante máis dun quilómetro para virar en dirección nordés buscando a canle de o arroio Bodión, que cruzamos (Km 13,3). Desde este punto, o máis baixo da xornada a 550 metros de altitude, comezamos a subir até os 620 metros e chegamos a unha paraxe coñecida como Dehesa do Campo. En lixeira baixada, de novo, chegamos xunto a a Vila Camiño de Santiago, decorada con varias cerámicas que marcan os quilómetros realizados desde Sevilla e os que aínda nos faltan até Santiago de Compostela (Km 17,4).Durante os últimos catro quilómetros ímonos aproximando á N-630, que avanza á dereita, e entramos en Fonte de Cantos cruzando a estrada EX-202.

  • Km 21,6. Fonte de Cantos(Todos os servizos)

As dificultades

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2 Albergues