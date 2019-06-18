Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Etapa de Monesterio a Font de Cantos
Diem adéu a la devesa i hola a l'extensa plana de cultius
Informació sobre l’etapa 5: Etapa de Monesterio a Font de Cantos
Amplia el mapa
Punts d’interès de l’etapa 5: Etapa de Monesterio a Font de Cantos
L’itinerari
- Km 0. Monesterio(Tots els serveis)
Sortim de Monesterio seguint la traça de la N-630, que abandonem per l'esquerra al costat del camp de futbol. Figueres, oliveres i el curs de el rierol de la Devesa acompanyaran el nostre caminar. Als tres quilòmetres de l'inici creuem el rierol per una passarel·la de formigó (Km 3,1) i seguim el nostre trajecte envoltat d'alzinars i escortats per dos murs de pedra. Ni l'entorn ni la situació varien massa i arribem fins a la carretera que uneix Calera de Lleó i Montemolín (Km 5,7). La creuem i seguim recte cap a una zona coneguda com a garriga de l'Hospital.En els següents quilòmetres la devesa, sense tot just transició, es rendirà a una extensa plana de cultius. Passat el quilòmetre deu de l'etapa, des del lloc conegut com El Cerrillo, apreciem ja Font de Cantos. Un efecte òptic, en aquesta plana gairebé infinita, jugarà amb nosaltres durant les pròximes hores. Per increïble que sembli encara resten onze quilòmetres fins a la localitat natal del pintor Francisco de Zurbarán (Km 10,7).Continuem en suau descens durant més d'un quilòmetre per a virar en direcció nord-est buscant el llit de el rierol Bodión, que creuem (Km 13,3). Des d'aquest punt, el més baix de la jornada a 550 metres d'altitud, comencem a pujar fins als 620 metres i arribem a un paratge conegut com a Devesa del Camp. En lleugera baixada, de nou, arribem al costat de la Vila Camí de Santiago, decorada amb diverses ceràmiques que marquen els quilòmetres realitzats des de Sevilla i els que encara ens falten fins a Santiago de Compostel·la (Km 17,4).Durant els últims quatre quilòmetres ens anem aproximant a la N-630, que avança a la dreta, i entrem en Font de Cantos travessant la carretera EX-202.
- Km 21,6. Font de Cantos(Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots