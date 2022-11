Etapa de Monesterio a Font de Cantos

L’itinerari

Km 0. Monesterio(Tots els serveis)

Km 21,6. Font de Cantos(Tots els serveis)

Sortim deseguint la traça de la N-630, que abandonem per l'esquerra al costat del camp de futbol. Figueres, oliveres i el curs de elacompanyaran el nostre caminar. Als tres quilòmetres de l'inici creuem el rierol per una passarel·la de formigói seguim el nostre trajecte envoltat d'alzinars i escortats per dos murs de pedra. Ni l'entorn ni la situació varien massa i arribem fins a la. La creuem i seguim recte cap a una zona coneguda com a.En els següents quilòmetres la devesa, sense tot just transició, es rendirà a una extensa plana de cultius. Passat el quilòmetre deu de l'etapa, des del lloc conegut com, apreciem ja Font de Cantos. Un efecte òptic, en aquesta plana gairebé infinita, jugarà amb nosaltres durant les pròximes hores. Per increïble que sembli encara resten onze quilòmetres fins a la localitat natal del pintorContinuem en suau descens durant més d'un quilòmetre per a virar en direcció nord-est buscant el llit de el, que creuem. Des d'aquest punt, el més baix de la jornada a 550 metres d'altitud, comencem a pujar fins als 620 metres i arribem a un paratge conegut com a. En lleugera baixada, de nou, arribem al costat de la, decorada amb diverses ceràmiques que marquen els quilòmetres realitzats des de Sevilla i els que encara ens falten fins a Santiago de Compostel·la.Durant els últims quatre quilòmetres ens anem aproximant a la N-630, que avança a la dreta, i entrem entravessant la carretera EX-202.