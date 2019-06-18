Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio

El itinerario

Km 0. Almadén de la Plata(Todos los servicios)

Siguiendo el rastro de flechas amarillas por las calles de Almadén subimos hasta la plaza de toros. Al frente se alza el cerro de los Covachas. Abandonamos la población entre instalaciones de paneles solares y más adelante, ya en descenso por una zona con algunas chumberas, vamos en busca de la primera cancela de la etapa. Son incontables durante el primer tramo de la etapa. Junto a alguna piara de ibéricos llegamos hasta una formidable casa porticada bautizada como La Postura (Km 2,5), pasada la casa llegamos a un puente y atención, nada más cruzarlo a unos cien metros hay que girar a la izquierda, aunque está bien señalizado es fácil no ver el desvio.

El camino nos llevará más adelante a cruzar el arroyo de la Víbora (Km 3,8), a escasos cien metros de la carretera que lleva a El Real de la Jara. Seguimos en ligero ascenso junto al cauce. Pasada ya la primera hora de etapa el perfil se torna más suave y los siguientes dos kilómetros y medio serán un discurrir por la finca de Arroyo Mateos, donde podremos disfrutar de un admirable entorno y de la compañía de toda una variedad de animales domésticos. Una fuerte bajada nos llevará a cruzar el arroyo Mateos, el punto más bajo de la etapa que en los mapas viene reflejado con el nombre de arroyo de la Huerta del Corcho y que vierte sus aguas al Rivera del Cala (Km 7,5). A escasos 250 metros se encuentra el límite con la provincia de Huelva pero no lo llegamos a atravesar. Ahora el camino asciende y, en unos cientos de metros, llegamos junto a un cartel que nos informa sobre la ruta de la Colada del Camino Viejo de Almadén o de Los Bonales (Km 9).

Seguiremos el ascenso por esta ruta y en paralelo a una línea de alta tensión.

Una bajada más técnica nos lleva a pasar otra cancela y a salir de los terrenos privados. Cuatro kilómetros por una amplia pista, prácticamente llanos salvo en el tramo final y en las inmediaciones de la dehesa de Robles, nos llevan hasta El Real de la Jara, último pueblo andaluz de la ruta. Se accede a la localidad por la calle Pablo Picasso, junto al albergue municipal. Los escasos quince kilómetros que llevamos, aunque de trazado ‘rompepiernas’, plantearán a algunos la continuidad de la etapa hasta Monesterio, distante otros veinte kilómetros.

Km 14,7. El Real de la Jara(Todos los servicios)

El que decida seguir, con la vista en el castillo medieval que domina la localidad, abandona El Real de la Jara por la calle San Bartolomé para coger el cordel de Monesterio. En tan sólo un kilómetro, tras pasar el límite de la provincia de Sevilla y entrar en Badajoz, cruzamos el arroyo de la Víbora (Km 15,7). A la derecha se encuentran las ruinas del castillo de las Torres, de origen y función incierto. Se cree que fue levantado en la Baja Edad Media y de su estructura original aún conserva tres torreones de base circular.

Sin sombra que nos cobije avanzamos por el amplio cordel junto a la finca Vistahermosa. Más adelante, pasados cuatro kilómetros y medio de El Real de la Jara, cruzará nuestro camino la vereda de la Ruta de los Contrabandistas que desciende de la sierra de San Roque, situada a varios kilómetros a mano derecha. Sin más referencias destacables llegamos hasta el cruce con la carretera EX-103, junto a la futurista ermita de San Isidro (Km 25,5). Seguimos a mano izquierda y a doscientos metros aparece la N-630, cuyo rastro perdimos en la primera etapa en la localidad de Santiponce. Continuamos por ella, por la derecha y dirección Monesterio. Pasamos bajo la autovía y cogemos un camino que avanza por la derecha de la nacional. Tres kilómetros y medio en ascenso continuo y con la N-630 a nuestra derecha, nos sitúan en el alto del puerto de la Cruz (Km 32,8) . Tras un merendero entramos en Monesterio, localidad de servicios dividida por la carretera nacional.