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Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio
Último día pola serra andaluza que dá paso a Estremadura
Información sobre a etapa 4: Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio
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Puntos de interese da etapa 4: Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio
O itinerario
- Km 0. Almadén de la Plata(Todos os servizos)
Seguindo o rastro de frechas amarelas polas rúas de Almadén subimos até a praza de touros. Á fronte álzase o cerro dos Covachas. Abandonamos a poboación entre instalacións de paneis solares e máis adiante, xa en descenso por unha zona con algunhas chumberas, imos en busca da primeira cancela da etapa. Son incontables durante o primeiro tramo da etapa. Xunto a algunha piara de ibéricos chegamos até unha formidable casa porticada bautizada como A Postura (Km 2,5), pasada a casa chegamos a unha ponte e atención, nada máis cruzalo a uns cen metros hai que virar á esquerda, aínda que está ben sinalizado é fácil non ver o desvio.O camiño levaranos máis adiante a cruzar o arroio da Víbora (Km 3,8), a escasos cen metros da estrada que leva a El Real de la Jara. Seguimos en lixeiro ascenso xunto á canle. Pasada xa a primeira hora de etapa o perfil tórnase máis suave e os seguintes dous quilómetros e medio serán un discorrer pola leira de Arroio Mateos, onde poderemos gozar dunha admirable contorna e da compañía de toda unha variedade de animais domésticos. Unha forte baixada levaranos a cruzar o arroio Mateos, o punto máis baixo da etapa que nos mapas vén reflectido co nome de arroio da Huerta da Cortiza e que verte as súas augas a o Rivera da Cala (Km 7,5). A escasos 250 metros atópase o límite coa provincia de Huelva pero non o chegamos a atravesar. Agora o camiño ascende e, nuns centos de metros, chegamos xunto a un cartel que nos informa sobre a ruta de a Coada do Camiño Vello de Almadén ou dos Bonales (Km 9).Seguiremos o ascenso por esta ruta e en paralelo a unha liña de alta tensión.Unha baixada máis técnica lévanos a pasar outra cancela e a saír dos terreos privados. Catro quilómetros por unha ampla pista, practicamente chan salvo no tramo final e nas inmediacións da dehesa de Carballos, lévannos até El Real de la Jara, último pobo andaluz da ruta. Accédese á localidade pola rúa Pablo Picasso, xunto ao albergue municipal. O escasos quince quilómetros que levamos, aínda que de trazado ‘rompepiernas’, exporán a algúns a continuidade da etapa até Monesterio, distante outro vinte quilómetros.
- Km 14,7. El Real de la Jara(Todos os servizos)
O que decida seguir, con a vista no castelo medieval que domina a localidade, abandona El Real de la Jara pola rúa San Bartolomé para coller o cordel de Monesterio. En tan só un quilómetro, tras pasar o límite da provincia de Sevilla e entrar en Badaxoz, cruzamos o arroio da Víbora (Km 15,7). Á dereita atópanse as ruínas de o castelo das Torres, de orixe e función incerto. Crese que foi levantado na Baixa Idade Media e da súa estrutura orixinal aínda conserva tres torreóns de base circular.Sen sombra que nos acubille avanzamos polo amplo cordel xunto á leira Vistahermosa. Máis adiante, pasados catro quilómetros e medio del Real de la Jara, cruzará o noso camiño a vereda de a Ruta dos Contrabandistas que descende de a serra de San Roque, situada a varios quilómetros a man dereita. Sen máis referencias destacables chegamos até o cruzamento coa estrada EX-103, xunto á futurista ermida de San Isidro (Km 25,5). Seguimos a man esquerda e a douscentos metros aparece a N-630, cuxo rastro perdemos na primeira etapa na localidade de Santiponce. Continuamos por ela, pola dereita e dirección Monesterio. Pasamos baixo a autovía e collemos un camiño que avanza pola dereita da nacional. Tres quilómetros e medio en ascenso continuo e coa N-630 á nosa dereita, sitúannos no alto de o porto da Cruz (Km 32,8) . Tras un merendero entramos en Monesterio, localidade de servizos dividida pola estrada nacional.
- Km 34,5. Monesterio(Todos os servizos)
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