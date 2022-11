Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio

O itinerario

Km 0. Almadén de la Plata(Todos os servizos)

Km 14,7. El Real de la Jara(Todos os servizos)

Km 34,5. Monesterio(Todos os servizos)

Seguindo o rastro de frechas amarelas polas rúas desubimos até a. Á fronte álzase o. Abandonamos a poboación entre instalacións de paneis solares e máis adiante, xa en descenso por unha zona con algunhas chumberas, imos en busca da primeira cancela da etapa. Son incontables durante o primeiro tramo da etapa. Xunto a algunha piara de ibéricos chegamos até unha formidable casa porticada bautizada comopasada a casa chegamos a unha ponte e atención, nada máis cruzalo a uns cen metros hai que virar á esquerda, aínda que está ben sinalizado é fácil non ver o desvio.O camiño levaranos máis adiante a cruzar o, a escasos cen metros da estrada que leva a El Real de la Jara. Seguimos en lixeiro ascenso xunto á canle. Pasada xa a primeira hora de etapa o perfil tórnase máis suave e os seguintes dous quilómetros e medio serán un discorrer pola leira de, onde poderemos gozar dunha admirable contorna e da compañía de toda unha variedade de animais domésticos. Unha forte baixada levaranos a cruzar o, o punto máis baixo da etapa que nos mapas vén reflectido co nome dee que verte as súas augas a o. A escasos 250 metros atópase o límite coa provincia depero non o chegamos a atravesar. Agora o camiño ascende e, nuns centos de metros, chegamos xunto a un cartel que nos informa sobre a ruta de a.Seguiremos o ascenso por esta ruta e en paralelo a unha liña de alta tensión.Unha baixada máis técnica lévanos a pasar outra cancela e a saír dos terreos privados. Catro quilómetros por unha ampla pista, practicamente chan salvo no tramo final e nas inmediacións da dehesa de Carballos, lévannos até, último pobo andaluz da ruta. Accédese á localidade pola rúa Pablo Picasso, xunto ao albergue municipal. O escasos quince quilómetros que levamos, aínda que de trazado ‘rompepiernas’, exporán a algúns a continuidade da etapa até Monesterio, distante outro vinte quilómetros.O que decida seguir, con aque domina a localidade, abandona El Real de la Jara pola rúa San Bartolomé para coller o. En tan só un quilómetro, tras pasar o límite da provincia de Sevilla e entrar en Badaxoz, cruzamos o. Á dereita atópanse as ruínas de o, de orixe e función incerto. Crese que foi levantado na Baixa Idade Media e da súa estrutura orixinal aínda conserva tres torreóns de base circular.Sen sombra que nos acubille avanzamos polo amplo cordel xunto á leira. Máis adiante, pasados catro quilómetros e medio del Real de la Jara, cruzará o noso camiño a vereda de aque descende de a, situada a varios quilómetros a man dereita. Sen máis referencias destacables chegamos até o cruzamento coa estrada EX-103, xunto á futurista. Seguimos a man esquerda e a douscentos metros aparece a N-630, cuxo rastro perdemos na primeira etapa na localidade de Santiponce. Continuamos por ela, pola dereita e dirección. Pasamos baixo a autovía e collemos un camiño que avanza pola dereita da nacional. Tres quilómetros e medio en ascenso continuo e coa N-630 á nosa dereita, sitúannos no alto de o. Tras un merendero entramos en, localidade de servizos dividida pola estrada nacional.