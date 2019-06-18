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Almadén de la Platatik Monesteriorako etapa
Andaluziako mendilerroko azken jardunaldia, Extremadurari txanda uzten diona
Etapari buruzko informazioa 4: Almadén de la Platatik Monesteriorako etapa
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Etapako interesguneak 4: Almadén de la Platatik Monesteriorako etapa
Ibilbidea
- 0 km. Almadén de la Plata (zerbitzu guztiak)
Almadengo kaleetan zehar gezi horien arrastoari jarraituz, zezen-plazaraino igoko gara. Kopetan, Covachetako muinoa dago. Eguzki-panelen instalazioen arteko populazioa alde batera utzi, eta, aurrerago, txunbera batzuk dituen eremu batean behera, etapako lehen burdin sarearen bila goaz. Kontaezinak dira etaparen lehen tartean. Iberiko-talde baten ondoan, La Postura (2,5 km) izeneko etxe arkupedun batera iritsiko gara. Etxea igaro ondoren, zubi batera iritsiko gara eta adi egongo gara. Ehun bat metrora gurutzatu bezain laster, ezkerretara egingo dugu bira, nahiz eta ondo seinaleztatuta dagoen, ez da erraza desbioa ikustea. Bideak aurrera eramango gaitu Sugegorri erreka (3,8 km) zeharkatzera, El Real de la Jarara doan errepidetik ehun metro eskasera. Ibilguaren ondotik pixka bat gorantz jarraitzen dugu. Etapako lehen ordua igarota, profila leunagoa izango da, eta hurrengo bi kilometro eta erdiak Arroyo Mateos finkatik joango dira. Inguru zoragarria izango dugu, eta etxeko animalia ugari izango ditugu. Jaitsiera gogor batek Mateos errekastoa zeharkatzera eramango gaitu. Etapako punturik baxuena mapetan El Corcho errekastoa da eta bere urak Rivera del Calara isurtzen ditu (7,5. km). 250 metro eskasera, Huelvako probintziarekiko muga dago, baina ez dugu zeharkatu. Orain bidea gorantz doa, eta, ehunka metrotan, Almadengo Bide Zaharreko edo Los Bonaleseko Galdaren (9. km) ibilbidearen berri ematen digun kartelaren ondoan iritsiko gara. Bide horretatik jarraituko dugu, goi-tentsioko linea baten paraleloan. Jaitsiera teknikoago baten ondorioz, beste langa bat igaro eta lur pribatuetatik irteten gara. Pista zabal batetik lau kilometrora, lauak ia, azken tartean eta Robles dehesaren inguruan izan ezik, El Real de la Jara izeneko Andaluziako ibilbideko azken herriraino iritsiko gara. Pablo Picasso kaletik sartzen da herrira, udal aterpetxearen ondoan. Daramatzagun hamabost kilometro urriek, nahiz eta ibilbide ‘rompepiernoak’ izan, batzuei etaparen jarraipena proposatuko diete Monesterioraino, beste hogei kilometrora.
- 14,7 km. El Real de la Jara (Zerbitzu guztiak)
Herria menperatzen duen Erdi Aroko gazteluan ikusita, El Real de la Jara San Bartolomé kaletik ateratzen da, Monesterioko korela hartzeko. Kilometro bakar batean, Sevillako probintziako muga igaro eta Badajozen sartu ondoren, Sugegorria erreka zeharkatuko dugu (15,7 km). Eskuinean, Las Torres gazteluko aurriak daude, jatorri eta funtzio ezezagunekoak. Behe Erdi Aroan eraiki zutela uste da, eta jatorrizko egiturak oinarri zirkularreko hiru dorre ditu oraindik. Babestu gintuen itzalik gabe, Vistahermosa finkaren ondoko kordel zabalean aurrera goaz. Aurrerago, El Real de la Jaratik lau kilometro eta erdira, gure bidea gurutzatuko du San Roke mendilerrotik jaisten den Kontrabandisten Bideko bidezidorrak, eskuin-eskuan kilometro batzuetara baitago. Besterik gabe, EX-103 errepidearen bidegurutzera iritsiko gara, San Isidro ermita futuristaren ondoan (25,5. km). Ezkerretara jarraituko dugu, eta berrehun metrora N-630 agertuko da. Lehen etapan galdu genuen haren arrastoa, Santiponce herrian. Eskuinetik jarraitu, Monesterio norabidean. Autobiaren azpitik pasa eta bide bat hartuko dugu, nazioaren eskuinetik. Hiru kilometro eta erdi etengabe gora eginez eta N-630 gure eskuinean dugula, La Cruz mendatearen gainean gaude (32,8 km). Merendero baten ondoren, Monesterion sartuko gara, errepide nazionalak banatzen duen zerbitzu-herrian.
- 34,5 km. Monesterio (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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