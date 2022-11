Etapa d'Almadén de la Plata a Monesterio

L’itinerari

Km 0. Almadén de la Plata(Tots els serveis)

Km 14,7. El Real de la Jara(Tots els serveis)

Km 34,5. Monesterio(Tots els serveis)

Seguint el rastre de fletxes grogues pels carrers depugem fins a la. Al capdavant s'alça el. Abandonem la població entre instal·lacions de panells solars i més endavant, ja en descens per una zona amb algunes chumberas, anem a la recerca de la primera cancel·la de l'etapa. Són incomptables durant el primer tram de l'etapa. Al costat d'alguna piulés d'ibèrics arribem fins a una formidable casa porticada batejada compassada la casa vam arribar a un pont i atenció, res més creuar-ho a uns cent metres cal girar a l'esquerra, encara que està ben senyalitzat és fàcil no veure el desvio.El camí ens portarà més endavant a creuar el, a escassos cent metres de la carretera que porta al Real de la Jara. Seguim en lleuger ascens al costat del llit. Passada ja la primera hora d'etapa el perfil es torna més suau i els següents dos quilòmetres i mig seran un discórrer per la finca de, on podrem gaudir d'un admirable entorn i de la companyia de tota una varietat d'animals domèstics. Una forta baixada ens portarà a creuar el, el punt més baix de l'etapa que en els mapes ve reflectit amb el nom dei que aboca les seves aigües a el. A escassos 250 metres es troba el límit amb la província deperò no l'arribem a travessar. Ara el camí ascendeix i, en uns centenars de metres, arribem al costat d'un cartell que ens informa sobre la ruta de la.Seguirem l'ascens per aquesta ruta i en paral·lel a una línia d'alta tensió.Una baixada més tècnica ens porta a passar una altra cancel·la i a sortir dels terrenys privats. Quatre quilòmetres per una àmplia pista, pràcticament plans excepte en el tram final i en els voltants de la devesa de Robles, ens porten fins a, últim poble andalús de la ruta. S'accedeix a la localitat pel carrer Pablo Picasso, al costat de l'alberg municipal. Els escassos quinze quilòmetres que portem, encara que de traçat ‘rompepiernas’, plantejaran a alguns la continuïtat de l'etapa fins a Monesterio, distant altres vint quilòmetres.El que decideixi seguir, amb laque domina la localitat, abandona El Real de la Jara pel carrer Sant Bartolomé per a agafar el. En tan sols un quilòmetre, després de passar el límit de la província de Sevilla i entrar a Badajoz, creuem el. A la dreta es troben les ruïnes de el, d'origen i funció incert. Es creu que va ser aixecat en la Baixa Edat mitjana i de la seva estructura original encara conserva tres torrasses de base circular.Sense ombra que ens aculli avancem per l'ampli cordill al costat de la finca. Més endavant, passats quatre quilòmetres i mig del Real de la Jara, creuarà el nostre camí el corriol de laque descendeix de la, situada a diversos quilòmetres a mà dreta. Sense més referències destacables arribem fins a l'encreuament amb la carretera EX-103, al costat de la futurista. Continuem a mà esquerra i a dos-cents metres apareix la N-630, el rastre de la qual vam perdre en la primera etapa en la localitat de Santiponce. Continuem per ella, per la dreta i direcció. Passem sota l'autovia i agafem un camí que avança per la dreta de la nacional. Tres quilòmetres i mig en ascens continu i amb la N-630 a la nostra dreta, ens situen en l'alt de el. Després d'un berenador entrem en, localitat de serveis dividida per la carretera nacional.