Zilarraren bidea
Etapa 3
Castilblanco de los Arroyosetik Almadén de la Platara
km 29,3
Denbora 07H 00’
Zailtasuna media
Aterpetxeak 2
Konexiorik gabe erabilgarri
Errepidez lehenengo zatia pisatzea Los Berrocales parkeraino
Etapari buruzko informazioa 3: Castilblanco de los Arroyosetik Almadén de la Platara
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Etapako interesguneak 3: Castilblanco de los Arroyosetik Almadén de la Platara
Ibilbidea
- 0 km. Castilblanco de los Arroyos (Zerbitzu guztiak)
- 29,3 km. Almadén de la Plata (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
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Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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