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Castilblanco de los Arroyos - Almadén de la Plata
Los Berrocales parkerainoko errepide zati astuna
Etapari buruzko informazioa 3: Castilblanco de los Arroyos - Almadén de la Plata
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Etapako interesguneak 3: Castilblanco de los Arroyos - Almadén de la Plata
Ibilbidea
- Km 0. Castilblanco de los Arroyos (Zerbitzu guztiak)
Antonio Machado etorbidetik jaitsiz hasiko dugu eguna, errepide ondoan. Herritik ateratzean SE-5405 errepidea hartu behar da. Herriko erdigunetik abiatzen bagara, gezi horiak Salbatore Jainkotiarraren elizaraino eramango gaitu, kalez kale errepideko bidegurutzeraino jaisteko. Aurretik 15 kilometro baino gehiagoko asfaltoa (Km 1).
Kilometro eta erdian, gure eskuinean, Las Minas eta Sierra Norte urbanizazioak (2,7. km) utziko ditugu, Castilblanco baino bizitegi-eremu handiagoa baitute. Bide-zoruan gora joango gara artelatzez eta behi- eta zezenketa-larreez inguratuta. Izan ere, Ortega Canoren "Yerbabuena" larrearen ondotik pasatuko gara. Errepidearen punturik altuenean, 520 metroko altueran, STAR (Eskualde-garapenerako telekomunikazioak) programaren antena bat dago. Kilometro bat aurrerago, azkenean, Los Berrocales Parke Naturalaren sarreraren ondoan utziko dugu errepidea (16,5.
km). Pasatuta 1,6 km. Yerbabuena dehesaren sarreratik, SE5405 errepidetik, km baino lehentxeago. 10. Pista bat prestatu da errepidearen eskuinaldetik, zuzenean Iparraldeko Mendilerroa Parke Naturalaren sarrerara daramana, zenbait km saihestuz. bazterbidetik ibiltzekoa. Bide seguru eta atsegin horretara iristeko (hasiera ez dago adierazita), eskuineko bazterbidetik jo behar da.
Baliteke orein bat baino gehiago ikustea etxaldeko ibilbidean. Aukera honek animatuta, alanbradan dagoen atetik sartu eta gure bidea jarraitzen dugu. Kilometro eta erdian La Morilla baso etxearen ondotik pasa eta ordubetez parkearen erditik sigi-saga doan pista batetik jarraituko dugu. Seinaleei kasu eginez, ezkerretara jo behar da lurrezko pista batetik. Erreka txiki baten gainetik pasa eta miliario moderno bat ikusiko dugu, atzo ikusi genuenaren antzekoa, eta El Berrocal herrixka zaharraren aurriak (22,2. km).
Pista jarraituko dugu, pinu birpopulatu batzuen albotik igarota, finka mugatzen duen alanbradaraino (25,3. km). Honen ondoren, bidea estuago bihurtzen da eta, jara artean, altuera irabazten goaz eta nekea ere bai, Calvario muinoa (27,5 Km) igo arte. Goitik ikuspegi ederra dago: iparraldean Almadén de la Plata, bere meategiak eta Cerro de los Covachas; hegoaldean Mediterraneoko mendiaren orban handi bat. Kilometro batez jaitsi eta Almadenera iritsiko gara. Aterpetxea herriaren beste aldean dago.
- Km 29,3. Almadén de la Plata (Zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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