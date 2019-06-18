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Etapa 3

Castilblanco de los Arroyosetik Almadén de la Platara

km 29,3
Denbora 07H 00’
Zailtasuna media
Aterpetxeak 2
Konexiorik gabe erabilgarri

Errepidez lehenengo zatia pisatzea Los Berrocales parkeraino

Etapari buruzko informazioa 3: Castilblanco de los Arroyosetik Almadén de la Platara

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Etapako interesguneak 3: Castilblanco de los Arroyosetik Almadén de la Platara

  • 13 Albergue juvenil Vía de la Plata de Almadén de la Plata
  • 12 Graziako Santa Maria eliza
  • 11 Erlojuaren dorrea
  • 10 Erlojuaren dorrea
  • 9 Almadén de la Platako ikuspegia
  • 8 Kalbarioko muinoa
  • 7 El Berrocal eta Miliario herrixka zaharra
  • 6 La Morilla oihan etxea
  • 5 Artelatza
  • 4 SE-185 errepidea
  • 3 Albergue de Castilblanco de los Arroyos
  • 2 Cervantesen oroitzapena
  • 1 El Divino Salvador eliza

Ibilbidea

  • 0 km. Castilblanco de los Arroyos (Zerbitzu guztiak)
Antonio Machado etorbidetik jaitsiz hasiko dugu jardunaldia, errepidearen ondoan. Herritik ateratzean, SE-5405 errepidea hartu behar da. Herriko hirigunetik abiatzen bagara, gezi horiak Jainko Salbatore elizara eramango gaituzte, kalez kale jaitsiz, errepidearen bidegurutzeraino. Aurretik 15 kilometro asfaltotik gora (1. km). Kilometro eta erdian, eskuinean, Las Minas eta Sierra Norte (2,7 km) urbanizazioak utziko ditugu, Castilblanokoa baino bizitegi-eremu handiagoa dutenak. Bidezorutik gora joango gara, behi- eta zezenketa-aziendako artelatz eta larrez inguratuta. Hain zuzen, Ortega Canoren "Yerbabuena" larrearen ondotik pasatuko gara. Errepidearen punturik altuenean, 520 metroko altueran, STAR (Eskualdeko garapenerako telekomunikazioak) programaren antena bat dago. Kilometro bat aurrerago, azkenik, errepidea utzi dugu Los Berrocales parke naturaleko sarreraren ondoan (16,5 km). Finkan barna ibiltzean, litekeena da orein bat baino gehiago ikustea. Aukera hori dela eta, alanbre hesiko atetik sartu eta gure bideari jarraituko diogu. Kilometro eta erdian, La Morilla oihan etxearen ondotik pasatuko gara eta ordubetez pista batetik jarraituko dugu, parkearen bidez. Seinaleei erreparatuta, ezkerrean lurrezko pista batetik desbideratu behar da. Pista horretan erreka txiki baten gainetik pasa, eta miliario moderno bat ikusiko dugu, atzo ikusi genuena, eta El Berrocal herri zaharraren hondakinak (22,2. km). Pista jarraituko dugu, landatutako pinu batzuen albotik, finka mugatzen duen alanbre hesiraino (25,3 km). Haren atzetik, bidea estuagoa bihurtzen da, eta, zirien artean, altitudea eta nekea irabazten goaz, Kalbarioko muinoa igo arte (27,5. km). Goitik ikuspegi ederra dago: iparraldean, Almadén de la Plata, meategiak eta Cerro de los Covachas; hegoaldean, Mediterraneoko mendien orbana. Kilometro bat egin eta Almadenera iritsiko gara. Aterpetxea herriaren beste aldean dago.
  • 29,3 km. Almadén de la Plata (zerbitzu guztiak)

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Almadén de la Platatik Monesteriorako etapa

km 34,5
Denbora 08H 30’
Zailtasuna alta
4 Aterpetxea