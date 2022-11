Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata

O itinerario

Km 0. Castilblanco de los Arroyos (Todos os servizos)

Km 29,3. Almadén de la Plata (Todos os servizos)

Iniciamos a xornada descendendo pola avenida Antonio Machado, xunto á estrada. Á saída do pobo hai que coller a. Se partimos desde o centro urbano do pobo, as frechas amarelas guiarannos até apara baixar callejeando até o cruzamento da estrada. Por diante máis de 15 quilómetros de asfalto.En quilómetro e medio, á nosa dereita, deixaremos as urbanizaciónsque teñen unha área residencial que supera ao de Castilblanco. Iremos ascendendo polo firme rodeados de alcornoques e dehesas de gando vacún e de lida. De feito, pasaremos xunto á dehesa "", propiedade de Ortega Cano. No punto máis alto da estrada, a 520 metros de altitude, atópase unha antena do programa STAR (Telecomunicacións para o desenvolvemento rexional). Un quilómetro máis adiante, por fin, deixamos a estrada xunto á entrada do.Durante o percorrido pola leira é moi probable avistar máis dun cervo. Animados por esta posibilidade, entramos pola porta que hai no aramado e continuamos o noso camiño. En quilómetro e medio pasamos xunto á casa forestale seguimos durante unha hora por unha pista que serpentea por medio do parque. Atendendo á sinalización hai que desviarse á esquerda por unha pista de terra, onde cruzamos sobre un pequeno arroio e vemos un miliario moderno, como o que vimos onte, e as ruínas do antigo poboado.Seguimos a pista, flanqueada dalgúns piñeiros repoboados, até o aramado que delimita a leira. Tras ela, o camiño tórnase máis estreito e, entre xaras, imos gañando altitude e, tamén fatiga, até coroar o. Desde o alto hai unha boa panorámica: ao norte, as súas minas e o; ao sur unha mancha inabarcable de monte mediterráneo. Descendemos durante un quilómetro e chegamos a Almadén. O albergue atópase alén do pobo.