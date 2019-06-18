Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata
Pesado primeiro tramo por estrada até o Parque os Berrocales
Información sobre a etapa 3: Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata
Ampliar mapa
Puntos de interese da etapa 3: Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata
O itinerario
- Km 0. Castilblanco de los Arroyos (Todos os servizos)
Iniciamos a xornada descendendo pola avenida Antonio Machado, xunto á estrada. Á saída do pobo hai que coller a SE-5405. Si partimos desde o centro urbano do pobo, as frechas amarelas guiarannos até a igrexa do Divino Salvador para baixar callejeando até o cruzamento da estrada. Por diante máis de 15 quilómetros de asfalto (Km 1).
En quilómetro e medio, á nosa dereita, deixaremos as urbanizacións As Minas e Sierra Norte (Km 2,7) que teñen unha área residencial que supera ao de Castilblanco. Iremos ascendendo polo firme rodeados de alcornoques e dehesas de gando vacún e de lida. De feito, pasaremos xunto á dehesa "Yerbabuena", propiedade de Ortega Cano. No punto máis alto da estrada, a 520 metros de altitude, atópase unha antena do programa STAR (Telecomunicacións para o desenvolvemento rexional). Un quilómetro máis adiante, por fin, deixamos a estrada xunto á entrada do Parque Natural os Berrocales (Km 16,5).
A ter en conta: Pasados 1,6 km. da entrada da dehesa Yerbabuena, pola estrada SE5405, algo antes do km. 10 habilitouse unha pista polo lado dereito da estrada que leva directamente á entrada do Parque Natural Sierra Norte, evitando varios km. de percorrido polo arcèn. Para chegar a este camiño seguro e agradable cuxo comezo non se atopa indicado, débese acceder desde o arcèn dereito.
Durante o percorrido pola leira é moi probable avistar máis dun cervo. Animados por esta posibilidade, entramos pola porta que hai no aramado e continuamos o noso camiño. En quilómetro e medio pasamos xunto á casa forestal A Morilla e seguimos durante unha hora por unha pista que serpentea por medio do parque. Atendendo á sinalización hai que desviarse á esquerda por unha pista de terra, onde cruzamos sobre un pequeno arroio e vemos un miliario moderno, como o que vimos onte, e as ruínas do antigo poboado O Berrocal (Km 22,2) .
Seguimos a pista, flanqueada dalgúns piñeiros repoboados, até o aramado que delimita a leira (Km 25,3). Tras ela, o camiño tórnase máis estreito e, entre xaras, imos gañando altitude e, tamén fatiga, até coroar o Cerro do Calvario (Km 27,5). Desde o alto hai unha boa panorámica: ao norte Almadén de la Plata, as súas minas e o Cerro dos Covachas; ao sur unha mancha inabarcable de monte mediterráneo. Descendemos durante un quilómetro e chegamos a Almadén. O albergue atópase alén do pobo.
- Km 29,3. Almadén de la Plata (Todos os servizos)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo