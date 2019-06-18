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Vía da prata

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Etapa 3

Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata

km 29,3
Tempo 07H 00’
Dificultade media
Albergues 2
Dispoñible sen conexión

Pesado primeiro tramo por estrada até o Parque os Berrocales

Información sobre a etapa 3: Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata

Perfil: Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata

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Puntos de interese da etapa 3: Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata

  • 12 Albergue juvenil Vía de la Plata de Almadén de la Plata
  • 11 Igrexa de Santa María de Gracia
  • 10 torre do reloxo
  • 9 Vista de Almaden de la Plata
  • 8 Outeiro do Calvario
  • 7 Antigo asentamento El Berrocal e Miliario
  • 6 Casa forestal La Morilla
  • 5 sobreira
  • 4 Estrada SE-185
  • 3 Albergue de Castilblanco de los Arroyos
  • 2 Lémbrome de Cervantes
  • 1 Igrexa do Divino Salvador

O itinerario

  • Km 0. Castilblanco de los Arroyos (Todos os servizos)

Iniciamos a xornada descendendo pola avenida Antonio Machado, xunto á estrada. Á saída do pobo hai que coller a SE-5405. Si partimos desde o centro urbano do pobo, as frechas amarelas guiarannos até a igrexa do Divino Salvador para baixar callejeando até o cruzamento da estrada. Por diante máis de 15 quilómetros de asfalto (Km 1).

En quilómetro e medio, á nosa dereita, deixaremos as urbanizacións As Minas e Sierra Norte (Km 2,7) que teñen unha área residencial que supera ao de Castilblanco. Iremos ascendendo polo firme rodeados de alcornoques e dehesas de gando vacún e de lida. De feito, pasaremos xunto á dehesa "Yerbabuena", propiedade de Ortega Cano. No punto máis alto da estrada, a 520 metros de altitude, atópase unha antena do programa STAR (Telecomunicacións para o desenvolvemento rexional). Un quilómetro máis adiante, por fin, deixamos a estrada xunto á entrada do Parque Natural os Berrocales (Km 16,5).

A ter en conta: Pasados 1,6 km. da entrada da dehesa Yerbabuena, pola estrada SE5405, algo antes do km. 10 habilitouse unha pista polo lado dereito da estrada que leva directamente á entrada do Parque Natural Sierra Norte, evitando varios km. de percorrido polo arcèn. Para chegar a este camiño seguro e agradable cuxo comezo non se atopa indicado, débese acceder desde o arcèn dereito. 

Durante o percorrido pola leira é moi probable avistar máis dun cervo. Animados por esta posibilidade, entramos pola porta que hai no aramado e continuamos o noso camiño. En quilómetro e medio pasamos xunto á casa forestal A Morilla e seguimos durante unha hora por unha pista que serpentea por medio do parque. Atendendo á sinalización hai que desviarse á esquerda por unha pista de terra, onde cruzamos sobre un pequeno arroio e vemos un miliario moderno, como o que vimos onte, e as ruínas do antigo poboado O Berrocal (Km 22,2) .

Seguimos a pista, flanqueada dalgúns piñeiros repoboados, até o aramado que delimita a leira (Km 25,3). Tras ela, o camiño tórnase máis estreito e, entre xaras, imos gañando altitude e, tamén fatiga, até coroar o Cerro do Calvario (Km 27,5). Desde o alto hai unha boa panorámica: ao norte Almadén de la Plata, as súas minas e o Cerro dos Covachas; ao sur unha mancha inabarcable de monte mediterráneo. Descendemos durante un quilómetro e chegamos a Almadén. O albergue atópase alén do pobo.

  • Km 29,3. Almadén de la Plata (Todos os servizos)

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

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