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Guillena eta Castilblanco de los Arroyos arteko etapa
Lehen harremana Mediterraneoko basoarekin eta Sevillako Ipar Mendilerroarekin
Etapari buruzko informazioa 2: Guillena eta Castilblanco de los Arroyos arteko etapa
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Etapako interesguneak 2: Guillena eta Castilblanco de los Arroyos arteko etapa
Ibilbidea
0 km. Guillena (zerbitzu guztiak) Aterpetxetik atera eta, eskuinetara, Vega etorbidetik aurrera egin. Laurehun metrora eskuinetara egin behar dugu, Huelvako Rivera ibaia zeharkatzeko. Ibai horrek ibilgu gelditua eta nahiko hondatua du. Geziek finka batzuen ondoan gidatzen gaituzte, A-460ra atera arte. Industrialdera pasa, eta, Biprasa eta Arotz kaleetan barrena, Uharteetako Errege Abelbidea (3. km) ikusiko dugu. Saioaren hasieran, laster ohartuko gara aerodromo bat eta ultra-arinen eskola gertu daudela. Olibadiaren gainetik hegan ikustean, ezinbestekoa da Cary Grant-en eszena gogoratzea, Alfred Hitchcock-en "Con la muerte en los talones" filmeko hegazkin baten atzetik. Ordubetez pixkanaka gorantz joango gara olibadien eta fruta-arbolen orbanen artean, Via de la Platako lehen portillara iritsi arte (7. km). Olibadiak baso mediterraneoa osatzen du, artez, lorez eta txaparroz betea. Sevillako Iparraldeko mendilerroa hasten da, eta etapako ibilbidea bat dator El Chaparraletik Castilblanco de los Arroyosko kortijoarekin. Merezi du ia zazpi kilometroko tarte garbitzaile hau lasai hartzea. Miliario moderno baten parean utzi zen bidea, Camino de Santiago – Vía de la Plata inskripzioarekin. Sevillako probintziaren tartean banatu ziren miliarioetako bat da, eta Aldundiak jarri zituen 2000. urtean (13,5 km). A-8002 errepidea gurutzatu behar da, eta, ezkerretara, bi kilometro baino gehiago egin behar dira, errepidearen ondoan, belarrez estalitako eremu estu batetik. Horrela, La Colina eta San Benito Abad urbanizazioetara iritsiko gara, errepidearen ezkerretara eta eskuinetara (15,7 km). Azken horretatik sartuko gara, asfalto gehiago ez izateko bidea eginez, eta errepidera itzuliko gara, Castilblanon sartzeko. Aterpetxera joateko ez da hirigunean sartu behar eta ehunka metro jarraitu behar da gasolindegira giltzak biltzeko.
- 17,5 km. Castilblanco de los Arroyos (Zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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