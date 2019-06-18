Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos
Primeiro contacto co bosque mediterráneo e a Serra Norte de Sevilla
Información sobre a etapa 2: Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos
Ampliar mapa
Puntos de interese da etapa 2: Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos
O itinerario
Km 0. Guillena (Todos os servizos)Saímos do refuxio e, a man dereita, avanzamos por a avenida de la Vega. A catrocentos metros viramos á dereita para cruzar o río Rivera de Huelva, que neste punto presenta unha canle estancada e bastante deteriorado. As frechas guíannos xunto a unhas leiras ata que saímos á A-460. Cruzámola cara ao polígono industrial e, polas rúas Biprasa e Carpintaría, entramos en a Vía Pecuaria Cañada Real das Illas (Km 3).Ao comezo desta decatarémonos pronto da presenza próxima de un aeródromo e escola de ultraligeros. Ao velos sobrevoar o oliveiral é inevitable lembrar a escena de Cary Grant perseguido por unha avioneta en Coa morte nos talóns de Alfred Hitchcock. Durante unha hora iremos ascendendo suavemente entre oliveirais e manchas de árbores froiteiras até chegar á primeira portilla de a Vía da Prata (Km 7) .O oliveiral dá paso a o bosque mediterráneo, poboado de aciñeiras, xaras e chaparro. Comeza a Serra Norte de Sevilla e o itinerario da etapa coincide aquí co de o Casarío do Chaparral a Castilblanco de los Arroyos. Merece a pena tomarse con calma este purificador tramo de case sete quilómetros. Abandónase o camiño á altura dun miliario moderno coa inscrición Camiño de Santiago – Vía da Prata, un dos miliarios repartidos no tramo da provincia de Sevilla e colocados pola Deputación no ano 2000 (Km 13,5).Hai que cruzar a estrada A-8002 e, cara á esquerda, avanzar máis de dous quilómetros pegados a ela por un espazo moi estreito que sobrevive cuberto de herba. Chegamos así ás urbanizacións O Outeiro e San Benito Abad, a esquerda e dereita da estrada (Km 15,7). Entramos por esta última, dando un rodeo para evitar máis asfalto, e volvemos de novo á estrada para entrar en Castilblanco. Para ir ao albergue non fai falta entrar no centro urbano e si continuar uns centos de metros até a gasolineira para recoller as chaves.
- Km 17,5. Castilblanco de los Arroyos(Todos os servizos)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo