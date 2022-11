Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos

O itinerario

Km 17,5. Castilblanco de los Arroyos(Todos os servizos)

Saímos do refuxio e, a man dereita, avanzamos por a. A catrocentos metros viramos á dereita para cruzar o, que neste punto presenta unha canle estancada e bastante deteriorado. As frechas guíannos xunto a unhas leiras ata que saímos á A-460. Cruzámola cara ao polígono industrial e, polas rúas Biprasa e Carpintaría, entramos en a.Ao comezo desta decatarémonos pronto da presenza próxima de un. Ao velos sobrevoar o oliveiral é inevitable lembrar a escena de Cary Grant perseguido por unha avioneta en. Durante unha hora iremos ascendendo suavemente entre oliveirais e manchas de árbores froiteiras até chegar á primeira portilla de a.O oliveiral dá paso a o, poboado de aciñeiras, xaras e chaparro. Comeza ae o itinerario da etapa coincide aquí co de o. Merece a pena tomarse con calma este purificador tramo de case sete quilómetros. Abandónase o camiño á altura dun miliario moderno coa inscrición Camiño de Santiago – Vía da Prata, un dos miliarios repartidos no tramo da provincia de Sevilla e colocados pola Deputación no ano 2000.Hai que cruzar a estrada A-8002 e, cara á esquerda, avanzar máis de dous quilómetros pegados a ela por un espazo moi estreito que sobrevive cuberto de herba. Chegamos así ás urbanizacións, a esquerda e dereita da estrada. Entramos por esta última, dando un rodeo para evitar máis asfalto, e volvemos de novo á estrada para entrar en. Para ir ao albergue non fai falta entrar no centro urbano e si continuar uns centos de metros até a gasolineira para recoller as chaves.