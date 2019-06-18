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Vía da prata

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Etapa 2

Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos

km 17,5
Tempo 04H 30’
Dificultade media
Albergues 2
Dispoñible sen conexión

Primeiro contacto co bosque mediterráneo e a Serra Norte de Sevilla

Información sobre a etapa 2: Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos

Perfil: Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos

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Puntos de interese da etapa 2: Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos

  • 9 Albergue de Castilblanco de los Arroyos
  • 8 Lémbrome de Cervantes
  • 7 Igrexa do Divino Salvador
  • 6 Bosque mediterráneo
  • 5 Campos de algodón
  • 4 Ruta gandeira Cañada Real de las Islas
  • 3 Rivera River Ford de Huelva
  • 2 Albergue de Guillena
  • 1 Igrexa parroquial de Nosa Señora de Granada

O itinerario

Km 0. Guillena (Todos os servizos)Saímos do refuxio e, a man dereita, avanzamos por a avenida de la Vega. A catrocentos metros viramos á dereita para cruzar o río Rivera de Huelva, que neste punto presenta unha canle estancada e bastante deteriorado. As frechas guíannos xunto a unhas leiras ata que saímos á A-460. Cruzámola cara ao polígono industrial e, polas rúas Biprasa e Carpintaría, entramos en a Vía Pecuaria Cañada Real das Illas (Km 3).Ao comezo desta decatarémonos pronto da presenza próxima de un aeródromo e escola de ultraligeros. Ao velos sobrevoar o oliveiral é inevitable lembrar a escena de Cary Grant perseguido por unha avioneta en Coa morte nos talóns de Alfred Hitchcock. Durante unha hora iremos ascendendo suavemente entre oliveirais e manchas de árbores froiteiras até chegar á primeira portilla de a Vía da Prata (Km 7) .O oliveiral dá paso a o bosque mediterráneo, poboado de aciñeiras, xaras e chaparro. Comeza a Serra Norte de Sevilla e o itinerario da etapa coincide aquí co de o Casarío do Chaparral a Castilblanco de los Arroyos. Merece a pena tomarse con calma este purificador tramo de case sete quilómetros. Abandónase o camiño á altura dun miliario moderno coa inscrición Camiño de Santiago – Vía da Prata, un dos miliarios repartidos no tramo da provincia de Sevilla e colocados pola Deputación no ano 2000 (Km 13,5).Hai que cruzar a estrada A-8002 e, cara á esquerda, avanzar máis de dous quilómetros pegados a ela por un espazo moi estreito que sobrevive cuberto de herba. Chegamos así ás urbanizacións O Outeiro e San Benito Abad, a esquerda e dereita da estrada (Km 15,7). Entramos por esta última, dando un rodeo para evitar máis asfalto, e volvemos de novo á estrada para entrar en Castilblanco. Para ir ao albergue non fai falta entrar no centro urbano e si continuar uns centos de metros até a gasolineira para recoller as chaves.

  • Km 17,5. Castilblanco de los Arroyos(Todos os servizos)

As dificultades

Observacións

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Que ver, que facer

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