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Sevillatik Guillenarako etapa
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Etapari buruzko informazioa 1: Sevillatik Guillenarako etapa
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Etapako interesguneak 1: Sevillatik Guillenarako etapa
Ibilbidea
- 0 km. Sevilla (zerbitzu guztiak)
Via de la Platako abentura, galtzada erromatarrez gain, Sevillako katedralaren atarian hasten da, Penintsulako mendebaldeko Santiagorako erromesaldia. Hain zuzen ere, Jasokundeko atearen ondoan, Andaluziako Konstituzio etorbidean. Lehenbiziko bieira García de Vinuesa kaletik doa, eta Jimios, Zaragoza eta Errege Katolikoen kaleetatik jarraitzen dugu. Azken horretan, Isabel ii.aren zubia gurutzatuko dugu, Triana auzo ezagunean sartzeko. San Jorge, Callao eta Gaztela kaleetan barrena ibiliko gara, Txakurkumearen Kapera dagoen tokian. Metro batzuk aurrerago, kiosko bat dago eta, haren eskuinean, arrapala bat eta eskailera batzuk, autobiara sartzeko. Biribilgune bat zeharkatu, aparkaleku batera jaitsi eta oinezkoentzako zubi bat zeharkatuko dugu Guadalquivir ibaiaren gainean. Aukera egokia sortu da Oheetako herrirantz joateko edo Guadalquivir ibaiaren paralelo doan bidetik “Río” adierazpenarekin jarraitzeko. Guk azken hori aukeratu dugu, arabieratik itzulitako “Río Grande” ibaiertzean aurrera egiten duena. Ez du astirik dastatzeko; izan ere, kilometro eta erdi baino gehixeago, XIX. mendeko etxe zahar batzuen parean (Cortijo de Gambogaz deitzen zaio), geziek ibaia utzi eta ezkerreko bide batetik barneratzen dira. Adi puntu honi! (5,5 km). Bide horretan aurrera egingo dugu, erreferentzia gisa gure ezkerretara dauden oheak eta Santa Brigidako muinoa hartuta. A-66 errepidearen azpitik (Zilarrezko Autobia) pare bat aldiz pasa behar da, eta, galtzaden artean, trenbideko zubiaren azpitik. Urrutira, San Isidoro del Campo monasterioaren egitura ikus daiteke, XIV. mendeko zistertarra, Santiponceren sarreran kokatua.
- 9,5 km. Santiponce (Zerbitzu guztiak)
Monasterioa ikusi ahal izango dugu, edo kilometro eta erdi baino gehiago egin herrian barna, Italikako Multzo Arkeologikoaren sarreraraino. Erromako hiri honen aurriak eta anfiteatroa, K.a. 206. urtean sortua eta Trajano enperadorearen sorlekua, bisita merezi dute. Via de la Platako lehen mugarri erromatarra izango da Italica, eta Meridaraino jarraituko dugu, herri hori Guadianako bokalarekin lotzen zuen galtzadaren bidetik (11,3 km). Etapak A-8079 errepidean jarraitzen du, bazterbiderik gabeko bigarren errepidean, eta kilometro bat baino gehixeago egiten dugu. Biribilgune batera iritsi, N-630 errepidea zeharkatu eta La Algabarako norabidean jarraitu, autobiaren azpitik pasatuz. Ehunka metro besterik ez, geziak ezkerrera desbideratzen direlako eta Emasesako zerbitzu-pista zabal batetik jarraitzen dutelako (13,2 km). Kotoi-zelaien arteko amaierarik gabeko zuzena da, borda bat baino zuzenagoa, eta lau kilometro egin ondoren, Los Molinos errekaren ibilguarekin egiten du topo. Erromesaldiaren lehen oztopoa da, eta arazo ugari ekarri dizkie erromesei. Ur gutxi ekartzen badu, kontuz ibili behar da. Erromes batek jakinarazi digu errekara iritsi baino 5 edo 10 metro lehenago eskuineko bide txiki eta estu bat dagoela, dorre ondotik pasatzen dena, zubi lana egiten duen metalezko barra batetik zeharkatzeko. Hori ere gurutzatzea ezinezkoa balitz, pista bat hartu beharko litzateke ezkerrera errepidera ateratzen gaituen errekaren aurretik, eta Guillenaraino jarraitu, kontu handiz.(17,1 km). Errekastoa gainditu ondoren, Guillena horizontean dugula, pistatik zuzen jarraituko dugu. Hiru kilometro eta erdi igaro ondoren, eskuinera egingo dugu, soro handi batera iristean, eta bi kilometro geroago Galapagar errekaren ibilgua salbatuko dugu, Guillenan aurkezteko. Portugalete eta Real kaleek Udalera daramate.
- 22,7 km. Guillena (zerbitzu guztiak)
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