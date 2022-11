Etapa de Sevilla a Guillena

L’itinerari

Km 0. Sevilla(Tots els serveis)

Km 9,5. Santiponce(Tots els serveis)

Km 22,7. Guillena(Tots els serveis)

L'aventura de la Via de la Plata, a més de calçada romana, la peregrinació a Santiago per antonomàsia de l'oest peninsular comença a les portes de la. Concretament al costat de la, situada en l'Avinguda de la Constitució de la ciutat andalusa. La primera petxina de pelegrí ens guia pel carrer García de Vinuesa i continuem pels carrers de Jimios, Zaragoza, Reis Catòlics. En aquesta última creuem elper a accedir al popular. Ho recorrem pels carrers Sant Jordi, Callao i Castella, on es troba la. Uns metres més endavant hi ha un quiosc i, a la seva dreta, una rampa i unes escales per les quals s'accedeix a l'autovia.Creuem i, després de vorejar una rotonda, baixem cap a un aparcament i creuem un pont per als vianants sobre el. Sorgeix l'alternativa, ben indicada, d'anar cap a la població deo continuar per un camí paral·lel al Guadalquivir amb la indicació de ‘’. Nosaltres triem aquesta última, que avança per la ribera “”, traduït de l'àrab. No dona temps a assaborir-ho perquè en una mica més d'un quilòmetre i mig, a l'altura d'unes cases antigues, del segle XIX i conegut com, les fletxes abandonen el riu i s'internen per una senda a mà esquerra..Avancem per aquest camí, tenint com a referènciai el, situats a la nostra esquerra. Cal passar sota l'A-66, coneguda com l'Autovia de la Plata, un parell de vegades i, entremig, sota el pont del ferrocarril. Al lluny ja es pot observar l'estructura de el, cistercenc del segle XIV, situat a l'entrada dePodem detenir-nos a veure el monestir o continuar més de quilòmetre i mig pel poble fins a l'entrada a el. Les ruïnes i l'amfiteatre d'aquesta ciutat romana, fundada en el 206 a. C. i bressol de l'emperador Trajà, bé mereixen una visita. Itàlica suposarà per als pelegrins la primera fita romana de la Via de la Plata i continuarem fins a Mèrida seguint el trajecte de la calçada que unia aquesta localitat amb la desembocadura del Guadiana.L'etapa continua per la A-8079, carretera secundària sense voral per la qual transitem una mica més d'un quilòmetre. Arribem a una rotonda, creuem la N-630 i seguim en direcció apassant sota l'autovia. Només uns centenars de metres perquè les fletxes es desvien a l'esquerra i continuen per una àmplia.Es tracta d'una recta sense fi entre camps de cotó, més recta que un bordó, que després de quatre quilòmetres es topa amb el llit de el. Es tracta del primer obstacle d'aquesta peregrinació, i ha implicat molts problemes als pelegrins. Si porta poca aigua la solució passa per superar-ho amb cura. Un pelegrí ens informa que 5 o 10 metres abans d'arribar al rierol hi ha un petit i estret desviament a la dreta que passa al costat de la torre per a creuar-ho per una barra metàl·lica que fa de pont. Si això també resultés impossible de creuar caldria agafar una pista a l'esquerra abans del rierol que ens treu a la carretera i continuar per aquesta fins a Guillena extremant la precaució..Després de superar el rierol, amb Guillena ja en l'horitzó, continuem en línia recta per la pista. Passats tres quilòmetres i mig girem a la dreta en arribar a un immens camp de cultiu i dos quilòmetres més endavant salvem el llit de elper a presentar-nos a. Els carrerscondueixen a l'Ajuntament.