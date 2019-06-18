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Etapa de Sevilla a Guillena
És recomanable arribar a Sevilla un dia abans de començar l´etapa
Informació sobre l’etapa 1: Etapa de Sevilla a Guillena
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Punts d’interès de l’etapa 1: Etapa de Sevilla a Guillena
L’itinerari
- Km 0. Sevilla(Tots els serveis)
L'aventura de la Via de la Plata, a més de calçada romana, la peregrinació a Santiago per antonomàsia de l'oest peninsular comença a les portes de la Catedral de Sevilla. Concretament al costat de la porta de l'Asunción, situada en l'Avinguda de la Constitució de la ciutat andalusa. La primera petxina de pelegrí ens guia pel carrer García de Vinuesa i continuem pels carrers de Jimios, Zaragoza, Reis Catòlics. En aquesta última creuem el Pont d'Isabel II per a accedir al popular barri de Triana. Ho recorrem pels carrers Sant Jordi, Callao i Castella, on es troba la Capella del Cadell. Uns metres més endavant hi ha un quiosc i, a la seva dreta, una rampa i unes escales per les quals s'accedeix a l'autovia.Creuem i, després de vorejar una rotonda, baixem cap a un aparcament i creuem un pont per als vianants sobre el Guadalquivir. Sorgeix l'alternativa, ben indicada, d'anar cap a la població de Llits o continuar per un camí paral·lel al Guadalquivir amb la indicació de ‘Riu’. Nosaltres triem aquesta última, que avança per la ribera “riu Gran”, traduït de l'àrab. No dona temps a assaborir-ho perquè en una mica més d'un quilòmetre i mig, a l'altura d'unes cases antigues, del segle XIX i conegut com Cortijo de Gambogaz, les fletxes abandonen el riu i s'internen per una senda a mà esquerra. Atenció a aquest punt! (Km 5,5).Avancem per aquest camí, tenint com a referència Llits i el Turó de Santa Brígida, situats a la nostra esquerra. Cal passar sota l'A-66, coneguda com l'Autovia de la Plata, un parell de vegades i, entremig, sota el pont del ferrocarril. Al lluny ja es pot observar l'estructura de el Monestir de Sant Isidoro del Camp, cistercenc del segle XIV, situat a l'entrada de Santiponce.
- Km 9,5. Santiponce(Tots els serveis)
Podem detenir-nos a veure el monestir o continuar més de quilòmetre i mig pel poble fins a l'entrada a el Conjunt Arqueològic d'Itàlica. Les ruïnes i l'amfiteatre d'aquesta ciutat romana, fundada en el 206 a. C. i bressol de l'emperador Trajà, bé mereixen una visita. Itàlica suposarà per als pelegrins la primera fita romana de la Via de la Plata i continuarem fins a Mèrida seguint el trajecte de la calçada que unia aquesta localitat amb la desembocadura del Guadiana (Km 11,3).L'etapa continua per la A-8079, carretera secundària sense voral per la qual transitem una mica més d'un quilòmetre. Arribem a una rotonda, creuem la N-630 i seguim en direcció a L'Algaba passant sota l'autovia. Només uns centenars de metres perquè les fletxes es desvien a l'esquerra i continuen per una àmplia pista de servei d'Emasesa (Km 13,2).Es tracta d'una recta sense fi entre camps de cotó, més recta que un bordó, que després de quatre quilòmetres es topa amb el llit de el Rierol dels Molins. Es tracta del primer obstacle d'aquesta peregrinació, i ha implicat molts problemes als pelegrins. Si porta poca aigua la solució passa per superar-ho amb cura. Un pelegrí ens informa que 5 o 10 metres abans d'arribar al rierol hi ha un petit i estret desviament a la dreta que passa al costat de la torre per a creuar-ho per una barra metàl·lica que fa de pont. Si això també resultés impossible de creuar caldria agafar una pista a l'esquerra abans del rierol que ens treu a la carretera i continuar per aquesta fins a Guillena extremant la precaució. (Km 17,1).Després de superar el rierol, amb Guillena ja en l'horitzó, continuem en línia recta per la pista. Passats tres quilòmetres i mig girem a la dreta en arribar a un immens camp de cultiu i dos quilòmetres més endavant salvem el llit de el rierol Galapagar per a presentar-nos a Guillena. Els carrers Portugalete i Real condueixen a l'Ajuntament.
- Km 22,7. Guillena(Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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