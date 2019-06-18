Etapa de Sevilla a Guillena

El itinerario

Km 0. Sevilla(Todos los servicios)

La aventura de la Vía de la Plata, además de calzada romana, la peregrinación a Santiago por antonomasia del oeste peninsular comienza a las puertas de la Catedral de Sevilla. Concretamente junto a la puerta de la Asunción, sita en la Avenida de la Constitución de la ciudad andaluza. La primera vieira nos guía por la calle García de Vinuesa y continuamos por las calles de Jimios, Zaragoza, Reyes Católicos. En esta última cruzamos el Puente de Isabel II para acceder al popular barrio de Triana. Lo recorremos por las calles San Jorge, Callao y Castilla, donde se encuentra la Capilla del Cachorro. Unos metros más adelante hay un quiosco y, a su derecha, una rampa y unas escaleras por las que se accede a la autovía.

Cruzamos y, tras bordear una rotonda, bajamos hacia un aparcamiento y cruzamos un puente peatonal sobre el Guadalquivir. Surge la alternativa, bien indicada, de ir hacia la población de Camas o continuar por un camino paralelo al Guadalquivir con la indicación de ‘Río’. Nosotros escogemos ésta última, que avanza por la ribera “río Grande”, traducido del árabe. No da tiempo a saborearlo porque en algo más de un kilómetro y medio, a la altura de unas casas antiguas, del siglo XIX y conocido como Cortijo de Gambogaz, las flechas abandonan el río y se internan por una senda a mano izquierda. ¡Atención a este punto! (Km 5,5).

Avanzamos por este camino, teniendo como referencia Camas y el Cerro de Santa Brígida, situados a nuestra izquierda. Hay que pasar bajo la A-66, conocida como la Autovía de la Plata, un par de veces y, entre medias, bajo el puente del ferrocarril. A lo lejos ya se puede observar la estructura del Monasterio de San Isidoro del Campo, cisterciense del siglo XIV, situado a la entrada de Santiponce.

Km 9,5. Santiponce(Todos los servicios)

Podemos detenernos a ver el monasterio o continuar más de kilómetro y medio por el pueblo hasta la entrada al Conjunto Arqueológico de Itálica. Las ruinas y el anfiteatro de esta ciudad romana, fundada en el 206 a.C. y cuna del emperador Trajano, bien merecen una visita. Itálica supondrá para los peregrinos el primer hito romano de la Vía de la Plata y continuaremos hasta Mérida siguiendo el trayecto de la calzada que unía esta localidad con la desembocadura del Guadiana (Km 11,3).

La etapa continúa por la A-8079, carretera secundaria sin arcén por la que transitamos algo más de un kilómetro. Llegamos a una rotonda, cruzamos la N-630 y seguimos en dirección a La Algaba pasando bajo la autovía. Sólo unos cientos de metros porque las flechas se desvían a la izquierda y continúan por una amplia pista de servicio de Emasesa (Km 13,2).

Se trata de una recta sin fin entre campos de algodón, más recta que un bordón, que tras cuatro kilómetros se topa con el cauce del Arroyo de los Molinos. Se trata del primer obstáculo de esta peregrinación, y ha acarreado muchos problemas a los peregrinos. Si trae poca agua la solución pasa por vadearlo con cuidado. Un peregrino nos informa que 5 o 10 metros antes de llegar al arroyo hay un pequeño y estrecho desvío a la derecha que pasa junto a la torre para cruzarlo por una barra metálica que hace de puente. Si eso también resultase imposible de cruzar habría que coger una pista a la izquierda antes del arroyo que nos saca a la carretera y continuar por esta hasta Guillena extremando la precaución. (Km 17,1).

Tras superar el arroyo, con Guillena ya en el horizonte, continuamos en línea recta por la pista. Pasados tres kilómetros y medio giramos a la derecha al llegar a un inmenso campo de cultivo y dos kilómetros más adelante salvamos el cauce del arroyo Galapagar para presentarnos en Guillena. Las calles Portugalete y Real conducen al Ayuntamiento.