Etapa de Sevilla a Guillena

O itinerario

A aventura da Vía da Prata, ademais de calzada romana, a peregrinación a Santiago por antonomasia do oeste peninsular comeza ás portas de a. Concretamente xunto a a, sita na Avenida da Constitución da cidade andaluza. A primeira vieira guíanos pola rúa García de Vinuesa e continuamos polas rúas de Jimios, Zaragoza, Reis Católicos. Nesta última cruzamos apara acceder ao popular. Percorrémolo polas rúas San Jorge, Callao e Castela, onde se atopa a. Uns metros máis adiante hai un quiosco e, á súa dereita, unha rampla e unhas escaleiras polas que se accede á autovía.Cruzamos e, tras bordear unha rotonda, baixamos cara a un aparcadoiro e cruzamos unha ponte peonil sobre o. Xorde a alternativa, ben indicada, de ir cara á poboación deou continuar por un camiño paralelo ao Guadalquivir coa indicación de ‘’. Nós escollemos esta última, que avanza pola ribeira “”, traducido do árabe. Non dá tempo a saborealo porque en algo máis dun quilómetro e medio, á altura dunhas casas antigas, do século XIX e coñecido como, as frechas abandonan o río e intérnanse por unha senda a man esquerda..Avanzamos por este camiño, tendo como referenciae o, situados á nosa esquerda. Hai que pasar baixo a A-66, coñecida como a Autovía da Prata, un par de veces e, entre medias, baixo a ponte do ferrocarril. De lonxe xa se pode observar a estrutura de o, cisterciense do século XIV, situado á entrada dePodemos deternos a ver o mosteiro ou continuar máis de quilómetro e medio polo pobo até a entrada a o. As ruínas e o anfiteatro desta cidade romana, fundada no 206 a.C. e berce do emperador Trajano, ben merecen unha visita. Itálica suporá para os peregrinos o primeiro fito romano da Vía da Prata e continuaremos até Mérida seguindo o traxecto da calzada que unía esta localidade coa desembocadura do Guadiana.A etapa continúa pola A-8079, estrada secundaria sen beiravía pola que transitamos algo máis dun quilómetro. Chegamos a unha rotonda, cruzamos a N-630 e seguimos en dirección apasando baixo a autovía. Só uns centos de metros porque as frechas se desvían á esquerda e continúan por unha ampla.Trátase dunha recta sen fin entre campos de algodón, máis recta que un bordón, que tras catro quilómetros tópase coa canle de o. Trátase do primeiro obstáculo desta peregrinación, e carrexou moitos problemas aos peregrinos. Se trae pouca auga a solución pasa por vadearlo con coidado. Un peregrino infórmanos que 5 ou 10 metros antes de chegar ao arroio hai un pequeno e estreito desvío á dereita que pasa xunto á torre para cruzalo por unha barra metálica que fai de ponte. Se iso tamén resultase imposible de cruzar habería que coller unha pista á esquerda antes do arroio que nos saca á estrada e continuar por esta até Guillena extremando a precaución..Tras superar o arroio, con Guillena xa no horizonte, continuamos en liña recta pola pista. Pasados tres quilómetros e medio viramos á dereita ao chegar a un inmenso campo de cultivo e dous quilómetros máis adiante salvamos a canle de opara presentarnos en. As rúasconducen ao Concello.