Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Etapa de Sevilla a Guillena
É recomendable chegar a Sevilla un día antes de comezar a etapa
Información sobre a etapa 1: Etapa de Sevilla a Guillena
Ampliar mapa
Puntos de interese da etapa 1: Etapa de Sevilla a Guillena
O itinerario
- Km 0. Sevilla(Todos os servizos)
A aventura da Vía da Prata, ademais de calzada romana, a peregrinación a Santiago por antonomasia do oeste peninsular comeza ás portas de a Catedral de Sevilla. Concretamente xunto a a porta da Asunción, sita na Avenida da Constitución da cidade andaluza. A primeira vieira guíanos pola rúa García de Vinuesa e continuamos polas rúas de Jimios, Zaragoza, Reis Católicos. Nesta última cruzamos a Ponte de Isabel II para acceder ao popular barrio de Triana. Percorrémolo polas rúas San Jorge, Callao e Castela, onde se atopa a Capela do Cachorro. Uns metros máis adiante hai un quiosco e, á súa dereita, unha rampla e unhas escaleiras polas que se accede á autovía.Cruzamos e, tras bordear unha rotonda, baixamos cara a un aparcadoiro e cruzamos unha ponte peonil sobre o Guadalquivir. Xorde a alternativa, ben indicada, de ir cara á poboación de Camas ou continuar por un camiño paralelo ao Guadalquivir coa indicación de ‘Río’. Nós escollemos esta última, que avanza pola ribeira “río Grande”, traducido do árabe. Non dá tempo a saborealo porque en algo máis dun quilómetro e medio, á altura dunhas casas antigas, do século XIX e coñecido como Casarío de Gambogaz, as frechas abandonan o río e intérnanse por unha senda a man esquerda. Atención a este punto! (Km 5,5).Avanzamos por este camiño, tendo como referencia Camas e o Cerro de Santa Brígida, situados á nosa esquerda. Hai que pasar baixo a A-66, coñecida como a Autovía da Prata, un par de veces e, entre medias, baixo a ponte do ferrocarril. De lonxe xa se pode observar a estrutura de o Mosteiro de San Isidoro do Campo, cisterciense do século XIV, situado á entrada de Santiponce.
- Km 9,5. Santiponce(Todos os servizos)
Podemos deternos a ver o mosteiro ou continuar máis de quilómetro e medio polo pobo até a entrada a o Conxunto Arqueolóxico de Itálica. As ruínas e o anfiteatro desta cidade romana, fundada no 206 a.C. e berce do emperador Trajano, ben merecen unha visita. Itálica suporá para os peregrinos o primeiro fito romano da Vía da Prata e continuaremos até Mérida seguindo o traxecto da calzada que unía esta localidade coa desembocadura do Guadiana (Km 11,3).A etapa continúa pola A-8079, estrada secundaria sen beiravía pola que transitamos algo máis dun quilómetro. Chegamos a unha rotonda, cruzamos a N-630 e seguimos en dirección a La Algaba pasando baixo a autovía. Só uns centos de metros porque as frechas se desvían á esquerda e continúan por unha ampla pista de servizo de Emasesa (Km 13,2).Trátase dunha recta sen fin entre campos de algodón, máis recta que un bordón, que tras catro quilómetros tópase coa canle de o Arroio dos Muíños. Trátase do primeiro obstáculo desta peregrinación, e carrexou moitos problemas aos peregrinos. Se trae pouca auga a solución pasa por vadearlo con coidado. Un peregrino infórmanos que 5 ou 10 metros antes de chegar ao arroio hai un pequeno e estreito desvío á dereita que pasa xunto á torre para cruzalo por unha barra metálica que fai de ponte. Se iso tamén resultase imposible de cruzar habería que coller unha pista á esquerda antes do arroio que nos saca á estrada e continuar por esta até Guillena extremando a precaución. (Km 17,1).Tras superar o arroio, con Guillena xa no horizonte, continuamos en liña recta pola pista. Pasados tres quilómetros e medio viramos á dereita ao chegar a un inmenso campo de cultivo e dous quilómetros máis adiante salvamos a canle de o arroio Galapagar para presentarnos en Guillena. As rúas Portugalete e Real conducen ao Concello.
- Km 22,7. Guillena(Todos os servizos)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo