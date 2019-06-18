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Etapa de Guillena a Castilblanco dels Rierols
Primer contacte amb el bosc mediterrani i la Serra Nord de Sevilla
Informació sobre l’etapa 2: Etapa de Guillena a Castilblanco dels Rierols
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Punts d’interès de l’etapa 2: Etapa de Guillena a Castilblanco dels Rierols
L’itinerari
Km 0. Guillena (Tots els serveis)Sortim del refugi i, a mà dreta, avancem per la avinguda de la Vega. A quatre-cents metres girem a la dreta per a travessar el riu Rivera de Huelva, que en aquest punt presenta un llit estancat i bastant deteriorat. Les fletxes ens guien al costat d'unes finques fins que sortim a la A-460. La creuem cap al polígon industrial i, pels carrers Biprasa i Fusteria, entrem en la Via Pecuària Canyada Real de les Illes (Km 3).Al començament d'aquesta ens adonarem aviat de la presència pròxima d'un aeròdrom i escola d'ultralleugers. En veure'ls sobrevolar l'olivar és inevitable recordar l'escena de Cary Grant perseguit per una avioneta en Amb la mort en els talons d'Alfred Hitchcock. Durant una hora anirem ascendint suaument entre olivars i taques d'arbres fruiters fins a arribar a la primera portilla de la Via de la Plata (Km 7) .L'olivar dona pas a el bosc mediterrani, poblat d'alzines, jaras i chaparros. Comença la Serra Nord de Sevilla i l'itinerari de l'etapa coincideix aquí amb el de el Mas de la Garriga a Castilblanco dels Rierols. Val la pena prendre's amb calma aquest purificador tram de gairebé set quilòmetres. S'abandona el camí a l'altura d'un miliario modern amb la inscripció Camí de Santiago – Via de la Plata, un dels miliarios repartits en el tram de la província de Sevilla i col·locats per la Diputació l'any 2000 (Km 13,5).Cal travessar la carretera A-8002 i, cap a l'esquerra, avançar més de dos quilòmetres pegats a ella per un espai molt estret que sobreviu cobert d'herba. Arribem així a les urbanitzacions El Pujol i Sant Benito Abad, a esquerra i dreta de la carretera (Km 15,7). Entrem per aquesta última, fent marrada per a evitar més asfalt, i tornem de nou a la carretera per a entrar en Castilblanco. Per a anar a l'alberg no fa falta entrar en el nucli urbà i sí que continuar uns centenars de metres fins a la gasolinera per a recollir les claus.
- Km 17,5. Castilblanco dels Rierols(Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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