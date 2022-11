Etapa de Guillena a Castilblanco dels Rierols

L’itinerari

Km 17,5. Castilblanco dels Rierols(Tots els serveis)

Sortim del refugi i, a mà dreta, avancem per la. A quatre-cents metres girem a la dreta per a travessar el, que en aquest punt presenta un llit estancat i bastant deteriorat. Les fletxes ens guien al costat d'unes finques fins que sortim a la A-460. La creuem cap al polígon industrial i, pels carrers Biprasa i Fusteria, entrem en la.Al començament d'aquesta ens adonarem aviat de la presència pròxima d'un. En veure'ls sobrevolar l'olivar és inevitable recordar l'escena de Cary Grant perseguit per una avioneta en. Durant una hora anirem ascendint suaument entre olivars i taques d'arbres fruiters fins a arribar a la primera portilla de la.L'olivar dona pas a el, poblat d'alzines, jaras i chaparros. Comença lai l'itinerari de l'etapa coincideix aquí amb el de el. Val la pena prendre's amb calma aquest purificador tram de gairebé set quilòmetres. S'abandona el camí a l'altura d'un miliario modern amb la inscripció Camí de Santiago – Via de la Plata, un dels miliarios repartits en el tram de la província de Sevilla i col·locats per la Diputació l'any 2000.Cal travessar la carretera A-8002 i, cap a l'esquerra, avançar més de dos quilòmetres pegats a ella per un espai molt estret que sobreviu cobert d'herba. Arribem així a les urbanitzacions, a esquerra i dreta de la carretera. Entrem per aquesta última, fent marrada per a evitar més asfalt, i tornem de nou a la carretera per a entrar en. Per a anar a l'alberg no fa falta entrar en el nucli urbà i sí que continuar uns centenars de metres fins a la gasolinera per a recollir les claus.