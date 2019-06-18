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Via de la plata

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Etapa 2

Etapa de Guillena a Castilblanco dels Rierols

km 17,5
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
Albergs 2
Disponible sense connexió

Primer contacte amb el bosc mediterrani i la Serra Nord de Sevilla

Informació sobre l’etapa 2: Etapa de Guillena a Castilblanco dels Rierols

Perfil: Etapa de Guillena a Castilblanco dels Rierols

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Punts d’interès de l’etapa 2: Etapa de Guillena a Castilblanco dels Rierols

  • 9 Albergue de Castilblanco de los Arroyos
  • 8 Recordo Cervantes
  • 7 Església del Diví Salvador
  • 6 Bosc mediterrani
  • 5 Camps de Cotó
  • 4 Via pecuària Canyada Reial de les Illes
  • 3 Gual Riu Rivera de Huelva
  • 2 Albergue de Guillena
  • 1 Església parroquial La nostra Senyora de la Granada

L’itinerari

Km 0. Guillena (Tots els serveis)Sortim del refugi i, a mà dreta, avancem per la avinguda de la Vega. A quatre-cents metres girem a la dreta per a travessar el riu Rivera de Huelva, que en aquest punt presenta un llit estancat i bastant deteriorat. Les fletxes ens guien al costat d'unes finques fins que sortim a la A-460. La creuem cap al polígon industrial i, pels carrers Biprasa i Fusteria, entrem en la Via Pecuària Canyada Real de les Illes (Km 3).Al començament d'aquesta ens adonarem aviat de la presència pròxima d'un aeròdrom i escola d'ultralleugers. En veure'ls sobrevolar l'olivar és inevitable recordar l'escena de Cary Grant perseguit per una avioneta en Amb la mort en els talons d'Alfred Hitchcock. Durant una hora anirem ascendint suaument entre olivars i taques d'arbres fruiters fins a arribar a la primera portilla de la Via de la Plata (Km 7) .L'olivar dona pas a el bosc mediterrani, poblat d'alzines, jaras i chaparros. Comença la Serra Nord de Sevilla i l'itinerari de l'etapa coincideix aquí amb el de el Mas de la Garriga a Castilblanco dels Rierols. Val la pena prendre's amb calma aquest purificador tram de gairebé set quilòmetres. S'abandona el camí a l'altura d'un miliario modern amb la inscripció Camí de Santiago – Via de la Plata, un dels miliarios repartits en el tram de la província de Sevilla i col·locats per la Diputació l'any 2000 (Km 13,5).Cal travessar la carretera A-8002 i, cap a l'esquerra, avançar més de dos quilòmetres pegats a ella per un espai molt estret que sobreviu cobert d'herba. Arribem així a les urbanitzacions El Pujol i Sant Benito Abad, a esquerra i dreta de la carretera (Km 15,7). Entrem per aquesta última, fent marrada per a evitar més asfalt, i tornem de nou a la carretera per a entrar en Castilblanco. Per a anar a l'alberg no fa falta entrar en el nucli urbà i sí que continuar uns centenars de metres fins a la gasolinera per a recollir les claus.

  • Km 17,5. Castilblanco dels Rierols(Tots els serveis)

Les dificultats

Observacions

En imatges

Què veure, què fer

Albergs

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Etapa de Castilblanco dels Rierols a Almadén de la Plata Etapa 3

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